Kader Loth im tränenreichen Video: “Ich weiß nicht, ob ich übermorgen am Leben sein werde” – Leute

Ex-Dschungel-Camper Kader Loth (47) wurde mit dem Corona-Virus infiziert! In einem Instagram-Video gesteht sie, dass sie Angst hat, zu sterben.

“Hallo Leute, ich wollte mich nur melden, weil ich drei oder vier Tage lang Schmerzen hatte”, beginnt sie ihren Posten.

Die ansonsten makellose Styling-Queen sieht sichtlich erschöpft aus. Zwischendurch macht sie eine kurze Pause, um nicht in Tränen auszubrechen.

Eigentlich hat der Reality-TV-Star immer alle Vorschriften beachtet und war sogar übervorsichtig.

“Obwohl ich äußerst vorsichtig war, die Wohnung nicht ohne Maske verlassen habe, Handschuhe hatte und alles zu Hause desinfiziert habe, habe ich jetzt auch Corona”, gibt Kader Loth mit Tränen in den Augen zu.

Wann und wo sie infiziert wurde, ist unklar.

Die Panik steht auf ihrem Gesicht: “Ich weiß nicht, ob ich übermorgen am Leben sein werde.” Die gebürtige Berlinerin beendet ihre Videobotschaft folgendermaßen: “Es macht mir Angst, wie ich das machen kann, ich habe keine Ahnung.”

BILD konnte Kader am Mittwochabend erreichen. Sie: “Ich bin seit gestern in Quarantäne, ich bin auch krank, habe einen trockenen Husten und meine Lungen brennen. Ich habe Angst und bin in Panik, dass ich sterben muss.”

Und was sagt Ihr Arzt? Kader: “Ich sollte zuerst warten und unter medizinischer Kontrolle bleiben.”



Im Jahr 2017 war Kader Loth noch im DschungellagerFoto: RTL / Stefan Menne



Sie bekommt viel Liebe und Unterstützung von ihren Fans: „Maus, du kannst es schaffen! Senden Sie viel Energie und positive Gedanken “, schreibt ein Benutzer. Ein anderer ermutigt sie: “Squad, du kannst es schaffen!”

Mit so viel Ermutigung geht es ihr hoffentlich bald besser …