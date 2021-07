Emir Cabukoglu über hochwirksame strategische Arbeit bei Roland Berger

Strategieberatung ist ein äußerst beliebter Berufsweg für Absolventen, die die Möglichkeit suchen, ihr praktisches Wissen zu erweitern und sich auf einen späteren Berufsweg vorzubereiten. Berater Emir Cabukoglu sprach mit Consultancy.org über seine Erfahrungen mit Roland Bergers Middle East Team seit seinem Eintritt vor zwei Jahren.

Die Beratungsbranche gehört seit langem zu den beliebtesten Absolventen, die mit anspruchsvollen Aufgaben, spannenden Projekten, einer Vielfalt an Branchen und Kunden ins Berufsleben einsteigen wollen. regelmäßig als Gründe angeführt Die besten und klügsten der Welt suchen professionelle Postgraduiertendienste.

Insbesondere das Strategiesegment der Beratungsbranche zieht viele Absolventen an. Laut Emir Cabukoglu, Berater bei Roland Berger, hat das Leben in der Kanzlei seine Entscheidung, in die Branche einzusteigen, mehr als gerechtfertigt, anstatt mehr Zeit in der Wissenschaft zu verbringen.

Der aus der Türkei stammende Cabukoglu besuchte österreichische und deutsche Schulen in Istanbul, bevor er in die Schweiz zog, wo er an der ETH Zürich einen Bachelor- und Masterabschluss in Maschinenbau erwarb. Zu diesem Zeitpunkt befand sich Cabukoglu an einem Scheideweg – unsicher, ob er sich mit einer Promotion weiter spezialisieren oder seinen Horizont mit einer neuen Herausforderung erweitern sollte.

Er erklärte: „Ich wollte unbedingt etwas anderes machen und habe mich aus mehreren Gründen für den Einstieg in die Beratungswelt entschieden. Zuallererst hatte ich den Wunsch, mein Wissen in mehreren Bereichen zu erweitern, nicht an einem Punkt zu bleiben, an dem meine Interessen damals liegen könnten. Wenn Sie promovieren, konzentrieren Sie sich nur auf ein Detail eines sehr technischen Gebiets – wollten aber Neues lernen.

„Außerdem hatten einige meiner Freunde bereits Erfahrungen in der Unternehmensberatung gesammelt und die Gespräche mit ihnen haben mich inspiriert, in die Branche einzusteigen.

Die Wahl des Ortes war jedoch komplex. Nach so viel Zeit in der Türkei und der Schweiz fand Cabukoglu die Idee eines Neuanfangs besonders reizvoll. Nachdem er sich verschiedene Länder angeschaut hatte, landete er schließlich in Dubai. Angezogen von der Expat-Kultur der Stadt, da er im Allgemeinen „kosmopolitische Orte, an denen es leicht ist, mit Menschen zu interagieren oder eine neue Kultur zu betreten“ genießt, begann er mit Rolands Büro Shepherd in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein neues Leben.

Cabukoglu kommentierte, was ihn besonders zur strategischen Arbeit mit Roland Berger getrieben hat: „Ich interessiere mich besonders für strategische Beratung, weil sie auf einem hohen Niveau ist – es gibt Ihnen eine großartige Möglichkeit, großen Einfluss zu nehmen … Zum Beispiel, wenn Sie helfen Wenn Sie ein Projekt für eine öffentliche Einrichtung in der Region durchführen, kann Ihre Wirkung direkt zu einer nationalen Wirkung werden und das Leben vieler Menschen verbessern. Wenn Sie für ein privates Unternehmen arbeiten, arbeiten Sie gleichzeitig mit Führungskräften zusammen, um die Zukunft eines Unternehmens zu planen, und wirken sich auf dieser Grundlage auch auf viele Menschen aus.

