Japanische Universität findet Alzheimer-Medikament bei der Behandlung von ALS wirksam

Die Yamagata University of Japan sagte am Freitag, sie habe entdeckt, dass ein in der Entwicklung befindliches Medikament zur Behandlung der Alzheimer-Krankheit auch bei der Behandlung der amyotrophen Lateralsklerose, besser bekannt als Lou-Krankheit, wirksam ist.

Das Medikament hat sich als in der Lage gezeigt, die abnormale Aggregation von Proteinen einzudämmen, die eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung verursacht, sagte die Northeast Japan Public University.

Menschen mit ALS verlieren die Fähigkeit zu gehen, zu sprechen, zu essen und letztendlich zu atmen, da die Krankheit Motoneuronen tötet, was zu Muskelschwäche und schließlich zu Lähmung führt.

Person mit amyotropher Lateralsklerose (C) erhält im November 2020 in der Präfektur Fukushima, Japan, häusliche Pflege (Kyodo)

Derzeit gibt es Medikamente, die das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen können, aber das neue Medikament in der Entwicklung wird das erste seiner Art sein, das auf die im Gehirn und im Rückenmark angesammelten Proteine ​​einwirkt, so Takeo Kato, Leiter der ALS Yamagata-Nationalkrankenhaus. Behandlungsforschungszentrum.

Die tödliche Krankheit ist durch die Aggregation von ubiquitinierten Proteinen in betroffenen Motoneuronen gekennzeichnet, aber dem Forschungsteam gelang es, die Proteinaggregation bei im Labor gezüchteten Mäusen mit ALS durch die Verabreichung des Wirkstoffkandidaten einzudämmen.

Da das Experiment an Mäusen mit familiärer ALS, dem selteneren Typ, durchgeführt wurde, werden Forscher nun Experimente an Mäusen mit der häufigsten sporadischen oder nicht vererbten ALS durchführen.

Das Forschungsteam beabsichtigt, im Jahr 2024 mit klinischen Studien mit menschlichen Patienten zu beginnen.

Laut Mitsubishi Tanabe Pharma Corp. leiden in Japan etwa 10.000 Menschen an ALS, wobei jedes Jahr bei etwa 1.000 bis 2.000 Menschen die Krankheit neu diagnostiziert wird.

Die Alzheimer-Krankheit, die häufigste Ursache für Demenz, wird laut der Alzheimer’s Association vermutlich durch Ablagerungen eines Proteinfragments namens Beta-Amyloid und verdrehten Fasern eines anderen Proteins namens Tau verursacht, die sich im Gehirn ansammeln.

