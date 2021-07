Alles kommt und geht auf Netflix: Woche vom 13. Juni

Auf den Fersen von Headspace Guide to Meditation und Headspace Guide to Sleep kommt Unwind Your Mind, ein vollständig interaktives Achtsamkeitserlebnis, das jederzeit und überall zugänglich ist. Die vertrauten Stimmen des Headspace-Mitbegründers Andy Puddicombe und der Direktorin der Achtsamkeits- und Meditationslehrerin Eve Lewis Prieto kehren zurück, um dem Zuschauer drei anpassbare Wege anzubieten: Meditation (eine einfache geführte Sitzung), Relax (für eine tägliche Entspannung) oder Sleep (zu beruhigen Körper und Geist vor dem Zubettgehen). Die Zuschauer können einen Pfad basierend auf ihren aktuellen Gefühlen und Zeitbeschränkungen erstellen und die Schlafreise kann sogar mit einer Gute-Nacht-Geschichte enden. Mit seiner einladenden Animation und dem durchdachten Kommunikationsstil, der die Headspace-App von Millionen von Menschen geliebt hat, ist Unwind Your Mind ein Muss für jeden, der seine Beziehung mit einer Meditationspraxis beginnen oder vertiefen oder vielleicht einfach nur eine gute Nacht verbringen möchte sich ausruhen.