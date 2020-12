E-Mail an Mitarbeiter: Tesla-CEO Elon Musk: Kostenkontrolle zur Aufrechterhaltung des Quartalsergebnisses erforderlich | Botschaft

Aktien in diesem Artikel Indizes in diesem Artikel

In der E-Mail mit dem Betreff “Kosten sind extrem wichtig!”, Die am 1. Dezember versandt wurde Elon Musk Der CEO von Tesla warnte seine Mitarbeiter, dass es trotz des derzeitigen Anstiegs der Tesla-Aktien wichtig ist, die Kosten so niedrig wie möglich zu halten: “In einer Zeit wie dieser, in der unsere Aktien neue Höhen zu erreichen scheinen, ist es so, als ob es so wäre.” Es ist definitiv nicht wahr! “Lesen Sie die auf CNBC veröffentlichte E-Mail.

Tesla-Aktien im Rallye-Modus – Rentabilität niedrig

Seit Jahresbeginn sind die Tesla-Aktien um rund 600 Prozent gewachsen und kosten derzeit 609,99 US-Dollar (Stand: Schlusskurs am 11. Dezember 2020). Trotz der Koronapandemie wurde das Papier in diesem Jahr durch die Tatsache beflügelt, dass Tesla es geschafft hat, vierteljährlich Gewinne zu erzielen, durch gute Verkaufszahlen und den 5-zu-1-Aktiensplit Ende August. Mit Handelsbeginn am 21. Dezember werden die Aktien auch in den S & P 500 aufgenommen.



Trotz der positiven Entwicklung der Tesla-Aktie weist Musk in der E-Mail darauf hin, dass die tatsächliche Rentabilität im vergangenen Jahr mit rund einem Prozent sehr niedrig war. “Investoren geben uns viel Anerkennung für die zukünftige Rentabilität, aber wenn sie irgendwann entscheiden, dass dies nicht passieren wird, wird unsere Aktie sofort wie ein Soufflé unter einem Vorschlaghammer zerquetscht!” Sagte Moschus.

Einsparpotenzial identifizieren

Um die Tesla-Modelle für jedermann erschwinglich zu machen, muss das Geld klüger ausgegeben werden und Tausende guter Ideen werden benötigt, “um die Kosten für Teile, einen Fabrikprozess oder das Design zu vereinfachen und gleichzeitig Qualität und Fähigkeiten zu verbessern”. schreibt der Tesla-Chef in seine E-Mail. Laut Musk sollte die Mehrheit dieser Ideen hier und da nur ein paar Cent sparen, aber das summiert sich natürlich auf: “Eine großartige Idee wäre eine, die 5 US-Dollar spart, aber die überwiegende Mehrheit hier ist 0,50 US-Dollar oder US-Dollar 0,20 dort. ”



Tesla mit hohen Kapitalanforderungen

Wie von CNBC berichtet, sagte Musk bei der Bekanntgabe seiner Bilanz für das dritte Quartal: “Wir versuchen, Geld so schnell wie möglich auszugeben, ohne es zu verschwenden.” Laut CFO Zachary Kirkhorn plant Tesla, seine Investitionen in den Jahren 2021 und 2022 im Vergleich zu den oben genannten Plänen um 2 Mrd. USD auf 2,5 Mrd. USD zu erhöhen.



Der US-amerikanische Elektroautohersteller investiert derzeit in einige Projekte wie den Bau des neuen Werks in Berlin und die Entwicklung seiner Fahrzeuge, was bedeutet, dass die Kapitalanforderungen des Unternehmens entsprechend hoch sind. Letzte Woche wurde Teslas dritte Kapitalerhöhung in diesem Jahr bekannt. Laut einem bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Dokument könnte das Unternehmen durch die Ausgabe neuer Aktien bis zu 5 Milliarden US-Dollar an frischem Kapital aufnehmen.

Finanzen.net Redaktion

