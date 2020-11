Ligue 1: Kevin Volland führt den AS Monaco an, um mit Thomas Tuchel gegen Paris Saint-Germain zu gewinnen

Angeführt von Kevin Volland hat die AS Monaco die Siegesserie von Paris St. Germain stoppte in der französischen Ligue 1. Nach einem spannenden Aufholjagd in der zweiten Halbzeit durfte die Mannschaft des Trainers gehen Niko Kovac Freuen Sie sich auf einen 3: 2 (0: 2) -Sieg am Freitagabend. PSG hingegen musste nach acht Siegen in Folge seine erste Niederlage hinnehmen – und das vor dem wichtigen Heimspiel in der Champions League gegen RB Leipzig nächsten Dienstag und trotz Superstars Comeback Neymar.