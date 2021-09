Die syrische Ölpest breitet sich auf das Mittelmeer aus

Syrische Beamte teilten letzte Woche mit, dass seit dem 23. August in einem Wärmekraftwerk in der syrischen Küstenstadt Baniyas ein mit 15.000 Tonnen Treibstoff gefüllter Tank ausgelaufen sei. Sie sagten, es sei ihnen gelungen, ihn zu überwältigen.

Die Analyse von Satellitenbildern von Orbital EOS zeigt nun, dass die Ölpest größer war als ursprünglich angenommen und sich auf etwa 800 Quadratkilometer (309 Quadratmeilen) erstreckte – eine Fläche in etwa so groß wie New York City. Das Unternehmen teilte CNN am Dienstagabend mit, dass die Ölpest etwa 7 Kilometer von der zyprischen Küste entfernt sei.

Das zypriotische Ministerium für Fischerei und Meeresforschung teilte mit, dass der Slick auf der Grundlage einer Simulation der Bewegungen der Ölpest und meteorologischer Daten “innerhalb der nächsten 24 Stunden” Kap Apostlos Andreas erreichen könnte. Das Ministerium veröffentlichte die Erklärung am Dienstag gegen 11 Uhr Ortszeit (4 Uhr ET).

Er sagte auch, er sei bereit, bei der Bekämpfung der Verschüttung zu helfen.

Kap Apostlos Andreas liegt im Norden der geteilten türkisch kontrollierten Insel und ist etwas mehr als 130 Kilometer westlich von Baniyas in Syrien. Fotos, die seit mehr als einer Woche in den sozialen Medien kursieren, zeigen die Ölpest entlang der syrischen Küstengebiete Baniyas und Jableh, und Anwohner warnen vor einer möglichen Bedrohung für das Meeresleben. Ein Einwohner von Baniyas, der unter der Bedingung der Anonymität mit CNN sprach, sagte, ein Großteil der Küste sei verschmutzt. „Die Leute brauchten das nicht, es ist schon schwierig, hier ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, und es hat sicherlich das Leben vieler Familien beeinflusst und dazu geführt, dass sie ihr Einkommen verloren haben“, sagte die Bewohnerin. READ Stör für schnellen Beitritt: Unabhängiges Schottland will der EU beitreten “Die Regierung hat nur Teams mit Schwämmen und Gartenschläuchen geschickt, die sind nicht in der Lage, das zu bewältigen … mit Schwämmen kann man das Meer nicht reinigen”, fügte der Anwohner hinzu. Die Türkei, die eine Grenze und Küste mit Syrien teilt, wurde ebenfalls gezogen, um die Leckage einzudämmen. „Wir ergreifen die notwendigen Maßnahmen, indem wir unsere Ressourcen mobilisieren, um zu verhindern, dass sich die Ölkatastrophe zu einer Umweltkatastrophe entwickelt“, sagte der türkische Vizepräsident Fuat Oktay der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu. Die Raffinerie Baniyas ist die Hauptquelle für syrische Erdölprodukte und für den Erhalt des vom Krieg zerrütteten Landes unerlässlich. Dies ist die zweite große Ölpest im östlichen Mittelmeer in diesem Jahr. Im Februar, eine Ölpest vor der Küste Israels verwüstete die Strände des Landes und hinterließ Teerablagerungen an der libanesischen Küste.