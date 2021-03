Europa League: Tottenhams letzte 16 Spiele mit Dinamo Zagreb rückgängig gemacht | Fußballnachrichten

Tottenhams Europa League-Spiele gegen Dinamo Zagreb wurden wegen eines Zusammenstoßes mit dem Rivalen Arsenal im Norden Londons abgesagt.

Spurs sollte am Donnerstag, dem 11. März, mit dem Rückspiel im Tottenham Hotspur-Stadion sieben Tage später (Donnerstag, dem 18. März) gegen den kroatischen Meister antreten.

Während die Gunners in derselben Nacht voraussichtlich auch gegen die griechische Heimmannschaft Olympiakos antreten werden, wurden die Spiele von Tottenham nun umgekehrt.

In der Tat hat Arsenal als Sieger des nationalen Pokals, der in der vergangenen Saison den FA-Pokal gewonnen hat, Vorrang und behält daher sein Rückspiel zu Hause.

In einer Erklärung von Tottenham heißt es: “Beide Legs des Spiels werden weiterhin im Stadion jedes Vereins gespielt. Das Hinspiel findet jetzt am Donnerstag, dem 11. März, im Tottenham Hotspur Stadium statt (Beginn um 20 Uhr UK United) und das Rückspiel am Donnerstag, den 18. März im Maksimir-Stadion in Zagreb (Start um 17:55 Uhr in Großbritannien).

“Die UEFA hat das Spiel geändert, um zu vermeiden, dass zwei Teams aus derselben Stadt am selben Abend zu Hause spielen. Dies entspricht Artikel 21 der Bestimmungen der UEFA Europa League für die Saison 2020/21 und den von der Interclub-Wettbewerbskommission genehmigten Grundsätzen.”

Die Mannschaft von Jose Mourinho erreichte nach einem 8: 1-Gesamtsieg gegen die österreichische Mannschaft Wolfsberger das Achtelfinale des Wettbewerbs.

Spurs gewann 1972 und 1984 den UEFA-Pokal – die frühere Inkarnation der Europa League -, während ihr Manager Jose Mourinho 2003 mit Porto und 2017 mit Manchester United den Pokal gewann.