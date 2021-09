Brendan ‘PlayerUnknown’ Greene verlässt Krafton und gründet PlayerUnknown Productions

Ein neues GamesBeat-Event steht vor der Tür! Erfahren Sie mehr darüber, was als nächstes kommt.

Brendan”Spieler unbekannt”Grüne Blätter Krafton Game Union Form PlayerUnknown Productions. Krafton wird eine Minderheitsbeteiligung an dem neuen Studio besitzen.

Greene ist am besten als Schöpfer von PlayerUnknown’s Battlegrounds oder PUBG bekannt, das Krafton besitzt. Sein neues Studio befindet sich in Amsterdam, Niederlande. Sein Abgang ist eine große Sache, da Greenes Arbeit zu einem großen Wandel im Ego-Shooter-Genre führte und über 5,1 Milliarden US-Dollar Umsatz allein für die mobile Version von PUBG, so das Messunternehmen Sensor Tower. Sowohl die PC- als auch die Konsolenversion generierten zusätzliche Einnahmen in Milliardenhöhe, wobei bis Mitte 2020 mehr als 70 Millionen Exemplare verkauft wurden.

Dank Greenes Battle-Royale-Arbeit konnte Krafton Anfang dieses Monats an die Börse gehen und 3,75 Milliarden US-Dollar für Akquisitionen aufbringen. Krafton wird jetzt mit 16,5 Milliarden US-Dollar bewertet.

“Ich bin allen bei PUBG und Krafton sehr dankbar, dass sie meine Chance ergriffen und mir die Möglichkeiten in den letzten vier Jahren gegeben haben”, sagte Greene in einer Erklärung. „Heute freue ich mich, den nächsten Schritt auf meiner Reise zu machen, um die Art von Erfahrung zu schaffen, die ich mir seit Jahren vorgestellt habe. Ich danke allen bei Krafton noch einmal für die Unterstützung meiner Pläne und werde zu einem späteren Zeitpunkt mehr über unser Projekt verraten.

Online-Seminar Drei großartige Investmentprofis erklären, was es braucht, um Ihr Videospiel zu finanzieren. Auf Anfrage ansehen

PlayerUnknown Productions ist ein unabhängiges Entwicklungsstudio. Das Team erforscht Systeme, um eine massive Skalierung in Open-World-Spielen zu ermöglichen.

Greene wird oft als Vater des Battle-Royale-Genres bezeichnet. Er entwarf den Modus ursprünglich als Mod für die Arma-Militärscharfschützenserie. Nachdem er den Modus in H1Z1 in den Mainstream eingeführt hatte, entwickelte er das mehrfach preisgekrönte Spiel, das seinen Namen trägt, PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG).