EBWE erweitert ihr Energieeffizienzprogramm für Häuser auf dem Westbalkan

( 52,6 Millionen US-Dollar), um die Energieeffizienz der Haushalte in der Region durch das Programm zu verbessern.

Die EBWE beabsichtigt, die GEFF nach der erfolgreichen regionalen Einführung des Programms und dem wachsenden Interesse an der Finanzierung von Energieeffizienz zu erweitern, sagte sie in einer Erklärung.

In weniger als vier Jahren haben mehr als 9.000 Haushalte auf dem Westbalkan durch die Installation in energiesparende Technologien wie Isolierung, Wärmepumpen, neue Fenster oder Sonnenkollektoren investiert, was zu einer Reduzierung der CO2-Emissionen von über 12.000 Tonnen pro Jahr führt. , stellte die EBWE fest.

GEFF ist ein 135-Millionen-Euro-Programm, das von der EU, dem österreichischen Bundesministerium für Finanzen und bilateralen Gebern des Westbalkan-Investitionsrahmens (WBIF) kofinanziert wird. Es wird in Partnerschaft mit dem Sekretariat der Energiegemeinschaft im Rahmen des Regionalen Energieeffizienzprogramms für den Westbalkan (REEP Plus) umgesetzt.

Haushalte auf dem Westbalkan können von einer Finanzierung durch spezialisierte Kreditlinien lokaler Partnerfinanzinstitute profitieren. Außerdem erhalten sie nach Abschluss ihrer Investition einen Anreizzuschuss in Höhe von bis zu 20 % der Darlehenssumme, der von der EU gefördert wird. Bisher hat die EU 27 Mio. € zu dem Programm beigetragen.

($ = 0,8560 Euro)