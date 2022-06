EU gewährt der Ukraine in „historischem Moment“ Kandidatenstatus

Die Staats- und Regierungschefs der EU leiten den Beitrittsprozess der Ukraine ein

Selenskyj fordert West auf, die Lieferung schwerer Waffen zu beschleunigen

Der Kampf der Zwillingsstädte Donbass erreicht ein kritisches Stadium

Kiew, 23. Juni (Reuters) – Die Ukraine präsentierte sich am Donnerstag als Kandidat für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union, ein mutiger geopolitischer Schritt, der durch die russische Invasion ausgelöst wurde, die Kiew und Brüssel als „historischen Moment“ feierten.

Der Beginn des langen Weges zur EU-Mitgliedschaft wird die Moral des umkämpften Landes enorm stärken, da die russischen Angriffe auf zwei Städte in der östlichen Donbass-Region laut einem ukrainischen Regierungsberater auf einen „beängstigenden Höhepunkt“ zusteuern.

„Die Zukunft der Ukraine liegt in der EU“, schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj nach der offiziellen Ankündigung auf Twitter.

„Ein historischer Moment“, twitterte der Vorsitzende des Europäischen Rates, Charles Michel, und fügte hinzu: „Unsere Zukunft ist gemeinsam.“ Weiterlesen

Die Billigung der Kandidatur der Kiewer Regierung durch europäische Staats- und Regierungschefs, die sich in Brüssel treffen, wird Russland verärgern, da es darum kämpft, der Ukraine seinen Willen aufzuzwingen. Auch Moldawien wurde am Donnerstag offizieller Kandidat und signalisierte damit die Absicht des Blocks, tief in die ehemalige Sowjetunion vorzudringen.

Am Freitag ist es vier Monate her, dass der russische Präsident Wladimir Putin Truppen in einer, wie er es nennt, „besonderen Militäroperation“ über die Grenze entsandt hat, die teilweise durch westliche Eingriffe in das, was Russland als seinen Einflussbereich ansieht, ausgelöst wurde.

Der Konflikt, den der Westen als Russlands ungerechtfertigten Angriffskrieg ansieht, hat Tausende getötet, Millionen vertrieben und Städte zerstört, während Kürzungen bei Nahrungsmittel- und Energieexporten Länder auf der ganzen Welt getroffen haben.

Russland hat seine Kampagne auf die Süd- und Ostukraine konzentriert, nachdem sein Vormarsch auf die Hauptstadt zu Beginn des Konflikts durch ukrainischen Widerstand vereitelt wurde.

Der Zermürbungskrieg im Donbass – dem industriellen Kernland der Ukraine – ist am kritischsten in den Zwillingsstädten Sievierodonetsk und Lysychansk, die an gegenüberliegenden Ufern des Flusses Siverskyi Donets in der Provinz Luhansk liegen.

Der Kampf dort „geht in eine Art furchterregenden Höhepunkt“, sagte Oleksiy Arestovych, ein Berater von Selenskyj.

HEISSER SOMMER

Russische Streitkräfte versuchten, ukrainische Truppen zu umzingeln, die Lysychansk verteidigten, sagte der hochrangige ukrainische Verteidigungsbeamte Oleksiy Gromov bei einer Pressekonferenz am Donnerstag.

Der Gouverneur von Luhansk, Serhij Gaidai, sagte separat, dass sich ganz Lysychansk in Reichweite des russischen Feuers befinde und dass sich die ukrainischen Truppen dort auf neue Positionen zurückziehen könnten, um nicht in die Falle zu geraten.

Eine allgemeine Ansicht des Hauptsitzungssaals, in dem sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu einem Gipfel treffen, in Brüssel, Belgien, 23. Juni 2022. REUTERS/Johanna Geron Weiterlesen

Von Russland unterstützte Separatisten sagten, dass schwere Kämpfe um ukrainische Stellungen in Hirske, das auf der Westseite der Nord-Süd-Hauptstraße nach Lysychansk liegt, und Zolote, einer weiteren Siedlung im Süden, im Gange seien.

Ukrainische Streitkräfte verteidigten Sievierodonetsk und das nahe gelegene Zolote und Vovchoyrovka, sagte Gaidai, aber russische Truppen hatten Loskutivka und Rai-Oleksandrivka im Süden erobert. Hunderte Zivilisten sind in einer Chemiefabrik in Sievierodonetsk eingeschlossen.

An der Südfront hätten russische Streitkräfte in der Nähe von Mykolajiw Treibstofftanks und militärische Ausrüstung der ukrainischen Armee mit hochpräzisen Waffen getroffen, teilte das russische Verteidigungsministerium mit, zitiert von der Nachrichtenagentur Interfax.

Mykolajiw, ein Flusshafen und Schiffbauzentrum vor dem Schwarzen Meer, war eine Hochburg gegen russische Bemühungen, nach Westen in Richtung der wichtigsten Hafenstadt der Ukraine, Odessa, vorzudringen.

Selenskyj forderte die Verbündeten der Ukraine auf, die Lieferung schwerer Waffen zu beschleunigen, um es Russland auf dem Schlachtfeld gleichzutun. „Wir müssen unser Land befreien und den Sieg erringen, aber schneller, viel schneller“, sagte er am Donnerstag in einer Videoansprache.

Später sagte der ukrainische Verteidigungsminister, dass die HIMARS-Mehrfachraketensysteme aus den Vereinigten Staaten eingetroffen seien. Mit einer Reichweite von 70 km (44 Meilen) können die Systeme russische Artilleriebatterien herausfordern, die ukrainische Städte aus der Ferne niedergeschlagen haben.

Die Vereinigten Staaten werden der Ukraine zusätzliche 450 Millionen US-Dollar an Sicherheitshilfe zur Verfügung stellen, einschließlich weiterer Langstreckenraketensysteme, sagten US-Beamte am Donnerstag. Weiterlesen

SCHILD FÜR DIE EU

Russland hat sich lange gegen engere Beziehungen zwischen der Ukraine, einer ehemaligen Sowjetrepublik, und westlichen Gruppierungen wie der Europäischen Union und dem NATO-Militärbündnis ausgesprochen.

Diplomaten sagen, es werde ein Jahrzehnt oder länger dauern, bis die Ukraine die Kriterien für eine EU-Mitgliedschaft erfüllt.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sagte jedoch, sie sei zuversichtlich, dass die Ukraine und Moldawien so schnell wie möglich die notwendigen Reformen umsetzen würden.

Ihre Entscheidung, der EU beizutreten, geht Hand in Hand mit den Forderungen Schwedens und Finnlands, nach der russischen Invasion der NATO beizutreten – Anzeichen dafür, dass die militärischen Aktionen des Kreml seine geopolitischen Ziele verfehlt haben.

In Kiew, wo Massenproteste vor acht Jahren den damaligen Präsidenten stürzten, nachdem er sein Versprechen gebrochen hatte, engere Beziehungen zur EU aufzubauen, begrüßte der 22-jährige Militärmann Volodymyr Yanishan den Kandidatenstatus der Ukraine.

„Es bedeutet, dass die Menschen fast das erreicht haben, wonach wir seit 2014 streben, in einem blutigen Kampf, der uns viel Mühe gekostet hat … Ich denke, die Mehrheit wird glücklich sein und das bedeutet Veränderungen zum Besseren.“

Berichte von Reuters-Büros; geschrieben von Angus MacSwan, Alexandra Hudson und Humeyra Pamuk; Redaktion von Mark Heinrich, Catherine Evans und Rosalba O’Brien

