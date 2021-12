EU drängt auf Änderung des bosnischen Völkermord-Leugnungsgesetzes, das von österreichischen Diplomaten umgesetzt wurde

LONDON: Hochrangige EU-Beamte arbeiten hinter den Kulissen daran, ein kürzlich in Bosnien und Herzegowina eingeführtes Gesetz zu „korrigieren“, das die Leugnung des Massakers von 1995 an mehr als 8.000 Muslimen in Srebrenica unter Strafe stellt.

Ein EU-Beamter hat privat zugegeben, dass die Fehde um das Gesetz neue Konflikte in der Region auslösen könnte.

Das Land, das einst zu Jugoslawien gehörte, steckt in einer der schlimmsten diplomatischen Krisen seit Jahrzehnten. Serbischen Politikern, darunter ihrem Führer Milorad Dodik, wurde in den letzten Monaten vorgeworfen, versucht zu haben, das Land zu spalten, indem sie die serbische Beteiligung an staatlichen Institutionen, einschließlich des Militärs, zurückgezogen haben.

Der Streit dreht sich um eine im Juli getroffene Entscheidung des österreichischen Diplomaten Valentin Inzko, seinerzeit hoher Vertreter von Bosnien und Herzegowina, die Leugnung von Völkermord zu verbieten. Der Hohe Vertreter beaufsichtigt das Abkommen, das dem Land nach dem Bosnienkrieg Frieden gebracht hat.

Dodik argumentiert, dass in der dreiköpfigen Präsidentschaft, die als Staatsoberhaupt des Landes fungiert, ein Machtungleichgewicht besteht und dass Inzkos Handeln Teil des Problems und undemokratisch war.

Während Dodiks Versuche, die Macht an die Serben zu übertragen und sich von multiethnischen Institutionen zu lösen, von der internationalen Gemeinschaft verurteilt wurden, zeigen durchgesickerte Dokumente, dass ein hochrangiger EU-Beamter zu dem Schluss kam, dass der Völkermord an Inzko zur Krise beigetragen habe.

Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt machte Inzko die Leugnung des Völkermords zu einer Straftat, die mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Als Teil seiner Argumentation führte er die Weigerung der bosnisch-serbischen Versammlung an, drei verurteilten Kriegsverbrechern die Ehre zu entziehen.

Oliver Varhelyi, EU-Kommissar für Nachbarschaftserweiterung, gab eine „offene Einschätzung“ ab, Inzko sei „an der aktuellen politischen Krise“ im Land und der „Delegitimierung“ des Amtes des Hohen Repräsentanten schuld. Zu Varhelyis Aufgaben gehört es, die Beziehungen der EU zum aufstrebenden Mitglied Bosnien und Herzegowina zu stärken.

Er sagte am 25. November: „Während die Inzko-Änderungen vom Standpunkt der Substanz des Gesetzes nicht angefochten werden konnten, war die Tatsache, dass sie am letzten Tag der Amtszeit von (Hoher Vertreter) Inzko verhängt wurden, problematisch.

„Vor allem weil es eine wichtige Entscheidung war, hätte sie auf einer gründlichen Diskussion mit allen an Bord basieren sollen. Die Frage war nun, wie man das beheben kann.

Das Massaker von Srebrenica an über 8.000 bosnischen Muslimen während des Bosnienkrieges 1995 gilt als jüngster Völkermord auf europäischem Boden. Obwohl das Wort Völkermord international weit verbreitet ist, um die Ereignisse zu beschreiben, bleibt es innerhalb des Staates ein umstrittenes Thema.

Der komplizierte Friedensprozess in der Nachkriegszeit führte dazu, dass dem Amt des Hohen Repräsentanten, der für die Umsetzung des Friedensabkommens verantwortlich ist, erhebliche Befugnisse verliehen wurden – einschließlich des Rechts, Gesetze zu erlassen und Beamte zu entlassen, wenn sie das ethnische Gleichgewicht der Nachkriegszeit zu untergraben drohen. und Versöhnungsbemühungen.

In den durchgesickerten Dokumenten machte Varhelyi deutlich, dass er einen Ausweg aus der diplomatischen Krise sieht. Er forderte serbische Parlamentarier auf, Pläne zur Wiedererlangung der Staatsgewalt in den Bereichen Steuerverwaltung, Justiz, Geheimdienst und Nationalarmee für sechs Monate auszusetzen, damit Verhandlungen stattfinden können.

Die Beilegung des Völkermordrechtsstreits sei für Dodik von entscheidender Bedeutung, um Inzkos Nachfolger anzuerkennen.

Ein Sprecher der Europäischen Kommission sagte: „Der Versöhnungsprozess erfordert die Anerkennung der Geschehnisse, die Ehrung der Opfer und die echte Förderung der Versöhnung, indem die Wurzeln des Hasses, der zum Völkermord geführt hat, angegangen werden. Die lokale Eigenverantwortung des Prozesses ist ebenfalls von wesentlicher Bedeutung.