Ford zeigt seinen EV-Kistenmotor in einem 1978er F-100 Resto-Mod

Foto : Ford

Ford kündigte seinen elektrischen Kistenmotor an, den Textmarker, vor ein paar Monaten, und neckte das sie würden in den Tagen der SEMA mehr verraten, diese magische Jahreszeit, wenn die Blätter ihre Farbe ändern und Autohersteller lackieren ihre Autos in lustigen Farben, die sie Ihnen normalerweise nicht verkaufen. Nun, die SEMA-Saison ist da und Ford hat sein Versprechen gehalten, indem es ein (naja, fast) Paar Illuminatoren in ein Spaß und restaurierter 1978er Ford F-100-LKW.

Das F-100 Eluminator Concept nimmt eifrig Teile aus Fords Mustang Mach-E GT Performance Edition auf, wo seine Motoren herkamen (und die Batterie und das Display in der Mittelkonsole im Inneren und wahrscheinlich eine Reihe anderer Dinge), eines für jede Achse und Produktion eine kombinierte Leistung von 480 PS und 634 lb-ft Drehmoment.

Die bekannte F-100-Karosserie mit quadratischen Kiefern ist bemerkenswert intakt geblieben, wobei sich die meisten kosmetischen Änderungen auf das Farbschema beschränken, das blassgraue und bronzefarbene Töne umfasst, einschließlich Chromteilen, die hier lackiert wurden. Besonders gut gefällt mir die Verwendung der alten gestanzten Dogplate-Radkappen aus Metall.

Die Beleuchtung wurde ebenfalls optimiert, mit mattweißen Linsen für die Blinker, Seitenmarkierungen und Rücklichter und einigen interessanten rechteckigen abgedichteten Beam-Einheiten mit einer hergestellten Bronzeverkleidung für die Scheinwerfer.

Foto : Ford

Unter der Haube schaffte es Ford nachdenklich, ein bisschen zu stopfen, aber ein nutzbarer Kofferraum / Kofferraum, und es gibt ein durchsichtiges Fenster unter der Motorhaube, damit Sie die elektrische Wechselrichter-Hardware und all das andere lustige Zeug bewundern können, das sich nicht rührt:

Foto : Ford

Diese Innenverkleidung klappt auch auf, wenn Sie einen besseren Blick auf Ihren Bremskraftverstärker, die 12-V-Batterie, die Stoßdämpferbrücke und andere aufregende Gegenstände haben möchten:

Foto : Ford

Die Batterie ist wahrscheinlich unter der Ladefläche des LKWs montiert, was genügend Platz für eine schöne, schwere Batterie lassen sollte.

Basierend auf dem Innenbild von Ford sollte diese Batterie für über 227 Meilen gut sein, wenn wir diesem Dashboard-Display vertrauen, das zusammen mit dem zentralen iPad-mit-Infotainment-Bildschirmknopf direkt aus einem Mach-E zu kommen scheint.

Foto : Ford

Es ist jedoch nicht klar, wie die Leute an Registrierkassen kommen sollen. Bisher hat Ford keinen Batteriepaketplan an der Kiste angekündigt, der es den Autoherstellern erlaubt, die Pakete aus den zerstörten Blättern zu holen und was sie sonst noch bekommen können, nehme ich an?

Foto : Ford

Wenn Ford serienmäßige EV-Getriebe verkaufen möchte, sollten sie auch serienmäßige Batterielösungen verkaufen, und Ich bin nicht der einzige, der es vorschlägt. Einen Benzintank können Sie beim Kauf eines V8-Motors an der Kasse kaufen, und es sollte wirklich nicht viel anders sein. Ich meine, abgesehen von einer Batterie ist sie viel teurer als eine Tankfüllung.

Insgesamt finde ich, dass dieser Truck fantastisch aussieht, und es ist eine gute Erinnerung daran, dass charmante alte Fahrzeuge mit diesen elektrischen Kurbelmotoren ein neues Leben erhalten könnten. Es ist alles sehr ansprechend, modern und nostalgisch. Sie können besser Batterien für Leute besorgen, wenn sie solche Builds ernst nehmen.