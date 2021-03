Ein jahrhundertelang versiegelter Brief aus der Renaissancezeit entfaltete sich kaum und wurde zum ersten Mal gelesen

Vor über 600 Jahren hat jemand einen Brief gefaltet, versiegelt und verschickt, der nie zugestellt wurde. Jetzt haben Wissenschaftler diesen und andere ähnlich verschlossene Buchstaben, die in einem Stamm aus dem 17. Jahrhundert in Den Haag gefunden wurden, digital “entfaltet”. Röntgenstrahlen.

Jahrhunderte vor der Erfindung versiegelter Umschläge wurde die empfindliche Korrespondenz durch komplizierte Falttechniken, die als “Letterlocking” bezeichnet wurden und einen Brief in einen eigenen sicheren Umschlag verwandelten, vor neugierigen Blicken geschützt.

Die bisher erhaltenen verschlossenen Buchstaben sind jedoch zerbrechlich und können nur physisch geöffnet werden, indem sie in Stücke geschnitten werden.

Die neue Röntgenmethode bietet Forschern eine nicht-invasive Alternative, bei der die ursprüngliche gefaltete Form eines Buchstabenpakets beibehalten wird.

Zum ersten Mal haben Wissenschaftler diese Methode auf die “gesperrten” Buchstaben der Renaissance Zeitraum, in einem Kofferraum aufbewahrt, der seit 1926 Teil der Sammlung des Niederländischen Postmuseums in Den Haag, Niederlande, war.

Computergenerierte Entfaltungsanimation des versiegelten Buchstabens DB-1538. (Archiv der Geschichtsforschungsgruppe freischalten)

Der Inhalt des Kofferraums enthält mehr als 3.100 nicht zugestellte Briefe, von denen 577 ungeöffnet und verschlossen sind. Bekannt als die Brienne-Sammlung, wurden die Briefe in Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Latein und Spanisch geschrieben.

Aus unbekannten Gründen wurden die Briefe nach ihrer Ankunft in Den Haag nie an ihre Empfänger geliefert und von einem Postmeister namens Simon de Brienne aufbewahrt. Zuvor berichtete Live Science.

Gesperrte Buchstaben verwendeten verschiedene Mechanismen, um sicher geschlossen zu bleiben, einschließlich Falten und Rollen. Schlitze und Löcher; Falten und Klebstoffe; und eine Vielzahl von intelligent konstruierten Schlössern, laut einer Studie, die online am 2. März in der Zeitschrift veröffentlicht wurde Naturkommunikation.

Um die Schichten des gefalteten Papiers zu durchdringen, verwendeten die Autoren der Studie einen Röntgenmikrotomographiescanner, der in der Dental Forschungslabors der Queen Mary University of London (QMU).

Die Forscher haben den Scanner so konzipiert, dass er außergewöhnlich empfindlich ist, damit er den Mineralgehalt von abbilden kann die ZähneGraham Davis, QMU-Professor für 3D-Röntgenbildgebung, sagte in einer Pressemitteilung.

“Diese hohe Empfindlichkeit hat jedoch auch dazu beigetragen, bestimmte Arten von Tinte in Papier und Pergament aufzulösen”, fügte Davis hinzu.

Der Safe ist mit versiegelten Briefen gefüllt. (Archiv der Geschichtsforschungsgruppe freischalten)

“Der Rest des Teams war dann in der Lage, unsere gescannten Bilder in Briefe umzuwandeln, die sie zum ersten Mal seit über 300 Jahren praktisch öffnen und lesen konnten”, sagte David Mills, Co-Autor der Studie Röntgenmikrotomographie-Einrichtungen an der QMU, heißt es in der Erklärung.

Aus den Scans erstellte das Team digitale 3D-Rekonstruktionen der Buchstaben und erstellte dann einen Berechnungsalgorithmus, der die ausgeklügelten Falttechniken faltweise entschlüsselt und die Buchstaben virtuell öffnet, “während Beweise für das Sperren von Buchstaben erhalten bleiben”.

Wissenschaftler haben mit dieser revolutionären Methode vier Buchstaben digital geöffnet und den Inhalt eines Buchstabens, DB-1627, entschlüsselt.

Es wurde am 31. Juli 1697 von einem Mann namens Jacques Sennacques an seinen in Den Haag lebenden Cousin Pierre Le Pers geschrieben. Sennacques, ein Anwalt in Lille, Frankreich, beantragte eine offizielle Sterbeurkunde für einen Verwandten namens Daniel Le Pers, “möglicherweise aufgrund einer Erbschaftsfrage”, schrieben die Wissenschaftler.

“Auf seine Bitte hin verbringt Sennacques den Rest des Briefes damit, nach Neuigkeiten über die Familie zu fragen und seinen Cousin den Gnaden Gottes zu empfehlen”, schreiben die Autoren. „Es ist nicht klar, warum Le Pers den Brief nicht von Sennacques erhalten hat, aber angesichts des Durchstreifens der Kaufleute ist es wahrscheinlich, dass Le Pers verschwunden ist.

(Archiv der Geschichtsforschungsgruppe freischalten)

Zehntausende dieser versiegelten Dokumente können jetzt entfaltet und virtuell gelesen werden, berichteten die Forscher.

“Dieser Algorithmus bringt uns zum Kern eines gesperrten Briefes”, sagte das Forschungsteam in der Pressemitteilung. “Die Verwendung des virtuellen Einsatzes zum Lesen einer intimen Geschichte, die nie das Licht der Welt erblickte – und noch nie ihren Empfänger erreichte – ist wirklich außergewöhnlich.”

Dieser Artikel wurde ursprünglich von veröffentlicht Live Science. Lesen Sie den Originalartikel Hier.