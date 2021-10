Sound of Music-Familienmitglied Lorli von Trapp Campbell stirbt mit 90

Die zweite Tochter von Maria von Trapp, deren österreichische Familie durch die Rolle in dem Musical- und beliebten Film “The Sound of Music” weltweit bekannt wurde, ist im Alter von 90 Jahren gestorben.

Eleonore “Lorli” von Trapp Campbell ist am Sonntag in Northfield, Vermont, gestorben. Der Tod wurde von Day Funeral Home in Randolph, Vermont, bestätigt.

Campbell wurde in Salzburg, Österreich, als zweite Tochter von Georg und Maria von Trapp und jüngerer Halbbruder von Von Trapps älteren Kindern geboren, die später auf der Bühne und in Filmen dargestellt wurden.

1938 floh die Familie aus dem von den Nazis besetzten Österreich und unternahm Konzertreisen durch Europa und Amerika. Die Familie zog Anfang der 1940er Jahre nach Vermont und eröffnete eine Skihütte in Stowe.

Österreichische Traditionen, die ihre Mutter aus Europa nach Vermont gebracht hat, haben eine große Rolle im Familienleben gespielt, sagte ihre Tochter Hope McAndrew am Donnerstag.

Während McAndrew sagte, dass sie alle jedes Wort der Songs auf “The Sound of Music” kannten, kannten sie auch die Lieder, die die Familie während ihrer Nordamerika-Tournee sang, lange vor den Musicals und dem Film von 1965, der fünf Oscars gewann, darunter Best Bild. Julia Andrews und Christopher Plummer spielten in dem Film mit.

„Sie haben einige tolle Weihnachtskonzerte gegeben, die sie uns beschreiben würde. Und sie waren wirklich berührend “, sagte McAndrew. “Sie hatte schöne Erinnerungen an diese Weihnachtskonzerte.”

“The Sound of Music” war ein Musikstück und Film nach einem Buch der 1987 verstorbenen Maria von Trapp aus dem Jahr 1949. Es erzählt die Geschichte einer Österreicherin, die einen Witwer mit sieben Kindern heiratete und ihnen die Musik beibrachte.

Campbells Vater, der österreichische Kapitän Georg von Trapp und seine erste Frau, Agathe Whitehead von Trapp, hatten sieben Kinder, die die Basis der Sängerfamilie im Musical und Film bildeten. Maria heiratete den Kapitän nach dem Tod von Whitehead von Trapp und unterrichtete ihre neuen Stiefkinder in Musik. Sie alle sind inzwischen verstorben.

Georg von Trapp und Maria von Trapp hatten drei weitere Kinder, die im Film nicht dargestellt wurden; Campbell war der zweite. Campbells Geschwister Rosmarie von Trapp und Johannes von Trapp leben in Stowe.

Campbells frühe Karriere sang eine Sopranistin als Mitglied der Trapp Family Singers, die nach Übersee und in fast allen Vereinigten Staaten reisten, bis sie 1954 Hugh David Campbell heiratete.

„Das Leben des Singens auf Tourneen erfordert ein außergewöhnliches Maß an Disziplin und harter Arbeit, und meine Mutter lebte als Teenager, sang Nacht für Nacht den Leadsopran und tourte viel davon. ‚Jahr, und das wirklich‘ geprägt hat, wer sie war“, sagte Campbells Tochter Elizabeth Peters.

„Sie war eine sehr disziplinierte Frau, und dennoch vermisste sie viele Dinge, die der Rest von uns in der High School und auf dem College genossen hat, und dennoch war sie sehr dankbar für all die Reisen und Erfahrungen, die sie gemacht hatte“, sagte Peters.

Nach Campbells Heirat im Jahr 1954 erzogen sie und ihr Mann, ein Trainer und Lehrer, sieben Töchter.

Zu den Überlebenden zählen neben seinen zwei verbliebenen Geschwistern sieben Töchter, 18 Enkel und sechs Urenkel.