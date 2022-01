Cyberpunk 2077-Patch kommt | WePC

Letztes Update: 18. Januar 2022

Nach der Veröffentlichung von Patch 1.3 wird das Tempo von Cyberpunk 2077 Die laufenden Renovierungsarbeiten haben eine gewisse Flaute erfahren. Fünf Monate sind vergangen, seit große Veränderungen an Night City und seinen Bewohnern vorgenommen wurden. Als Teil ihrer Bemühungen, „Vertrauen wieder aufzubauen“ im Unternehmen und seinen Spielen, CD Projekt Red hat versucht, ein höheres Maß an Transparenz zu schaffen, wenn die Arbeit nach dem Start länger dauert als erwartet. Dies macht es unwahrscheinlich, dass die Lücke zwischen Patches das Ergebnis unausgesprochener Verzögerungen ist, und mit dem Großteil von Cyberpunk 2077 versprochenen zusätzlichen Inhalt, könnte es sein, dass die Entwicklung etwas Großes stillschweigend vorangetrieben hat.

Reddit-Fans haben bemerkt, dass die Version von Cyberpunk 2077 in der Steam-Datenbank aktualisiert wurde, was ein klares Zeichen dafür zu sein scheint, dass bald ein neues Update kommt.

Cyberpunk 2077 der nächsten Generation

Erste Korrekturen für Cyberpunk 2077 konzentrierte sich auf Stabilität und versetzte das Spiel in einen zuverlässigeren Zustand. Es wurde daran gearbeitet, Abstürze zu minimieren und die auffälligsten Probleme des Spiels zu beheben, während kleine technische und grafische Verbesserungen hinzugefügt wurden. Nun das Cyberpunk 2077 in einem stabileren Zustand ist, ist es vielleicht an der Zeit, dass CD Projekt den nächsten großen Schritt macht und die Next-Gen-Update.

Das Next-Gen-Update ist seit seiner Einführung in aller Munde, als potenzielle Lösung für die schlimmsten Probleme des Spiels. Cyberpunk 2077 Der Start verlief auf allen Plattformen wackelig, wobei Konsolenspieler die Qualitätsunterschiede zwischen der Konsolen- und der PC-Version des Spiels beklagten – als anfänglich positive Resonanz für das Spiel basierte ausschließlich auf der PC-Version, waren Konsolenspieler der Meinung, dass Hardware der nächsten Generation die Leistungslücke schließen und es ihnen ermöglichen würde, das Beste zu erleben, was Gaming zu bieten hat.

Die Update-Roadmap von CD Projekt änderte sich während der Post-Launch-Entwicklung, aber das Next-Gen-Update blieb das Hauptziel, das das Unternehmen anstrebt.

Obwohl das Update der nächsten Generation ursprünglich im Jahr 2021 erscheinen sollte, scheinen die Spieler ziemlich zufrieden damit zu sein, darauf zu warten, dass CD Projekt zuversichtlich genug ist, das Update zu ihren eigenen Bedingungen zu veröffentlichen, anstatt sich zu beeilen und mit den gleichen Problemen zu enden, die den Start des Spiels geplagt haben .

Cyberpunk 2077 biegt um eine Ecke?

Dieses Release-Update könnte sich als ein weiterer kleinerer Bugfix-Patch herausstellen, um den Weg für eine mögliche große Update-Veröffentlichung der nächsten Generation zu ebnen, aber es gibt Grund zu der Annahme, dass CD Projekt daran arbeiten würde, mit einer großen Überraschungsveröffentlichung für Furore zu sorgen.

Der Steam Fall Sale führte zu einer Art Umkehrung des Schicksals von Cyberpunk 2077, da der Verkauf viele Spieler dazu ermutigte, das Spiel zum ersten Mal auszuprobieren, mit dem Vorteil von Post-Launch-Patches. Die positiven Noten sind angekommen, und CD Projekt werden aus diesem guten Willen Kapital schlagen wollen, wenn sie den Ruf des Spiels vollständig stürzen wollen.Die Veröffentlichung der Next-Gen-Versionen des Spiels auf der Konsole würde es ihnen ermöglichen, diese Gelegenheit zu nutzen.

Das endgültige Urteil über Cyberpunk 2077 liegt immer noch in der Luft, wobei die Meinungen zwischen denen geteilt sind, die glauben, dass das Spiel zu viel Arbeit erfordert, um es wirklich zu beheben, und denen, die glauben, dass es der Größe immer näher kommt. Für die Unentschlossenen wäre das Next-Gen-Update ein klarer Anreiz, das Spiel endlich auszuprobieren und zu sehen, ob es etwas von seinem ursprünglichen Versprechen halten kann.