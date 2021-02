Ich bin mir nicht sicher, ob Dominic Thiem aufgrund eines Rechtsstreits gegen AO verloren hat, aber solche Dinge können Sportler psychisch betreffen: Sportanwalt

Dominic Thiems früherer als erwarteter Ausstieg aus den letzten Australian Open war für viele eine Überraschung.

Nach seinem Triumph bei den US Open sollte Thiem 2021 Novak Djokovic und Rafael Nadals Hauptgegner für die großen Titel sein. In der vierten Runde in Melbourne verlor der Österreicher jedoch weitgehend gegen Grigor Dimitrov.

Dominic Thiems Vater Wolfgang behauptete letzte Woche, die Niederlage sei auf eine Kombination von Faktoren zurückzuführen, darunter Quarantänemaßnahmen in Australien und den Rechtsstreit zwischen den Thiems und dem ehemaligen Trainer Gunter Bresnik. Und jetzt hat sich auch die berühmte österreichische Sportanwältin Christina Toth eingemischt.

Toth, der in der Vergangenheit als Interimspräsident des Österreichischen Tennisverbandes tätig war, behauptete, Rechtsstreitigkeiten könnten sich auf die Leistung eines Athleten auswirken.

“Wir wissen nicht, ob Dominic Thiem aufgrund dieses Streits wirklich bei den Australian Open verloren hat, aber wir wissen, dass diese (Arten von) Streitigkeiten psychologische Auswirkungen auf den Athleten haben können.” Toth, der sich in seiner Anwaltskanzlei auf Sport spezialisiert hat, sagte.

“Es lässt dich nicht gleichgültig und je länger du es herumschleppst, desto schwieriger wird es.”

((Toths Interview mit Laola1 wurde mit Google Translate übersetzt).

Was ist Gegenstand des Rechtsstreits zwischen Dominic Thiem und Gunter Bresnik?

Gunter Bresnik verklagte Dominic Thiem wegen 450.000 Euro und behauptete, er habe weiterhin Anspruch auf einen Teil des österreichischen Einkommens.

Thiem und Bresnik arbeiteten mehr als 15 Jahre zusammen, gingen jedoch in der ersten Hälfte des Jahres 2019 getrennte Wege. Während ihrer gemeinsamen Zeit fungierte Bresnik sowohl als Trainer als auch als Manager der aktuellen Nummer 3 der Welt.

Bresnik glaubt, dass er Anspruch auf einen Anteil am Einkommen von Dominic Thiem im Zusammenhang mit Verträgen hat, die er als 27-jähriger Manager unterzeichnet hat.

Bei einer Anhörung im Dezember forderte der Richter beide Seiten auf, eine gütliche Einigung zu erwägen. Diese Diskussion, die von einem Justizmediator ohne Anwesenheit von Anwälten geführt werden soll, soll in der letzten Woche dieses Monats stattfinden.

“Außergerichtliche Vergleiche ermöglichen kreative Lösungen” – der österreichische Prozessexperte Dominic Thiem-Gunter Bresnik

Dominic Thiem mit dem damaligen Trainer Gunter Bresnik beim ATP-Finale 2016

Während des Interviews wurde Christina Toth auch gefragt, ob es üblich sei, dass Richter die an solchen Streitigkeiten beteiligten Parteien auffordern, sich einer gütlichen Einigung zu unterziehen. Und Toth antwortete, dass es in solchen Fällen tatsächlich sehr häufig vorkommt, dass Richter dies tun.

Toth glaubt, dass außergerichtliche Vergleiche “kreative Lösungen” ermöglichen, die es beiden Parteien ermöglichen, wegzugehen, ohne das Gefühl zu haben, den Fall verloren zu haben.

“Ja, es ist absolut üblich”, sagte Toth. “In einer Einigung haben die Parteien eine viel größere Handlungsfreiheit als ein Richter im Verfahren. Auch hier finden sich kreative Lösungen, bei denen keine Partei das Feld als Verlierer verlässt.”

“Ein Richter kann nur auf rechtlicher Grundlage entscheiden: Ist der Vertrag gültig oder nicht”, fügte sie hinzu. “Natürlich gibt es auch Abstufungen, bei denen beide Parteien manchmal Recht haben. Aber es sind keine flexiblen Lösungen möglich.”

Toth gab auch bekannt, dass sie außergerichtliche Vergleiche bevorzugt, insbesondere wenn es sich bei den beteiligten Parteien um Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens handelt.