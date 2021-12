Überraschend gut erhaltener Dinosaurierembryo in versteinertem Ei gefunden

Lida xing



Eine Illustration zeigt ein zusammengerolltes kleines Tier mit erhobenen Pfoten, gebeugtem Rücken und geneigtem Kopf zum Schwanz. Dies ist Baby Yingliang, ein Spitzname für einen bemerkenswerten versteinerten Dinosaurierembryo, der in einem alten Ei gefunden wurde und sich in einer Position befindet, die der eines modernen Vogels sehr ähnlich ist, kurz bevor er geschlüpft ist.

Das Fossil Baby Yingliang stammt aus der späten Kreidezeit und liegt damit zwischen 72 und 66 Millionen Jahren. Es wurde in Südchina gefunden und ist die Überreste eines Theropoden-Dinosauriers, der als Oviraptorosaurier bezeichnet wird. Der Erhaltungszustand des Embryos und seine Position im Ei machen das Fossil zu einem bemerkenswerten Fund.

„Bisher bei Dinosauriern unbekannt, diese Haltung ist ähnlich wie bei modernen Vogelembryonen “, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung der University of Birmingham. Forscher dieser Institution und der Chinesischen Universität für Geowissenschaften in Peking leiteten eine Studie des Fossils, die diese Woche in der Zeitschrift iScience veröffentlicht wurde.

Xing et al./iScience



Wissenschaftler schätzen, dass der Dinosaurier etwa 27 Zentimeter lang sein würde. Das Ei ist 17 Zentimeter lang, was eine Vorstellung davon gibt, wie weit die Kreatur gefaltet wurde.

„Es ist interessant zu sehen, wie dieser Dinosaurierembryo und ein Hühnerembryo im Ei landen, was möglicherweise auf ein ähnliches Verhalten vor dem Schlüpfen hindeutet“, der Co-Erstautor Fion Waisum Ma, Paläontologe an der University of Birmingham. Forscher möchten mehr gut erhaltene Dinosaurierembryonen untersuchen, um die Idee zu testen, dass die Falthaltung etwas ist, das sich zuerst bei Theropoden entwickelt hat. Die Haltung trägt dazu bei, dass moderne Vögel erfolgreich schlüpfen.

Der Co-Autor der Studie, Steve Brusatte von der University of Edinburgh, beschrieb den Fund als „eines der schönsten Fossilien, die ich je gesehen habe“, und sagte, es sei „noch mehr Beweise dafür, dass sich viele Merkmale der heutigen Vögel zuerst von ihren Dinosauriervorfahren entwickelt haben“.