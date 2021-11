Die gefährliche Besessenheit der Ukraine von den Olympischen Winterspielen

Im September 2021 erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Entschlossenheit, die Olympischen Winterspiele in der Ukraine auszurichten. Dies folgte den früheren Äußerungen von Zelenskyy im Jahr 2019, dass die Ukraine “das Potenzial hat, die Alpen Osteuropas zu werden”.

Das Problem bei solch ehrgeizigen Aussagen ist, dass der Ukraine die notwendige Infrastruktur völlig fehlt. Das Land wird voraussichtlich eines der bemerkenswertesten und artenreichsten Wildnisgebiete Europas opfern, um die notwendigen neuen Skigebiete in den Karpaten, insbesondere in der Region Svydovets, zu schaffen.

Pläne für einen solchen Komplex in Svydovets wurden erstmals 2017 angekündigt. Seit mehr als vier Jahren unterstützen das in der Schweiz ansässige European Civic Forum und der Bruno Manser Fund die Arbeit der Free Svydovets Group (FSG), eine der aktivsten ökologischen Bewegungen in der Ukraine. In einem 2018 veröffentlichten vollständigen Bericht hat die FSG die vielen negativen Auswirkungen beschrieben, die der Bau eines massiven neuen Resorts auf diese Region haben würde. Es ist eine der unberührtesten Bergwälder und Weiden in Europa mit Gletscherseen und fragilen alpinen Ökosystemen, die immens reich an biologischer Vielfalt sind.

Der Umfang der geplanten Station ist kolossal. Dies würde möglicherweise die Schaffung eines riesigen touristischen Komplexes in der Höhe mit mehr als 60 Hotels, 120 Restaurants, 33 Skiliften, 230 Pistenkilometern, mehreren Einkaufszentren, Ärzte- und Fitnesszentren, Banken, Parkhäusern und sogar eine Landebahn. . Das zukünftige Resort könnte bis zu 28.000 Touristen beherbergen und ist damit eines der größten Skigebiete in Europa.

Der Bau einer Infrastruktur in solch großem Maßstab würde dieses einzigartige Ökosystem irreversibel schädigen. Dutzende gefährdete Pflanzen- und Tierarten sollen ernsthaft betroffen sein. Der große Wasserbedarf würde die Wasserversorgung der Region und den Wasserkreislauf des Flusses Tysa ernsthaft gefährden.

Zudem hätten die täglich anfallenden rund 5.000 Tonnen Abwasser katastrophale Folgen. Es wurde berichtet, dass Abwasser aus dem bestehenden Ferienort Bukovel unbehandelt in einen örtlichen Fluss gelangt. Dies wird zwangsläufig erhebliche grenzüberschreitende Umweltauswirkungen haben. Im Mai 2018 erklärte sich die ungarische Regierung zur betroffenen Partei im Sinne der Espoo-Konvention. Die ukrainischen Behörden müssen noch auf ungarische Anfragen reagieren und ignorieren weiterhin die Notwendigkeit einer grenzüberschreitenden Umweltverträglichkeitsprüfung.

Es ist auch alles andere als klar, ob diese Karpatenregion ideal für den Wintersport ist. Da der höchste Gipfel der Region unter 1900 m liegt, ist die Tragfähigkeit des Projekts in Zeiten des sich beschleunigenden Klimawandels auch aus rein wirtschaftlicher Sicht höchst fragwürdig.

Mit der Verteidigung der Idee, die Olympischen Winterspiele in den Karpaten auszurichten, sendet Präsident Selenskyj die falsche Botschaft. In seinem jüngsten Jahresbericht über die Umsetzung des Assoziierungsabkommens EU-Ukraine kritisiert das Europäische Parlament ausdrücklich das “illegale Skigebietsprojekt Svydovets” und “ermutigt die Ukraine, in eine umweltfreundliche touristische Infrastruktur sowie eine umweltfreundliche und nachhaltige Infrastruktur zu investieren, und fordert die Die ukrainischen Behörden sollen verhindern, dass zukünftige Projekte die Umwelt schädigen, indem sie die Kontrolle, Transparenz und die Durchführung von Umweltverträglichkeitsprüfungen und Due Diligence verbessern.

Es ist nicht zu leugnen, dass die Karpatenregion unter einem starken wirtschaftlichen Niedergang, hoher Arbeitslosigkeit und Abwanderung auf der Suche nach Arbeit in der Europäischen Union leidet. Es sind eindeutig neue Initiativen erforderlich, um die wirtschaftliche Lage der Region zu verändern. Wir sind jedoch überzeugt, dass dies auf keinen Fall in Form von massiven touristischen Infrastrukturprojekten geschehen sollte, die das Ökosystem ruinieren und durch die globale Erwärmung auch bald unbrauchbar werden könnten.

Es besteht ein enormes Potenzial für sanfte Tourismus- und Landwirtschaftsinitiativen sowie die Entwicklung kleiner Industrien, die einheimisches Holz verarbeiten, das derzeit illegal geschlagen und in großem Umfang in die EU exportiert wird. Mehrere Mitglieder des Europäischen Parlaments und Vertreter der Europäischen Kommission haben ihre starke Unterstützung für solche nachhaltigen Entwicklungsprojekte zum Ausdruck gebracht.

Über den Vorschlägen der ukrainischen Regierung zum Bau von Skigebieten in den Karpaten hängen Korruptionsvorwürfe. Während einer Pressekonferenz im März 2021 bestätigte Premierminister Denys Shmyhal die Absicht der ukrainischen Regierung, neue Skigebiete zu bauen, insbesondere in Borjava, wo der höchste Gipfel knapp über 1.600 Meter erreicht. Einer der Initiatoren des Projekts in Borjava sei Gernot Leitner, ein umstrittener österreichischer Unternehmer, gegen den bereits Journalisten von Radio Svoboda ermittelten, teilte der Ministerpräsident mit.

Leitner war 2014 an der Organisation der Olympischen Spiele in Sotschi in Russland beteiligt, wo er enge Geschäftsbeziehungen zu russischen Regierungsbehörden aufbaute. Er gilt nun als eine der Schlüsselfiguren im Olympia-Plan von Präsident Selenskyj, obwohl er mit Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit einer früheren ukrainischen Bewerbung um die Olympischen Winterspiele in Verbindung gebracht wird.

Am 28. September schrieben mehr als dreißig ukrainische NGOs einen gemeinsamen Brief an Prinz Albert von Monaco, den Vorsitzenden der Kommission für nachhaltige Entwicklung und Vermächtnis des Internationalen Olympischen Komitees, in dem sie das IOC aufforderten, „der ukrainischen Regierung jegliche Form der Unterstützung einzustellen“. für diese Projekte in den Karpaten.

Präsident Selenskyj scheint hin- und hergerissen zwischen der Dringlichkeit, die Korruption in der Ukraine zu bekämpfen, und dem Wunsch, seinen umstrittenen olympischen Traum zu verwirklichen, der einige der wertvollsten Gebirgsökosysteme Europas irreversibel schädigen soll. Die internationale Gemeinschaft muss klarmachen, dass ökologische Überlegungen Vorrang vor olympischen Ambitionen haben.

Nicholas Bell ist der internationale Koordinator des European Civic Forum in Basel, Schweiz. Lukas Straumann ist Direktor des Bruno-Manser-Fonds in Basel, Schweiz.

Bild: Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat seine Absicht erklärt, die Olympischen Winterspiele im Land auszurichten, aber Umweltschützer befürchten, dass die Initiative einige der wertvollsten Gebirgsökosysteme Europas irreparabel schädigen wird. (Foto: präsident.gov.ua)