Kelechi ‘Kelz’ Dyke dachte, er wäre in Sicherheit – ‘Ich dachte, sie würden mich gegen Fessy oder CT wollen’

Die Herausforderung: Spione, Lügen und Verbündete begann mit einer großen Besetzung von 34, die mehr Rekruten als Tierärzte umfasste. Einer dieser Newcomer war Kelechi “Kelz” Dyke aus der Netflix-Dating-Serie. Zu heiß, um damit umzugehen. Aber er schaffte es nicht über die zweite Episode hinaus, was den 27-Jährigen überraschte.

Laut Kelz dachte er, die männlichen Tierärzte würden wollen, dass er versucht, Fessy Shafaat oder CT Tamburello zu eliminieren.

Kelz war einer der körperlich beeindruckendsten Spieler in Staffel 37 von “The Challenge”

Kelz ist der Erste Herausforderung Konkurrent kommt nie Zu heiß, um damit umzugehen. Zu Saisonbeginn war er einer der körperlich imposantesten Spieler im Vertrieb. Der 1,80 Meter große Brite spielt in seiner Heimatstadt American Football für die London Warriors. Und seine langjährigen Kameraden haben oft erwähnt, dass Kelz als “Bestie” angesehen wird.

„Kelz ist ein Schokoladentraum. Mein in Österreich geborener britischer nigerianischer Prinz “, sagte Aneesa Ferreira in einem Video zum ersten Eindruck. “Ich denke, für Jungs kann er auf den ersten Blick ein wenig einschüchternd wirken, aber bisher sieht er ziemlich cool aus.”

Die Veteranen wollten ihm nicht entgegentreten

Weil Kelz körperlich so einschüchternd war, Großer Bruder Die ehemalige Fessy und Josh Martinez wussten, dass er sie in einer Hallenschlägerei ausschalten konnte. Wie Cory Wharton erklärte, war Kelz ein Rookie, den man beobachten sollte, weil “Kumpel schnell ist, Kerl ist stark”.

Fessy und Josh schmiedeten schließlich einen Plan, um die gesamte Veteranenallianz dazu zu bringen, Kelz und seine Partnerin Tracy Candela für die Ausscheidung zu stimmen. Ihr Plan beinhaltete ein paar Lügen – die sie anriefen – aber Kelz war dazu bestimmt, an Episode zwei teilzunehmen. Kelz und Tracy verloren gegen ihre Rookies Ed Eason und Emy Alupei.

‘The Challenge’-Rookie dachte, er wäre sicher

Kelz hätte nie gedacht, dass er so früh im Spiel nach Hause zurückkehren würde, und er sagt, dass er es nicht gewohnt ist, so zu verlieren. Der Rekrut sagte Wöchentliche Unterhaltung dass es “schwierig” war, besonders wenn man mit der Denkweise eines Sportlers vorgeht.

“Ich dachte, ich wäre in Sicherheit, weil ich dachte, sie würden mich gegen Fessy oder CT in einer physischen Eliminierung haben wollen und mich bis dahin behalten”, erklärte Kelz. „Aber ich habe nicht vorausgesehen, dass ich damals die größte Bedrohung im Haus werden würde. Also jetzt weiß ich es.

Kelz sagt “es ist eine Lernkurve”

Vor dem Debüt auf Die HerausforderungKelz sagt, er habe sich viel vorbereitet, darunter Laufen, Training, Mathematik und Rätsel. Er hat auch ein paar frühere Staffeln gesehen, aber er war immer noch nicht vollständig auf das vorbereitet, was er sich einließ. Kelz erklärte, dass der MTV-Wettbewerb eine “Lernkurve” sei.

„Es ist eine Feuertaufe. Sie wissen nicht, wem Sie vertrauen sollen. Ist es wirklich Spione, Lügen und Verbündete„Die Rookies hatten keine Verbindungen wie die Veteranen, sie haben Verbindungen und einen Hintergrund.

„Und es machte Sinn, dass sie gegen uns zusammenkamen, denn die Rookies dieser Saison machten keine Witze. Es gab ernsthafte Sportler, die Tierärzte hatten wirklich Angst davor. Diese Angst hat sie zusammengeführt.

Kelz will sich rächen und ist bereit für eine weitere Staffel von “The Challenge”

Trotz seiner enttäuschenden Leistung in seiner Rookie-Saison sagt Kelz, dass er für die kommenden Saisons unbedingt zurückkehren möchte. Und wenn er es tut, wird er Rache wollen. Ganz oben auf seiner Liste standen natürlich Josh und Fessy.

„Das sind die wichtigsten, aber dann merke ich, dass es auch andere Leute gab, die in diesem Spiel eine Rolle gespielt haben, also seien wir ehrlich, jeder ist wahrscheinlich mein Feind“, gestand Kelz. “Ich und Josh hätten Freunde sein können!” Er hat es nur vermasselt. Vielleicht ist mein Schulleiter Josh.

Die Herausforderung: Spione, Lügen und Verbündete wird mittwochs auf MTV ausgestrahlt.

