GTNM-Star in Leder: Nathalie Volk jetzt offiziell Rockbraut! – Menschen

Sie hat ihr altes Leben hinter sich gelassen.

GNTM, Dschungellager, Frank Otto (63), alles gehört der Vergangenheit an. Model Nathalie Volk (23) freut sich jetzt auf eine ganz neue Lebensphase. Ihr neuer Look macht das mehr als klar.

Der gebürtige Niedersachsen war noch nie der unschuldige Schneewittchen. Aber DIESES pechschwarze Aussehen lässt keinen Zweifel daran, wem Nathalies Herz jetzt gehört.

Goldfarbene Kieselsteine ​​an jedem Finger, Leder, Reißverschlüssen – selbst für gängige Verhältnisse ziemlich böse. Aber BILD verrät Volk: „Das war schon immer mein Geschmack. In der Vergangenheit haben mir die Leute gesagt, was ich anziehen soll. Ich habe mich schon immer für Rock’n’Roll interessiert … “



Sie hat Frank Otto für ihn verlassen: Nathalie Volk liebt jetzt den Tattoo-Rocker Timur A., ​​der stolz ein Hells Angels-Shirt trägtFoto: Privat



Der perfekte Rocker-Look für ihren neuen Freund Timur A. (42) – eine echte alte Dame!

Mit seinem Vorgänger, dem millionenschweren Medienunternehmer Frank Otto, hat er nichts gemein. Nur der Altersunterschied ist immer noch nicht einfach, Timur A. und Nathalie sind immer noch fast 20 Jahre voneinander entfernt.

Timur Akte: Tätowierer, Mitglied von Hells Angels, Totschlag, 11 Jahre Haft. 2009 schoss Volks Neuer einem Mann mit tödlichem Ausgang in den Hinterkopf. Vor einem Jahr wurde Timur in die Türkei deportiert, wo er nun seine verbleibende Bewährungsstrafe verbüßt.

Anscheinend kein Problem für GNTM vierte Nathalie, im Gegenteil. Heidis ehemaliger Schützling will Weihnachten mit ihrer Killer-Rocker-Freundin in der Türkei verbringen.

Und sicherlich darüber hinaus: Timur darf nicht mehr nach Deutschland zurückreisen, so dass ein gemeinsames Leben in der Heimat für Volk flach fällt.



Timur und Nathalie waren auch zusammen auf dem FahrradFoto: Privat



Das selbstbewusste Modell ist jedoch von ihrer polarisierenden Beziehung überzeugt. Sie sagte kürzlich zu BILD: „In diesem und im nächsten Leben werde ich alles aufgeben, was ich für Timur habe, weil er mir zeigt, was Liebe ist und ich mich bei ihm beschützt fühle. Ich habe eine neue Familie gefunden, die mich respektiert und treu ist. “”

Aber was fasziniert einen jungen Verbrecher an einer verurteilten Kriminellen? Der Psychologe Hans Berwanger (67) über BILD: „Es geht hauptsächlich um männliche Macht, die Anziehungskraft des Verbotenen. Viele Frauen suchen jemanden, der die Zügel in der Hand hält. Das bürgerliche, sortierte Leben wird dann aufgegeben – für etwas Aufregendes und Wildes. “”

Es wird definitiv wild für Nathalie und sicherlich nicht langweilig. Aber ihr Leben war noch nie so.