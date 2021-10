“Ein leuchtendes Licht”: EU-Staats- und Regierungschefs verabschieden Merkel beim Gipfel | Angela Merkel Nachrichten

Die Staats- und Regierungschefs der EU würdigten Angela Merkel beim Abschluss eines EU-Gipfels, ihrem 107. als Bundeskanzlerin und möglicherweise ihrem letzten, als sie sich auf ihren Rücktritt vorbereitet.

Bevor die Blockführer am Freitag in Brüssel an die Arbeit gingen, sahen sie sich ein zweiminütiges Video mit Höhepunkten von Merkels Gipfel an und sie erhielt ein Abschiedsgeschenk, das das Europa-Gebäude zeigt, in dem diese Treffen stattfinden.

In einer Rede bezeichnete EU-Ratspräsident Charles Michel – Vorsitzender der EU-Gipfel – den 67-jährigen Mann, der seit 16 Jahren an der Macht ist, als „Denkmal“. Er sagte, Versammlungen von Führern ohne sie wären wie Rom ohne den Vatikan oder Paris ohne den Eiffelturm.

„Sie sind ein Kompass und ein leuchtendes Licht unseres europäischen Projekts“, sagte Michel und es folgten Standing Ovations.

Merkel bedankte sich mit charakteristischem Mangel an Fanfare bei Reportern für die langen Nächte auf den Gipfeln, warnte aber vor den Herausforderungen, vor denen die EU und ihr deutscher Nachfolger noch stehen.

“Ich verlasse die Europäische Union im Hinblick auf meine Verantwortung als Bundeskanzlerin zu einem besorgniserregenden Zeitpunkt”, sagte sie.

“Wir haben viele Krisen überwunden, aber wir haben eine Reihe ungelöster Probleme”, sagte sie und verwies auf Streitigkeiten über Migration, Blockwirtschaft und Rechtsstaatlichkeit in den EU-Ländern.

Seit sie an ihrem ersten Treffen der europäischen Staats- und Regierungschefs im Dezember 2005 teilnahm, als Jacques Chirac französischer Präsident und Tony Blair britischer Premierminister war, verkörpert Merkel den Wunsch nach einem engeren und vereinteren Europa.

Nach den Wahlen im vergangenen Monat befinden sich die deutschen Parteien derzeit in Gesprächen.

Aber wenn sie bis Mitte Dezember keine Regierungskoalition bilden, wird sie zu einem weiteren Gipfel in Brüssel sein.

Bis zur Bildung einer neuen Regierung bleibt Merkel amtierende Bundeskanzlerin.

Mehrere Führer haben gesagt, wie sehr sie die Führerin der größten Volkswirtschaft Europas vermissen werden, insbesondere ihre diplomatischen Fähigkeiten, die die Gemüter abgekühlt und Kompromisse in heiklen Fragen eingegangen sind.

“Frau Merkel war eine Art Kompromissmaschine”, sagte der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel vor den Gesprächen am Freitag. „Viele Male, als wir einfach feststeckten, tat Angela ‚Chuck, Chuck, Chuck‘, dann ‚Tack, Tack, Tack‘ – und dann haben wir es trotzdem geschafft, Ehrgeiz aufzubringen.

Merkel, die den Einfluss des deutschen Molochs oft maximal ausnutzte, versuchte, die EU so eng wie möglich zu halten.

Mit demselben Eifer verteidigte sie nationale Interessen, insbesondere während der Finanzkrise 2007-2008.

Sie ist in einigen Mittelmeerländern wegen ihrer Sparpolitik, die sie nach der wirtschaftlichen Katastrophe verteidigte, unbeliebt und wurde von einigen wegen ihrer Politik der Öffnung der Grenzen für Asylbewerber im Jahr 2015 kritisiert.

Aber am Freitag lobten die Staats- und Regierungschefs der EU einstimmig seine Bemühungen während einer Amtszeit, die vier französische Präsidenten, fünf britische Premierminister und acht italienische Premierminister umfasste.

“Er ist jemand, der seit 16 Jahren Europa wirklich geprägt hat, uns allen 27 geholfen hat, in schwierigen Zeiten mit viel Menschlichkeit die richtigen Entscheidungen zu treffen”, sagte der belgische Premierminister Alexander Reportern von Croo.

Der österreichische Bundeskanzler Alexander Schallenberg, ein Neuzugang bei EU-Gipfeln, sagte, Merkel sei eine “Oase des Friedens” in der Union.

“Sie war ohne Zweifel eine großartige Europäerin.”