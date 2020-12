Die spanischen Skigebiete sollen nächste Woche trotz COVID-19-Beschränkungen eröffnet werden

MADRID, 11. Dezember (Reuters). Einige spanische Skigebiete, darunter das von der königlichen Familie bevorzugte exklusive Baqueira Beret, werden voraussichtlich ab nächster Woche eröffnet, wobei die nationalen Coronavirus-Beschränkungen eingehalten werden.

Skigebiete sind in Europa zu einem Streitpunkt geworden, da einige Länder wie Frankreich, Deutschland und Italien sie geschlossen haben, nachdem einige Skigebiete im vergangenen Winter Brutstätten für COVID-19 geworden waren und trägt zur frühen Ausbreitung der Krankheit in Europa bei.

Das Privatunternehmen Baqueira Beret in den Pyrenäen nahe der französischen Grenze kündigte auf seiner Website an, dass es am Montag eröffnet werde, obwohl es die Anzahl der Skifahrer begrenzen würde, um soziale Distanzierung zu gewährleisten.

“Der Winter 2020-2021 beginnt am 14. Dezember”, sagte der Sender am Freitag.

Der spanische Ferienort Sierra Nevada in Andalusien hat angekündigt, dass er nächsten Freitag für Skifahrer geöffnet sein wird.

Die Schweiz hat angekündigt, ihre Skigebiete zu eröffnen.

Österreich hat diesen Monat angekündigt, dass ab dem 24. Dezember Skifahren erlaubt ist. Österreichische Hotels bleiben jedoch bis zum 7. Januar geschlossen, und Auslandsbesuche werden aufgrund der Quarantäneanforderungen für Personen aus Ländern mit mehr als 100 Fällen pro 100.000 Einwohner – darunter Deutschland, Frankreich und – wahrscheinlich erheblich reduziert Italien.

Der österreichische Ferienort Ischgl galt im vergangenen Winter als Virus-Hotspot.

Der pyrenäische Kleinststaat Andorra, dessen Wirtschaft stark vom Wintersport abhängt, hat noch keinen Termin für die Eröffnung der Resorts festgelegt, wird aber nicht vor Januar liegen.

Der französische Premierminister Jean Castex sagte, nachdem er die Schließung von Resorts in seinem Land angeordnet hatte, dass die Polizei stichprobenartige Grenzkontrollen durchführen werde, um zu verhindern, dass Menschen das Land verlassen, um in den Nachbarländern Ski zu fahren.

Castex sagte nach einem Treffen mit Vertretern von Skigebieten am Freitag, dass die Regierung plant, die Skigebiete ab dem 7. Januar zu eröffnen.

Die spanische Region Aragon, die auch an Frankreich grenzt, hat nicht entschieden, wann – oder ob – die Pisten vor Weihnachten geöffnet werden.

Die Skiarbeiter in Aragon planen am Samstag einen Protest, um Druck auf ihre Regionalregierung auszuüben. Sie werden einen riesigen SOS-Schnee bilden, um ihre Arbeitsplätze zu retten. (Bericht von Inti Landauro und Graham Keeley, herausgegeben von Frances Kerry)