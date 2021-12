Israelischer Premierminister sagt, dass Kinder geimpft werden sollten, wenn sich Omicron ausbreitet

JERUSALEM – Der israelische Premierminister forderte am Sonntag die Eltern auf, ihre Kinder gegen das Coronavirus zu impfen, da die neue Omikron-Variante Anzeichen einer Ausbreitung zeigt, während die Behörden sich darauf vorbereiten, das Reiseverbot in die Vereinigten Staaten auszuweiten.

In einer Fernsehansprache zur Hauptsendezeit sagte Naftali Bennett, die Zahl der Fälle der neuen Variante sei relativ gering – teilweise dank früherer Maßnahmen, die den meisten Ausländern die Einreise verbieten. Aber er sagte, es sei nur eine Frage der Zeit, bis die Zahlen zu steigen beginnen.

„Die fünfte Welle hat begonnen“, sagte er.

Bennett sagte, es sei besonders wichtig, dass Eltern ihre Kinder impfen lassen. Israel hat letzten Monat damit begonnen, kleinen Kindern im Alter von 5 bis 12 Jahren Impfstoffe anzubieten, aber Beamte sagen, dass die Impfrate in dieser Altersgruppe weiterhin enttäuschend ist.

„Der Impfstoff für Kinder ist sicher und liegt in der Verantwortung der Eltern“, sagte Bennett.

„Ein dreimal geimpftes Elternteil muss auch seine Kinder schützen. Lassen Sie Ihre Kinder dem kommenden Omikron nicht ausgesetzt und verwundbar “, fügte er hinzu.

Er sagte einen Anstieg der Fälle in den kommenden Wochen voraus und sagte, die Regierung arbeite an neuen Sicherheitsempfehlungen. In der Zwischenzeit forderte er die Menschen auf, sich sozial zu distanzieren, Masken zu tragen und nach Möglichkeit von zu Hause aus zu arbeiten. Vor seinem Amtsantritt im Juni kritisierte Bennett seinen Vorgänger Benjamin Netanyahu scharf dafür, dass er schmerzhafte Sperren verhängt hatte, die die Wirtschaft hart trafen.

Israel startete Anfang des Jahres eine große Impfkampagne, und mehr als 4,1 Millionen der 9,3 Millionen israelischen Bevölkerung erhielten eine dritte Dosis des Pfizer/BioNTech-Impfstoffs.

Das Gesundheitsministerium des Landes hat seit ihrem Auftauchen Ende November mindestens 134 bestätigte Fälle der Omicron-Variante gemeldet. Die Nachrichtenseite Haaretz teilte am Sonntag mit, dass etwa 17 Reisende mit dem Coronavirus mit einem einzigen Flug aus Miami angekommen seien, die meisten mit der Omicron-Variante.

Israel hat im vergangenen Monat nach der Entstehung des Omikrons seine internationalen Grenzen weitgehend geschlossen. Ausländische Staatsangehörige dürfen nicht einreisen und alle aus dem Ausland ankommenden Israelis müssen sich selbst unter Quarantäne stellen, einschließlich der Geimpften.

Israel hat auch Dutzende von Ländern mit hohen Coronavirus-Raten für „rot“ erklärt, was Israelis davon abhält, dorthin zu reisen. Gesundheitsbeamte empfahlen am Sonntag, die Vereinigten Staaten und Kanada in diese Liste aufzunehmen, wobei die Entscheidung am Mittwoch in Kraft treten soll.

Israel hat seit Beginn der Pandemie mindestens 8.232 Todesfälle durch das Coronavirus verzeichnet.