Emirate-Nachrichtenagentur – Exklusivität: Österreich-Besuch des Kronprinzen von Abu Dhabi ist für uns Ehrensache: Bundeskanzler Kurz zu WAM

WIEN, 29. Juli 2021 (WAM) – Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz begrüßte den für heute geplanten Besuch Seiner Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertretender Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Emirate Emirate , bekräftigt, dass “der Besuch des Kronprinzen von Abu Dhabi für uns eine große Freude und Ehre ist”.

Die österreichische Bundeskanzlerin sagte, der Besuch sei ein wichtiger Schritt zur Stärkung und Festigung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern, die sich in den letzten Jahren stark entwickelt haben.

In einem Exklusivinterview mit der Emirates News Agency (WAM) drückte Bundeskanzler Kurz seine Bewunderung und Wertschätzung für die Entwicklung der VAE in allen Sektoren aus, die er bei seinen beiden offiziellen Besuchen in den Vereinigten Arabischen Emiraten miterlebte.

“Die Vereinigten Arabischen Emirate sind einer unserer wichtigsten Partner im arabischen Raum”, sagte er. “Sie sind Österreichs wichtigster Wirtschaftspartner in der arabischen Welt”, erklärte er.

Er wies darauf hin, dass die österreichischen Direktinvestitionen in den Vereinigten Arabischen Emiraten 7 Milliarden Euro überstiegen, und stellte fest, dass “die Stärkung der Beziehungen zwischen Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Richtung einer strategischen Partnerschaft eine logische Sache ist, die beiden Ländern Vorteile bringen wird”.

Bundeskanzler Kurz hob die positiven Ergebnisse hervor, die er für die beiden Länder nach der Unterzeichnung des strategischen Kooperationsabkommens erwarte. „Mit der Hebung der bilateralen Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft haben wir nun die Möglichkeit, diese Beziehungen insbesondere in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Bildung, Kultur und Jugendaustausch weiter zu stärken“, erklärte er.

Er betonte, dass sein Land der Stärkung seiner Beziehungen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Stärkung der strategischen Partnerschaft besondere Aufmerksamkeit schenke, und stellte fest, dass Alexander Schallenberg, österreichischer Außenminister, eng mit Dr Technologien, um die strategische Partnerschaft umzusetzen.

Zu seinen Erwartungen hinsichtlich der Verbesserung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern sagte der österreichische Bundeskanzler: „Es gibt viele Möglichkeiten, unsere Wirtschaftsbeziehungen insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und der Wasserstofftechnologie auszubauen“, dank des Interesses in moderne Innovationen und Zukunftstechnologien.

Er wies darauf hin, dass der österreichische Konzern „OMV“ bereits sehr gute Erfahrungen mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) gemacht habe.

Bundeskanzler Kurz hob die Chancen hervor, die künftige Zusammenarbeit zwischen Österreich und den VAE im Bereich saubere Energie zu verbessern, und sagte: „Wir streben eine engere Zusammenarbeit an, insbesondere im Bereich saubere Energie. Erneuerbare Energien und Wasserstoff“. Er fügte hinzu, dass es viele Unternehmen in Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt, die über viel Erfahrung und Wissen in diesem Bereich verfügen.

Er erklärte, dass die österreichische Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten diesen Sektor unterstütze und in diesem Bereich nach gemeinsamen Projekten suche, um eine “Wasserstoffallianz” zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Österreich aufzubauen.

Auf die Bedeutung der österreichischen Beteiligung an der Expo 2020 Dubai angesprochen, sagte Bundeskanzler Kurz: „Die Teilnahme an der Messe ist für Österreich sehr wichtig, was an der hohen österreichischen Besucherzahl auf der Messe sichtbar wird“.

„Für uns ist die Messe eine Gelegenheit, Österreich als Innovationsstandort, grüne Technologie und digitale Wirtschaft zu präsentieren“, sagte er und stellte fest, dass der Österreich-Pavillon eine ideale Plattform für mehr als 50 innovative und digitale Lösungen von Unternehmen bietet, die in der Bereichen Klimaschutz, Digitalisierung, Life Sciences, Mobilität und Nachhaltigkeit.

Zum Ausmaß des Konsenses beider Länder über Ansichten und Positionen zu wichtigen internationalen und regionalen Fragen sagte Bundeskanzler Kurz: „Wir arbeiten auf außenpolitischer Ebene eng zusammen und haben ein großes Interesse an Stabilität und wirtschaftlicher Entwicklung in der Region.“ “, fügte hinzu, dass„ wir hart daran arbeiten, den Pluralismus sowie die Beziehungen zu Israel zu stärken“.

Er betonte die Notwendigkeit, gewalttätigen Extremismus zu bekämpfen, und betonte, wie wichtig es sei, „sich stark auf den Austausch bewährter Verfahren zwischen den beiden Ländern zu verlassen“.

Auf die Frage nach Österreichs Vision für den Nahen Osten angesichts der jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit den Abkommen von Abraham, den Friedensabkommen zwischen bestimmten arabischen Ländern und Israel “, sagte Bundeskanzler Kurz. “Wir sehen die Friedensabkommen zwischen Israel und den arabischen Ländern sehr positiv” und weisen darauf hin, dass beide Seiten von einer engeren Zusammenarbeit profitieren könnten, die für mehr Stabilität und Sicherheit im Nahen Osten sorgt.

Er äußerte seine Hoffnung, dass andere arabische Länder dem Beispiel der Vereinigten Arabischen Emirate folgen würden.