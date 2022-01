Teheran weist Drohungen zurück und fordert die USA auf, sich bei den Wiener Gesprächen auf Plan A zu konzentrieren

Während sich andere Parteien des Atomabkommens mit dem Iran darauf vorbereiten, die Verhandlungen in der österreichischen Hauptstadt fortzusetzen, um das Abkommen wiederzubeleben, hat Teheran Washingtons Versuche zurückgewiesen, eine Frist für die Wiener Gespräche festzulegen, um Früchte zu tragen, und es als „erfunden“ bezeichnet.

Bei einer Pressekonferenz am Montag in Teheran sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Khatibzadeh, die Vereinigten Staaten seien besser dran, sich auf ihren Plan A zu konzentrieren, als dem Iran mit einem Plan B zu drohen.

Tage zuvor sagte US-Außenminister Antony Blinken, dass es nur „Wochen“ gebe, um das Abkommen von 2015, das offiziell als Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) bezeichnet wird, zu retten.

„Uns läuft die Zeit davon“, denn „der Iran nähert sich immer mehr dem Punkt, an dem er in sehr, sehr kurzer Zeit genug spaltbares Material für eine Atomwaffe produzieren könnte“, sagte Blinken.

Er fügte hinzu, dass die Vereinigten Staaten mit Verbündeten, auch in Europa und im Nahen Osten, „andere Schritte, andere Optionen in Betracht ziehen“ – die oft als militärische Bedrohung angesehen werden.

Als Antwort sagte Khatibzadeh, ein Plan B sei „für kein Land attraktiv“.

„Blinken weiß besser als jeder andere, dass jedes Land einen Plan B für sich hat und der Plan B des Iran für sie möglicherweise nicht sehr attraktiv ist. Sie müssen alles tun, um zu zeigen, dass sie den Willen und die Fähigkeit für einen Plan A haben“, bemerkte er.

Aus Ideen werden geschriebene Worte

Der Iran und die anderen Parteien des JCPOA – Russland, China, Frankreich, Großbritannien und Deutschland – führen seit April vergangenen Jahres Gespräche in Wien. Der Iran sagt, er strebe die Aufhebung aller Sanktionen an, die die Vereinigten Staaten erneut gegen den Iran verhängt hatten, nachdem sie sich aus dem Abkommen zurückgezogen hatten.

Unter dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump zogen sich die Vereinigten Staaten einseitig aus dem JCPOA zurück und verhängten drakonische Sanktionen, die vor allem gegen die iranische Wirtschaft gerichtet waren.

Am Freitagabend wurde die achte Gesprächsrunde unterbrochen, damit die Diplomaten zu Konsultationen in ihre jeweiligen Hauptstädte zurückkehren konnten. Die Arbeitsgruppen zur Aufhebung von Sanktionen und zur Terminierung der Umsetzung eines möglichen Abkommens arbeiteten jedoch am Sonntag weiter an Textentwürfen.

Die Diplomaten werden voraussichtlich noch am Montag nach Wien zurückkehren.

Khatibzadeh sagte, dass in den Textentwürfen „viele Tabellen und Spalten fertig sind und einige Klammern weggelassen wurden“, und fügte hinzu, dass die Verhandlungsführer Einigungen über die meisten Ideen erzielt hätten, die nun in schriftliche Worte umgesetzt würden.

Eine dauerhafte Einigung zeichnet sich ab

Was bleibe, erklärte Khatibzadeh, seien Schlüsselfragen, die konkrete politische Entscheidungen erforderten. „Washington muss seine Entscheidungen zu den verbleibenden Fragen bekannt geben“, sagte er.

„Wenn das passiert, werden wir uns mit gutem Tempo auf ein dauerhaftes Abkommen zubewegen“, fügte der Sprecher des iranischen Außenministeriums hinzu.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums forderte die Vereinigten Staaten außerdem auf, das, wie er es nannte, „Mobbing-Verhalten“ zu beenden und stattdessen ihre internationalen Verpflichtungen zu erfüllen.

„In Wien bestehen nach wie vor erhebliche Meinungsverschiedenheiten, und die wichtigste ist die unzureichende Geschwindigkeit anderer Parteien, insbesondere der Vereinigten Staaten“, sagte Khatibzadeh.

Er fügte hinzu, dass auch „in technischen Fragen große Fortschritte erzielt wurden, aber in der Frage der Aufhebung der Sanktionen waren die Gespräche Gegenstand politischer Entscheidungen, die auf der anderen Seite verzögert wurden“.

Besuch von Präsident Raeisi in Russland

An anderer Stelle in seiner Pressekonferenz am Montag sprach Khatibzadeh über den bevorstehenden Besuch von Präsident Ebrahim Raeisi in Russland und sagte, die Reise sei von großer Bedeutung und stehe im Einklang mit der ausgewogenen Außenpolitik seiner Regierung.

Er wies darauf hin, dass Raeisi Gespräche mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin über politische, wirtschaftliche und soziale Themen führen werde.

Der russische Staatssender Russia-1 berichtete am Sonntag, dass Putin seinen iranischen Amtskollegen nächste Woche zu Gesprächen in Moskau einladen wird, da Russland versucht, die Gespräche in Wien zu unterstützen, um die US-Sanktionen gegen Teheran aufzuheben.

Das Netzwerk gab jedoch weder den Zeitpunkt des Treffens noch die Themen bekannt, die sie diskutieren würden.

Strategisches Partnerschaftsabkommen zwischen dem Iran und China

Khatibzadeh verwies auch auf das 25-jährige umfassende strategische Partnerschaftsabkommen, das mit China unterzeichnet wurde, und sagte, es wolle einen Fahrplan für eine langfristige Zusammenarbeit zwischen Teheran und Peking erstellen.

„Der Ausbau der Beziehungen erfordert eine strategische Partnerschaft zwischen den beiden Ländern. Das Abkommen erforderte die Umsetzung verschiedener Klauseln in Bezug auf wirtschaftliche, politische, kulturelle, parlamentarische, gerichtliche und andere Fragen“, fügte er hinzu.