Die Wall Street macht eine Verschnaufpause

Die New Yorker Börse befindet sich in der berühmten Straße.

(Foto: dpa)

Die New Yorker Börse an der Wall Street

Düsseldorf Vor dem langen Wochenende in den USA gehen einige Anleger auf Nummer sicher und profitieren davon. Der US-Standardwertindex Dow Jones fiel am Mittwoch um 0,6 Prozent auf 29.872,47 Punkte, nachdem er am Dienstag erstmals die Marke von 30.000 überschritten hatte. Der breitere S & P 500 verlor 0,2 Prozent, während der techlastige Nasdaq 0,5 Prozent zulegte. Wegen der Thanksgiving-Feiertage bleibt die Wall Street am Donnerstag geschlossen und öffnet erst am Freitag ihre Türen für einen verkürzten Handel.

Die Hoffnungen auf einen Corona-Impfstoff und die kürzlich überraschend robusten US-Wirtschaftsdaten haben kürzlich die wichtigsten Indizes der Wall Street bestimmt. Der S & P 500 steht vor dem besten November aller Zeiten. Der Dow Jones hat am Dienstag zum ersten Mal die Marke von 30.000 überschritten. Der US-Small-Cap-Index Russell 2000 schloss ebenfalls auf Rekordniveau.

Am Mittwoch verlangsamten die enttäuschenden Jobdaten die Rallye jedoch erneut. Weil sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt angesichts der eskalierenden Koronapandemie verschlechtert hat. In der Woche bis zum 21. November gab es 778.000 neue Anträge auf Arbeitslosenunterstützung, wie das Arbeitsministerium bekannt gab. Analysten hatten durchschnittlich 730.000 Bewerbungen erwartet.

“Es gibt einige Bedenken, dass der Arbeitsmarkt von dem Schritt nach vorne zurückgeht, wenn die Konjunkturpakete jetzt abgelaufen sind und vorerst fehlen”, sagte Paul Nolte, Portfoliomanager bei Kingsview Investment Management.

Die Daten vermitteln in Echtzeit einen Eindruck von der Arbeitsmarktsituation in der größten Volkswirtschaft der Welt. Unmittelbar vor der Koronapandemie lag die Zahl der Neuanwendungen meist bei rund 200.000 pro Woche. Die Arbeitslosenquote sank im Oktober auf 6,9 Prozent. Vor der sich verschärfenden Pandemie im März lag die Arbeitslosenquote bei niedrigen 3,5 Prozent.

Der S & P 500 wird voraussichtlich bis Ende 2021 um neun Prozent zulegen

