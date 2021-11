Dutzende Tote bei IS-Angriff auf Militärkrankenhaus in afghanischer Hauptstadt

Bei einem Angriff des Islamischen Staates auf ein Militärkrankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul am Dienstag wurden mindestens 25 Menschen getötet und mehr als ein Dutzend verletzt.

Der Angriff, an dem bewaffnete Männer und mindestens ein Selbstmordattentäter beteiligt waren, zielte auf das 400-Betten-Militärkrankenhaus Sardar Mohammad Daud Khan in einem der reichsten Viertel Kabuls ab, in dem sowohl Soldaten, die für die alte Regierung kämpften, als auch Taliban-Kämpfer verwundet wurden.

Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid sagte, der Angriff sei von mehreren IS-Aktivisten ausgeführt worden, darunter ein Selbstmordattentäter, der seinen Sprengstoff an der Tür des Krankenhauses gezündet habe. Ein Auto voller Sprengstoff vor dem Krankenhaus explodierte ebenfalls und verletzte Dutzende von Menschen, und mehrere Taliban-Kämpfer wurden bei den anschließenden Schießereien getötet und verwundet, sagte Mujahid.

Die Islamischer Staat Khorasan, auch bekannt als ISIS-K, übernahm Stunden später die Verantwortung für den Angriff.

Einer der Getöteten war Mawlawi Hamdullah Rahmani, ein hochrangiger Kommandeur des Taliban-Korps in Kabul und einer der ersten Taliban betritt den Präsidentenpalast nach dem Sturz der Regierung im August, sagte Wahidullah Hashimi, ein Beamter der Taliban-Regierung.