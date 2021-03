Rosetta kann in einigen Regionen unter macOS 11.3 von Mac M1 entfernt werden

Durch die Installation des nächsten macOS 11.3-Softwareupdates auf einem Mac M1 wird Rosetta 2 möglicherweise in einer oder mehreren Regionen der Welt entfernt.



In dem macOS 11.3 dritte Beta Der MacRumors-Mitarbeiter Steve Moser, der heute zum Testen an Entwickler gesendet wurde, entdeckte neue Zeichenfolgen im Beta-Code, die darauf hinweisen, dass “Rosetta bei der Installation dieses Updates entfernt wird”. Eine weitere neue Zeichenfolge lautet: “Rosetta ist in dieser Region nicht mehr verfügbar. Anwendungen, für die Rosetta erforderlich ist, funktionieren nicht mehr.”

Apple hat nicht angegeben, in welchen Regionen Rosetta 2 “nicht mehr verfügbar” sein würde, und weitere Details sind derzeit nicht bekannt.

Apple entfernt Rosetta während einiger Länderupdates auf Mac 11.3 Beta 3 von Macs. Könnte dies auf rechtliche Probleme zurückzuführen sein? „Rosetta wird bei der Installation dieses Updates entfernt.“ „Rosetta ist in Ihrer Region nicht mehr verfügbar. Anwendungen, für die Rosetta erforderlich ist, funktionieren nicht mehr. ” pic.twitter.com/NmsjXOwPvP

Mit Rosetta 2 können Macs mit Apple-Siliziumantrieb wie der M1-Chip x86-Anwendungen ausführen, die für einen Intel-Mac entwickelt wurden. Die Übersetzungsschicht arbeitet im Hintergrund Wenn ein Benutzer eine Anwendung öffnet, die nur für Mac-Computer mit einem Intel-Prozessor kompiliert wurde, und die Anwendung automatisch übersetzt, um sie beim ersten Ausführen der Anwendung mit Apple Silicon zu verwenden.

Es ist unklar, warum macOS 11.3 in einigen Regionen Rosetta 2 auf Mac M1s entfernt, aber es kann rechtliche oder urheberrechtliche Gründe geben. Apple hat nicht sofort auf unsere Anfrage nach einem Kommentar geantwortet, aber wir werden ein Update bereitstellen, wenn wir eine Antwort haben.

Die dritte Beta von macOS 11.3 fügt laut Mosers Ergebnissen auf Codeebene auch neue Einstellungen mit Bildern hinzu, um Gamecontroller-Schaltflächen Tastaturlayouts zuzuordnen. Wir sind uns jedoch nicht ganz sicher, ob dies impliziert ist.