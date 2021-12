Salzburg schlägt Sevilla und erreicht zum ersten Mal das Achtelfinale der CL

SALZBURG, Österreich (dpa) – Erstmals in der Geschichte der Champions League spielt ein österreichischer Klub in der K.-o.-Phase.

Salzburg gelang mit einem 1:0-Sieg gegen Sevilla am Mittwoch der zweite Platz in der Gruppe G.

Noah Okafor erzielte in der 50. Minute einen spielbestimmenden Treffer für die Gastgeber, die auch im Heimspiel ohne Anhänger in Salzburg mit einem Unentschieden weitergekommen sein sollen.

Nach dem Schlusspfiff feierten Spieler und Trainer ausgelassen.

„Unser Gegner im Achtelfinale interessiert mich wirklich nicht“, sagte Okafor, 21. „Im Moment möchte ich einfach nur den Moment mit dem Team genießen. „

Salzburg schloss mit 10 Punkten ab, einen Rückstand auf Gruppensieger Lille, der im anderen Spiel den letztplatzierten Wolfsburg besiegte.

Alle vier Mannschaften kamen mit einer Chance auf die Qualifikation in die Endrunde, doch nur der Sieg hätte Sevilla gereicht, das mit sechs Punkten und einem Platz in der Europa League ins Ziel kam.

„Es war ein chaotisches Spiel, wie alle unsere Gruppenspiele“, sagte Sevillas Trainer Julen Lopetegui. „Fußball dreht sich alles um die Details und noch mehr auf diesem Niveau. Wenn Sie kein Risiko eingehen und Ihr Gegner es tut, wird es deutlich schwieriger, Ihr Ziel zu erreichen.

Sevilla und Salzburg hatten in Spanien in einem Spiel mit vier Torschüssen 1:1 unentschieden gespielt, ein Champions-League-Rekord.

Sevilla wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit durch das Holz geblockt, dann traf wenige Minuten später Okafor und die Hoffnungen der Gäste schwinden endgültig, nachdem Joan Jordán in der 65.

Okafors Siegtreffer kam aus nächster Nähe nach einer flachen Flanke von Karim Adeyemis linker Flanke.

Die letzte österreichische Mannschaft im Achtelfinale der Champions League war Sturm Graz 2000/01, als diese Runde eine zweite Gruppenphase war, keine K.o.-Runde. Andere österreichische Mannschaften schafften es während der Europapokal-Ära in die K.o.-Runde.

Sevilla war in neun Auswärtsspielen in der Champions League ungeschlagen. Es war der fünfte Auftritt des spanischen Klubs in sieben Spielzeiten in der Gruppenphase, und es war nur einmal der Einzug in die K.-o.-Phase gelungen.

Salzburg bestritt seinen dritten Auftritt in Folge in der Gruppenphase und den vierten Gesamtrang. In den letzten beiden Spielzeiten wurde er in seiner Gruppe Dritter.

___

