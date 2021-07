Biden ernennt Victoria Kennedy zur Botschafterin in Österreich

Politik

Victoria Reggie Kennedy, abgebildet im Jahr 2017 bei der Ankunft in der John F. Kennedy Presidential Library and Museum vor der Preisverleihung 2017 Profile in Courage. AP Foto / Steven Senne, Datei

WASHINGTON – Präsident Biden beabsichtigt, Victoria Reggie Kennedy, Witwe des verstorbenen Senators Edward M. Kennedy, am Mittwoch zur US-Botschafterin in Österreich zu ernennen, so ein Beamter des Weißen Hauses.

Kennedy, 67, ist Senior Lawyer bei der internationalen Anwaltskanzlei Greenberg Traurig und ein langjähriger Freund von Biden. Sollte es vom Senat bestätigt werden, würde es die diplomatische Tradition der Kennedy-Familie fortsetzen, die mit ihrem Patriarchen Joseph P. Kennedy Sr. begann, der als Botschafter im Vereinigten Königreich diente. Die Ernennung wird für Mittwoch erwartet, so der Beamte des Weißen Hauses, der eine Namensnennung ablehnte, da die Ankündigung noch nicht öffentlich war.

Es wurde klar Kennedy wurde für den Posten in Betracht gezogen nach der österreichischen Presseagentur gemeldet In der vergangenen Woche hatte es die Zustimmung des Amtes des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen erhalten. Damals nannte Bundeskanzler Sebastian Kurz die Wahl laut Associated Press “Ehre” für Österreich.

