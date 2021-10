4.000 Pfund schwerer Mondfisch aus einem Fischernetz vor der spanischen Küste von Ceuta gerettet

Der Mammut-Sonnenfisch maß 10,5 Fuß lang und 9,5 Fuß breit. Enrique Ostale, der das meeresbiologische Labor an der Universität Sevilla in Ceuta leitet, schätzte sein Gewicht auf etwa 4.400 Pfund, basierend auf Vergleichen mit anderen Fängen.

„Wir haben versucht, es zu wiegen, aber wir hatten nur eine Waage von bis zu tausend Kilogramm, und in diesem Fall konnten wir es nicht benutzen, weil es kaputt gehen würde“, sagte er CNN auf Spanisch.

Ostale sagte gegenüber CNN, dass sein Forschungsteam seit vier Jahren mit lokalen Fischern aus Almadraba zusammenarbeitet, die an Booten befestigte Netze verwenden, um Fische wie Thunfisch zu fangen, um zu studieren Mond Fisch . Abhängig von ihren Fängen wählen Fischer und Forscher aus, was sie interessiert, während sie andere Arten wieder ins Meer treiben. In diesem Fall alarmierten die Fischer jedoch Ostale und sein Team, die zu dieser Zeit an einer invasiven Algenstudie arbeiteten, schnell zu kommen, um den massiven Fang zu sehen.

Da das Tier so schwer war, hoben die Forscher es mit einem Kran hoch, nachdem es in einer am Boot befestigten Unterwasserkammer isoliert worden war. Dann maßen sie seine Abmessungen und machten Nahaufnahmen und DNA-Proben.

„Wir hatten es in einem Buch und in wissenschaftlichen Veröffentlichungen gesehen, und um die Wahrheit zu sagen, war ich sehr beeindruckt“, sagte Ostale. „Zunächst müssen wir uns auch den Stress vorstellen, der dadurch entsteht, dass wir auf See sind, wir auf einem Boot sind, das Tier lebt, es muss schnell auf offener See passiert werden, damit niemand verletzt wird. . “

Laut Ostale haben Fischer und andere Forscher in der Nähe seines Forschungszentrums keinen so großen Mondfisch dieser Größe in anderen Teilen der Welt beobachtet. Der Mondfisch hatte eine dunkelgraue Haut und abgerundete Rillen in seinen Flanken, was Ostale zu der Annahme veranlasste, dass er zur Art Mola alexandrini gehörte.

„Ich sehe einerseits die Chance, es zu finden und lebendig zu finden, es zu genießen und damit zu schwimmen“, sagte er. „Auf der anderen Seite hatten wir auch Glück, weil es schwierig war, mit den Kränen umzugehen, weil man bedenken muss, dass wir auf einem Boot waren, dass wir mitten auf dem Meer waren und immer ein Unfall passieren kann. “

Die “großen Exzentriker” des Ozeans

Laut Dr. Tierney Thys, Meeresbiologe und Associate Researcher an der California Academy of Sciences, ist die Mola Alexandrini “wirklich einer der großen Exzentriker des Ozeans”. Thys teilte CNN in einer E-Mail mit, dass er sich, obwohl sein äußeres Erscheinungsbild sperrig erscheinen mag, mit anmutigen flügelartigen Schlägen seiner langen Rücken- und Afterflossen durch das Wasser bewegt, als ob er „wie ein Vogel an der Seite fliegt“. Mola sind die einzigen bekannten Meeresbewohner, die auf diese Weise Auftrieb erzeugen können.

Während die Art Mola mola oder gemeiner Mondfisch besser untersucht wurde als Mola alexandrini, hat letztere viele Aufzeichnungen von Messungen gemacht. Laut Ostale haben Mola alexandrini einen ziemlich kräftigen Kopf, aber es fehlen ihnen Schwanzflossen.

Laut Thys war der in Ceuta entdeckte Mondfisch wahrscheinlich über 20 Jahre alt und höchstwahrscheinlich ein Weibchen, da bisher kein Männchen über zwei Meter gefunden wurde.

Das Weltrekordgewicht eines Mondfisches geht an ein Exemplar aus Japan mit einer Gesamtlänge von 272 Zentimetern oder etwa neun Fuß, das 2.300 Kilogramm oder 5.070 Pfund wog. Das längste aufgezeichnete Exemplar ist jedoch 332 Zentimeter oder fast 11 Fuß groß, aber es wurde nie offiziell gewogen.

Mola alexandrini kann wahrscheinlich in der Nähe der Gewässer laichen, in denen sie in Ceuta gefunden wurde. Sie können auch vor New South Wales, Australien, laichen, und sie sind dafür bekannt, Tausende von Kilometern zurückzulegen, einschließlich von taiwanesischen Gewässern nach Neukaledonien.

Laut Thys ist das Feld der Blaukiemenforschung sehr aktiv und vor einigen Jahren wurde eine Art namens Mola tecta benannt.

Obwohl die Forscher nicht sicher sind, wie lange Mola alexandrini überleben kann, nachdem er Zeit in den Netzen verbracht hat – und ihre Populationsstruktur oder Lebensdauer nur wenig kennen – ist Thys dankbar, dass die Fische an diesem Tag sicher ins Wasser zurückgebracht wurden, wo er “Gelees essen, durch das Wasser gehen, (und) lebe sein wundervolles Leben und erwecke bei noch mehr Menschen Staunen und Ehrfurcht.”

„Dieses Individuum ist eine kolossale Erinnerung daran, dass unser globaler Ozean immer noch viele mysteriöse Überraschungen bereithält, einschließlich einer riesigen marinen Megafauna, die uns vor Staunen und Ehrfurcht nach Luft schnappen lässt“, schrieb Thys. „Großköpfige Giganten wie dieser Mondfisch können als mächtige Botschafter fungieren, um unsere Neugier zu wecken, ein besseres Verständnis zu wecken und den Wunsch der Öffentlichkeit zu wecken, besser für unsere Meeresökosysteme zu sorgen, die das lebenswichtige System unseres Planeten sind.“