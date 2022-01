Erste Bilder von Vulkanausbruchsschäden in Tonga zeigen von dicker Asche bedeckte Gemeinden

Luftbilder, die von der New Zealand Defence Force von Tongas zentralen Ha’apai-Inseln veröffentlicht wurden, zeigen Bäume, Häuser und Felder, die mit grauer Asche bedeckt sind – ausgespuckt von der Unterseeischer Vulkan Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai als es am Samstag ausbrach und Tsunami-Wellen über den Pazifik schickte.

Satellitenbilder zeigen eine ähnliche Szene im Bezirk Kolofo’ou der Hauptstadt auf Tongas Hauptinsel, mit Bäumen und Häusern, die vollständig mit vulkanischen Trümmern bedeckt sind. Einige Gebäude scheinen eingestürzt zu sein, und die Helfer machen sich nun Sorgen um das kontaminierte Wasser und die Ernährungssicherheit im Distrikt.

VORHER UND NACHHER: SSatellitenbilder des Haupthafens in Tongas Hauptstadt Nuku’alofa zeigen die Auswirkungen des gewaltigen Vulkanausbruchs und Tsunamis.

Aber während Tongas erste Todesfälle durch die Naturkatastrophe bestätigt wurden und die Rettungsaktionen fortgesetzt wurden, warnten Helfer davor, dass das wahre Ausmaß der Zerstörung unbekannt bleibt. Die Kommunikation wurde durch die Katastrophe stark beeinträchtigt, da einige kleine Inseln vollständig abgeschnitten waren.

Alexander Matheou, Direktor der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften, sagte, dass es neben der Asche „großflächige Küstenschäden nach der Tsunamiwelle“ gegeben habe.

„Wir sind besonders besorgt über die niedrigen Inseln in der Nähe des Ausbruchs selbst“, fügte er hinzu. „Im Moment wissen wir sehr wenig.“

Laut Beamten mehrerer Geberländer wurde die Lieferung humanitärer Hilfe in das Land durch Ascheregen behindert, der die Start- und Landebahn des Flughafens der Hauptstadt bedeckte.

Neuseeland wird am Dienstag zwei Schiffe der Royal Navy zu seinen Landsleuten im Pazifik entsenden, sagte der Verteidigungsminister des Landes, Peeni Henare, in einer Erklärung und fügte hinzu, dass sie drei Tage brauchen würden, um Tonga zu erreichen.

Die beiden Schiffe, darunter die HMNZS Wellington und die HMNZS Aotearoa, werden einen Seasprite-Hubschrauber sowie Hilfsgüter und Katastrophenhilfe transportieren, sagte Peeni.

„Wasser ist in diesem Stadium eine der Hauptprioritäten von Tonga, und HMNZS Aotearoa kann 250.000 Liter transportieren und 70.000 Liter pro Tag durch eine Entsalzungsanlage produzieren“, fügte er hinzu.

Erhebliche Schäden wurden in Tonga gemeldet, wo mehr als 100.000 Menschen leben, von denen die meisten auf der Hauptinsel Tongatapu leben. Laut Shairana Ali, CEO von Save the Children Fiji, wurden mindestens 100 Häuser auf dem gesamten Archipel beschädigt und mindestens 50 vollständig zerstört. Aber die Zahlen werden wahrscheinlich steigen, da die Rettungskräfte daran arbeiten, die Kommunikationswege wiederherzustellen, fügte sie hinzu.

„Dies ist eine sehr einzigartige Art von Krise, mit der wir aufgrund des Mangels an Kommunikation konfrontiert sind … die größte Herausforderung in diesem Stadium besteht darin, detaillierte Informationen von den Behörden und aus Tonga zu erhalten“, sagte er Ali und fügte hinzu, dass sie dies erwarten Wasserknappheit zu sehen. in den kommenden Tagen.

Ein wichtiges Unterwasser-Kommunikationskabel, das Tonga mit Fidschi verbindet, ist beschädigt und Reparaturen werden voraussichtlich nicht vor dem 1. Februar beginnen.

„Dieses Kabel ist für Tonga wegen seiner gesamten digitalen Konnektivität mit dem Rest der Welt von entscheidender Bedeutung“, sagte Dean Veverka, Chief Technology Officer und Vice President of Operations von Southern Cross Cables, am Dienstag.

Todesfälle in Tonga

Mindestens zwei Menschen, darunter ein britischer Staatsangehöriger, sind in Tonga gestorben, nachdem Tsunami-Wellen an die Küste geschlagen, Wohngebiete überschwemmt und Stromausfälle verursacht hatten.

Die Leiche der Britin Angela Glover wurde gefunden, nachdem sie von den Wellen weggeschwemmt worden war, sagte ihr Bruder Nick Eleini in einer Erklärung am Montag.

Die 50-jährige Glover, die mit ihrem Mann in der Hauptstadt Nuku’alofa lebte und eine Tierschutzorganisation leitete, versuchte, ihre Hunde zu retten, als die Wellen einschlugen, sagte Eleini.

„Es war immer Angelas Traum, mit den Walen zu schwimmen, und es war Tonga, das ihr die Möglichkeit gab, diese Träume zu verwirklichen“, sagte Eleini.

Der Ausbruch des Vulkans Hunga Tonga-Hunga Ha’apai am Samstag war wahrscheinlich das größte aufgezeichnete Vulkanereignis seit dem Ausbruch des Mount Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991, sagen Experten.

Fotos und Videos, die unmittelbar danach in die sozialen Medien hochgeladen wurden, zeigten Menschen, die vor dem Tsunami flohen, und den Nachmittagshimmel, der bereits von der Aschewolke verdunkelt war. Boote und große Felsen liefen in Nuku’alofa auf Grund und Geschäfte entlang der Küste wurden beschädigt.

Die Wellen des Tsunamis waren zu spüren Tausende von Kilometern in Hawaii, Japan und an der Westküste der Vereinigten Staaten. Mindestens zwei Menschen seien in Peru aufgrund „atypischer Wellen“ gestorben, teilte die peruanische Nationalpolizei am Sonntag mit.

Der Vulkan sitzt auf dem seismisch aktiven Pazifischen Feuerring und liegt etwa 65 Kilometer (40 Meilen) nördlich von Tongas Hauptstadt.

Er war seit dem 20. Dezember aktiv, wurde aber laut der CNN-Tochter Radio New Zealand am 11. Januar für inaktiv erklärt.