Cabukoglu arbeitet seit fast zwei Jahren in der Beratungsfirma und hat in dieser Hinsicht viele hochkarätige Arbeiten erlebt. Zu Beginn ihrer Amtszeit können sich neue Mitglieder der Kanzlei mit mehreren Dienstleistungsbereichen vertraut machen, aber da Cabukoglus Hauptinteresse Energie ist, konzentrierte sich sein Hauptengagement hauptsächlich auf diesen Bereich. Sein erstes Projekt arbeitete mit einer öffentlichen Einrichtung in der Region, um eine Personalentwicklungsstrategie für den Energiesektor auszuarbeiten – etwas, das zur Schaffung von Arbeitsplätzen für Hunderttausende von Menschen führen würde.

Demonstriert die Vielfältigkeit des Strategieberatungsangebots, das Engagement unmittelbar im Anschluss an das eines privatwirtschaftlichen Kunden. Das Milliardenunternehmen wollte zwei seiner regionalen Wettbewerber in der Branche übernehmen, benötigte aber Unterstützung bei der Übernahme, einschließlich Due Diligence-Arbeiten und Planungen für die Fusionsphasen nach dem Kauf.

Ein weiteres Engagement war ein Engagement mit einer großen Investmentgesellschaft, die ein neues Energiesegment erforschte und Unterstützung benötigte, um konkrete Investitionsmöglichkeiten zu entwickeln. “Es war ein Schritt, der es dem Unternehmen ermöglichen würde, in ein ganz neues Energiesegment einzusteigen, um ein Global Player zu werden, und es würde Milliarden von Dollar an Investitionen beeinflussen.”

Globale Verbindungen

Cabukoglu dachte über die bisher lohnendsten Aspekte seiner Zeit bei Roland Berger nach: „Die Wirkung, die die Arbeit auf der Kundenseite und in dem Land hat, in dem die Kunden ansässig sind, ist der aufregendste Teil der Arbeit – und das lohnendste.

„Gleichzeitig ist es eine wirklich bereichernde Atmosphäre, denn all diese Projekte beinhalten die internationale Zusammenarbeit mehrerer Büros. Wenn all diese Experten zusammenkommen und ihr Wissen für den Kunden einsetzen, löst dies eine unglaubliche Lernerfahrung für junge Berufstätige aus.

„Wenn das Büro nicht über das Wissen vor Ort verfügt, stiehlt es Talente, um das Wissen zu teilen. In meinem ersten Projekt sah das Projekt beispielsweise die Zusammenarbeit von französischen, deutschen und nahöstlichen Büros vor.

Seit der globalen Finanzkrise 2008 und ihren Folgen ist der Beratungssektor der GCC-Staaten – Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – nur gewachsen. Zusammen mit dem Rest der Weltwirtschaft erlebte der GCC-Beratungsmarkt jedoch im Jahr 2020 ein starkes Erwachen, da die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundene Rezession die kombinierten Gebühren der Branche nach unten drückten.

Laut Cabukoglu jedoch haben Roland Bergers kulturelle Kerneigenschaften ihn angesichts der Herausforderungen gut auf diese schwierigen Zeiten vorbereitet. Insbesondere die Bereitschaft des Unternehmens, die Mitarbeiter ihren eigenen Weg wählen zu lassen, bedeutet, dass ein echter Wille besteht, die besten Ergebnisse zu erzielen, während die Vielfalt es dem Unternehmen ermöglicht, die komplexen Bedürfnisse der CCG-Kunden zu erfüllen.

Er schloss: „Es ist nicht immer so, dass Sie die Möglichkeit haben, dort zu arbeiten, wo Sie interessiert sind, aber es ist hier selbstverständlich, dass Sie Ihr Bestes geben und die Extrameile gehen, wo es ist. Aufgrund der Dynamik und Realitäten der Region sind unsere internationalen Kooperationen ein großes Plus für uns. Sie sehen hier keine vorherrschende Kultur, sodass wir uns nicht nur ergänzen, sondern auch voneinander lernen und die Anforderungen verschiedener Kunden in der Region besser erfüllen können.