Die Zahl der Todesopfer steigt, da die sudanesische Hauptstadt von neuen Zusammenstößen erschüttert wird | Neuigkeiten zu den Protesten

Sicherheitskräfte stießen mit Demonstranten zusammen, die wütend über einen Militärputsch waren, der einen fragilen Übergang zur Demokratie entgleist und internationale Empörung auslöste, wobei die Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen den Druck auf die neue sudanesische Militärregierung erhöhten.

Mindestens ein Demonstrant wurde am Donnerstag getötet, sagen Ärzte am vierten Tag der Zusammenstöße zwischen Soldaten und Anti-Putsch-Demonstranten in Khartum, als der UN-Sicherheitsrat das Militär aufforderte, die von Zivilisten geführte Regierung wiederherzustellen, die es am Montag gestürzt hatte.

Der Rat äußerte in einer einstimmig angenommenen Erklärung „ernsthafte Besorgnis“ über die militärische Machtübernahme in dem verarmten nordostafrikanischen Land und forderte alle Parteien auf, „in einen Dialog ohne Vorbedingungen einzutreten“.

Nach der Erklärung des UN-Sicherheitsrats sagte US-Präsident Joe Biden, seine Nation stehe an der Seite der Demonstranten.

„Gemeinsam ist unsere Botschaft an die sudanesischen Militärbehörden überwältigend und klar: Dem sudanesischen Volk muss erlaubt werden, friedlich zu demonstrieren, und die von Zivilisten geführte Übergangsregierung muss wiederhergestellt werden“, sagte er in einer Erklärung.

„Die Ereignisse der letzten Tage sind ein schwerer Rückschlag, aber die Vereinigten Staaten werden dem sudanesischen Volk und seinem gewaltlosen Kampf weiterhin beistehen“, sagte Biden, dessen Hilfsregierung eingefroren ist.

General Abdel Fattah al-Burhan – seit dem Sturz des langjährigen Führers Omar al-Bashir im Jahr 2019 nach massiven Protesten von Jugendlichen de-facto-Führer des Sudan – hat am Montag die fragile Regierung des Landes aufgelöst.

Während der zivile Führer, Premierminister Abdalla Hamdok, faktisch unter Hausarrest steht, wird die Hauptstadt von tagelangen Unruhen erschüttert und bereitet sich auf große Proteste am Samstag vor.

Straßen wurden durch Barrikaden aus Felsbrocken, Trümmern und brennenden Autoreifen blockiert, die schwarzen Rauch in den Himmel schickten, während die meisten Geschäfte im Rahmen einer Kampagne des zivilen Ungehorsams geschlossen wurden.

“Wir wollen keine Militärmacht, wir wollen ein freies demokratisches Leben in diesem Land”, sagte ein Demonstrant der Nachrichtenagentur AFP, die anonym bleiben wollte.

Die jüngsten Straßenkämpfe am Donnerstag erschütterten das unruhige Viertel Khartoum östlich von Burri und den Vorort Khartoum North, sagten AFP-Journalisten.

Bei den Zusammenstößen in Nord-Khartum sei mindestens ein Demonstrant getötet worden, teilte ein Ärztekomitee mit, das mit der Protestbewegung in Verbindung steht.

Der jüngste Tod brachte die Zahl der Demonstranten, die seit dem Putsch am Montag getötet wurden, auf mindestens acht, von sieben, die heute von Gesundheitsbehörden angegeben wurden. 170 wurden verletzt.

Tränengas und gummibeschichtete Kugeln wurden am Donnerstag auf Demonstranten abgefeuert, Zeugen sagten, mehrere seien verletzt worden.

Der Putsch war der letzte, der das Land traf, das seit der Unabhängigkeit 1956 nur selten demokratische Zwischenspiele erlebt hat.

Die Weltbank und die Vereinigten Staaten haben die Hilfe eingefroren und die militärische Machtübernahme angeprangert, während die Afrikanische Union die Mitgliedschaft des Sudan in einer so genannten “verfassungswidrigen Übernahme” suspendiert hat.

Die USA, die EU, das Vereinigte Königreich, Norwegen und andere unterstrichen in einer gemeinsamen Erklärung ihre anhaltende Anerkennung des “Premierministers und seines Kabinetts als verfassungsmäßige Führer der Übergangsregierung”.

Der Sudan wurde seit August 2019 von einem gemeinsamen zivil-militärischen Rat zusammen mit der Hamdok-Administration im Rahmen des Übergangs zu einer vollständigen Zivilregierung regiert.

In den letzten Jahren hat das Land, das früher von den Vereinigten Staaten als “staatlicher Sponsor des Terrorismus” auf die schwarze Liste gesetzt wurde, Fortschritte beim Beitritt zur internationalen Gemeinschaft gemacht, in der Hoffnung, Hilfe und Investitionen zu fördern.

Analysten sagten jedoch, die Rolle der Zivilbevölkerung sei vor dem Putsch zurückgegangen, was Experten als Weg für die Generäle ansahen, ihren langjährigen Einfluss auf das Land zu behalten.

Tränengas, Gummigeschosse

In Erinnerung an die Massenproteste von 2019 riefen sudanesische pro-demokratische Bewegungen am Samstag zu „Millionen starker Proteste“ auf, was die Spannungen weiter verschärfte.

Ein Demonstrant beschrieb am Donnerstag das Katz-und-Maus-Spiel mit den Sicherheitskräften und sagte, sie hätten “seit gestern Morgen versucht, alle unsere Barrikaden zu entfernen, indem sie Tränengas und Gummigeschosse abfeuerten”.

“Aber wir werden sie wieder aufbauen, sobald sie weg sind”, sagte der Aktivist Hatem Ahmed aus Khartum. „Wir werden die Barrikaden nicht entfernen, bis die Zivilregierung zurückkehrt. “

Al-Burhan, ein hochrangiger General während al-Bashirs drei Jahrzehnte kompromissloser Herrschaft, entließ sechs sudanesische Botschafter – darunter in den USA, der EU, China und Frankreich –, die sein Vorgehen kritisierten.

Außenminister Mariam al-Sadiq al-Mahdi, dessen Vater 1989 durch den Putsch von al-Baschir gestürzte Premierministerin war, ist einer der wenigen zivilen Führer, die nicht in Gewahrsam sind, und ist zu einer der Hauptkritik-Stimmen geworden.

Am Donnerstag lobte sie Diplomaten – 68, wie einer von ihnen -, die gegen die Machtübernahme waren, und sagte, dass “jeder freie Botschafter, der sich dem Putsch widersetzt, ein Sieg für die Revolution ist”.