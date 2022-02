Ski Alpin-Shiffrin versteckt sich, während Scheyer die Führung in der Kombination übernimmt

YANQING, China, 17. Februar (Reuters) – Die Österreicherin Christine Scheyer stand nach der kombinierten Abfahrt der Frauen am Donnerstag auf der Pole Position, aber die amerikanische Favoritin Mikaela Shiffrin war in Reichweite, als sie ihre erste Medaille bei den Spielen in Peking suchte.

Scheyer beendete den Lauf in 1:32,42 und lag damit eine Hundertstelsekunde vor der Tschechin Ester Ledecka, die nach ihrem erneuten Goldgewinn im Snowboard-Parallel-Riesenslalom ein weiteres Olympia-Double anstrebt.

Shiffrin war im Sprint Fünftschnellste, 0,56 Sekunden hinter der Spitze, aber die Amerikanerin wird ihre Chancen schätzen, diese Zeit in ihrem Lieblingsslalom aufzuholen.

Melden Sie sich jetzt für den KOSTENLOSEN unbegrenzten Zugriff auf Reuters.com an Registrieren

Die Amerikanerin, die amtierende Kombinationsweltmeisterin ist und Silber bei den Olympischen Winterspielen 2018 gewann, sagte, sie habe die Alpinski der italienischen Downhillerin Sofia Goggia benutzt, gab aber zu, dass sie jetzt einige mentale Hindernisse für den Slalom überwinden musste.

Shiffrin kam als technisch beste Skifahrerin der letzten Jahre zu den Spielen, scheiterte jedoch dramatisch an ihren ersten Läufen im Slalom und Riesenslalom und bleibt überraschend ohne Medaille in Peking.

„Es ist gut zu wissen, dass ich ein bisschen Übung und sicherlich viel Geschwindigkeit im Slalom habe, aber ich habe auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich muss das Bild überwinden, dass ich auf dem fünften Ski fahren werde Tür“, sagte sie und bezog sich auf den Abschnitt, der sie bei beiden Ausflügen beunruhigte.

„Ich versuche nur, ruhig zu bleiben, weil ich denke, dass ich heute Morgen ziemlich gut war. Bleiben Sie ruhig und haben Sie einen guten Lauf im Slalom.

„Ich bin wirklich aufgeregt, eine weitere Chance zu haben, den Rest der technischen Strecke zu fahren. Es wird gut“, sagte sie.

Die Amerikanerin wurde Neunter im Super-G und 18. in der Abfahrt, aber sie ist Teil einer aufregenden Gruppe von Skifahrern, die sich in den technischen und schnellen Disziplinen wohlfühlen.

Scheyer fühlt sich bei Sprintrennen wohler, hat aber eindeutig an die Kombination gedacht und sagt, er habe während der Spiele mehrere Tage Slalomtraining absolviert.

„Der Slalom macht mich nervöser, weil ich ihn viel weniger mache als die Abfahrt, aber ich bin aufgeregt (für den zweiten Lauf), wir werden sehen“, sagte sie.

Die Titelverteidigerin der Kombinierten Olympiasiegerin Michelle Gisin aus der Schweiz kam mit einer vollen Sekunde Rückstand auf Scheyers Zeit ins Ziel.

Die österreichische Downhillerin Ramona Siebenhofer lag 0,14 Sekunden hinter der Führung, und Romane Miradoli aus Frankreich lag ebenfalls gut auf dem vierten Platz, 0,53 Sekunden hinter Scheyer.

Melden Sie sich jetzt für den KOSTENLOSEN unbegrenzten Zugriff auf Reuters.com an Registrieren

Berichterstattung von Simon Evans, zusätzliche Berichterstattung von Simon Jennings; Redaktion von Himani Sarkar und Jacqueline Wong

Unsere Maßstäbe: Die Treuhandprinzipien von Thomson Reuters.