Nächste Mission der SpaceX Commercial Crew im April

WASHINGTON – Die zweite kommerzielle Mission der SpaceX-Besatzung zur Internationalen Raumstation startet Mitte April mit Astronauten aus Europa, Japan und den USA.

Die NASA teilte am 29. Januar mit, dass sie den Starttermin für den 20. April für die Crew-2-Mission auf der Station festgelegt habe. Die NASA-Astronauten Shane Kimbrough und Megan McArthur werden Kommandeur bzw. Pilot sein, wobei der Astronaut Akihiko Hoshide von der Japan Aerospace Exploration Agency und der Europäische Weltraumagentur Thomas Pesquet Missionsspezialisten sind.

Die vier werden die Crew-1-Astronauten ersetzen, die im November auf der ersten operativen Crew Dragon-Mission zur Station geflogen sind. Die NASA-Astronauten Michael Hopkins, Victor Glover und Shannon Walker sowie der JAXA-Astronaut Soichi Noguchi werden Ende April oder Anfang Mai zu diesem Raumschiff zurückkehren, vorausgesetzt, Crew-2 startet sein aktuelles Programm.

Die NASA hatte bereits am 30. März einen frühen Starttermin für Crew-2 angekündigt. Sie verzögerte jedoch die Mission, damit die Orbital Flight Test 2-Mission, die nicht mit Boeings kommerziellem Mannschaftsfahrzeug CST-100 Starliner ausgestattet war, frühestens am 25. März starten konnte. für eine Mission von etwa einer Woche. Starliner und Crew Dragon legen an einem der beiden Häfen der Station an, von denen einer vom Raumschiff Crew-1 Crew Dragon besetzt ist.

Die Verzögerung bis zum 20. April umfasst auch ein Sojus-Raumschiff, Sojus MS-18, das um den 10. April starten soll. Es wird drei russische Kosmonauten zur Station bringen, die Sojus MS-17 kehrt eine Woche später mit den russischen Kosmonauten Sergey Ryzhikov und Sergey Kud-Sverchkov sowie der NASA-Astronautin Kate Rubins an Bord auf die Erde zurück.

“Gegen Mitte März werden wir unsere Vorbereitungen für die Durchführung von Tourenfahrzeugen wirklich beschleunigen”, sagte Kenny Todd, stellvertretender Direktor des ISS-Programms der NASA, in einem Briefing am 22. Januar über eine bevorstehende Runde von Weltraumspaziergängen. an der Haltestelle.

Während des Briefings gab er keinen Zeitplan für diese Missionen an. “Wir arbeiten immer noch mit unseren russischen Kollegen sowie dem Commercial Crew Program zusammen, um die Flugpläne für Sojus 64S- und Crew-2-Flüge festzulegen”, sagte er in einer Erklärung am 27. Januar gegenüber SpaceNews unter Verwendung der NASA-Bezeichnung für Sojus MS. 18. “Beide Flüge zielen derzeit auf das Frühjahr 2021 ab, aber bestimmte Startdaten müssen noch festgelegt werden.”

Zwei der Astronauten von Crew 1, Hopkins und Glover, führten am 27. Januar den ersten einer Reihe von Weltraumspaziergängen durch. Sie arbeiteten an der Außenseite des Columbus-Moduls, um die externe Nutzlastplattform von Bartolomeo zu unterstützen und dort eine neue Kommunikationsantenne zu installieren. Ein zweiter Weltraumspaziergang am 1. Februar wird die Installation einer neuen Batterie für das elektrische System der Station abschließen.

Ein weiteres Paar Weltraumspaziergänge ist vorläufig für Ende Februar oder Anfang März geplant, sagte Todd bei der Besprechung. Diese würden nach der Ankunft eines Cygnus-Frachtraumfahrzeugs stattfinden, das derzeit am 20. Februar starten soll.