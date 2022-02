Sechs der besten Eco-Lodges für einen Skiurlaub

Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, unseren Skiurlaub umweltfreundlicher zu gestalten, und die Wahl einer Unterkunft, bei der Nachhaltigkeit ganz oben auf der Prioritätenliste steht, ist ein großer Schritt in die richtige Richtung.

Ob es darum geht, CO2-Neutralität anzustreben, lokal angebaute Lebensmittel zu servieren oder erneuerbare Energiequellen zu nutzen, werfen Sie einen Blick darauf, was diese umweltfreundlichen Unterkünfte zu bieten haben.

Foto: Ruben Shaul

AliKats, Morzine, Frankreich

Ab £80 pro Nacht

Die AliKats-Chalets in Morzine haben sich schon immer auf Nachhaltigkeit konzentriert, aber dieses Jahr haben sie beschlossen, dies zu verdoppeln. Vor Beginn der Wintersaison starteten sie einen brandneuen Online-Nachhaltigkeits-Hub, der ihre Errungenschaften und Ziele präsentiert, einschließlich ihres Ziels, bis Sommer 2022 CO2-Neutralität zu erreichen.

Um dies zu erreichen, werden sie ihre Kabinen mit erneuerbaren Energiequellen betreiben, Abfall reduzieren und den Einsatz schädlicher Reinigungschemikalien eliminieren. AliKats investiert in lokale Unternehmen mit Sitz in Morzine, um eine Kreislaufwirtschaft zu unterstützen und sicherzustellen, dass jeder Aspekt Ihres Skiurlaubs von Vorteil ist. Oh, und das Skifahren vor der Haustür ist auch nicht schlecht!

Ecolodge, Chamonix, Frankreich

Ab £157 pro Nacht

Der Blick auf Chamonix und den Mont Blanc von einem Whirlpool im Freien ist nur eines der vielen Verkaufsargumente dieses Chalets. Ein weiterer Grund ist, dass das Set – inklusive Whirlpool – autark ist und seinen eigenen erneuerbaren Strom zur Stromversorgung erzeugt. Nach einer kürzlich durchgeführten Renovierung erfüllt die Eco Lodge die strengen Passivhaus-Standards, was bedeutet, dass sie selbst im tiefsten Winter nur sehr wenig Energie zum Heizen verbraucht.

Das heißt aber nicht, dass es an Luxus mangelt. Das große Wohnzimmer mit offenem Schnitt verfügt über ein Sonos-Soundsystem und einen großen Flachbildfernseher. Draußen bietet eine holzbefeuerte Sauna in einem Plexiglasfass einen atemberaubenden Blick auf den Mont Blanc und Le Dru. Das komplett ausgestattete Chalet bietet Platz für 8 bis 10 Personen.

Foto: Schweiz Tourismus_David Birri

Youth Palace Hostel, Davos, Schweiz

Ab £45 pro Nacht

Es mag seltsam erscheinen, ein Hostel in eine Liste von Luxus-Lodges aufzunehmen, aber Davos Palace of Youth hat einige ernsthafte Öko-Referenzen. Sie ist Teil des Netzwerks Schweizer Jugendherbergen, einem Zusammenschluss von gemeinnützigen Beherbergungsbetrieben, die sich hohen Nachhaltigkeitsstandards verschrieben haben.

Durch Partnerschaften mit Organisationen wie der Energieagentur der Wirtschaft (EnAW) und dem Kompensationsanbieter MyClimate stellen die Schweizer Jugendherbergen sicher, dass ihre Auswirkungen so gering wie möglich sind. Sie nutzen erneuerbare Energiequellen und bieten Kunden die Möglichkeit, die Emissionen ihrer Flüge zu kompensieren. Die Parsennbahn, die Sie ins Hauptskigebiet bringt, ist 10 Gehminuten entfernt.

Hotel Terra, Jackson Hole, USA

Ab £295 pro Nacht

Die Architekten des 2008 erbauten Hotels Terra verwendeten im Bauprozess ausgiebig recycelte Materialien, um die Umweltbelastung zu reduzieren. Es ist LEED-zertifiziert, was bedeutet, dass es die Standards für Energieführerschaft und Umweltdesign erfüllt, die vom United States Green Building Council, einer gemeinnützigen Organisation, festgelegt wurden.

Das Hotel verwendet Energierückgewinnungstechnologie, um Wärmeverluste zu vermeiden und so die Umweltbelastung weiter zu reduzieren. Im Zentrum von Teton Village gelegen, nur wenige Gehminuten vom legendären Sessellift Jackson Hole entfernt, bietet ein Aufenthalt hier Zugang zu einem der besten Skigebiete Nordamerikas, wenn nicht der Welt. Oh, und der Yellowstone National Park ist nur eine Stunde entfernt.

Foto: Christian Zuccarino

Fiores Eco Green House, Val di Fassa, Italien

Preise auf Anfrage

Die riesigen, vom Boden bis zur Decke reichenden Fenster des Fiores Eco Green Hotels bieten einen unglaublichen Blick auf zwei der spektakulärsten Bergketten der Dolomiten – den Cantinaccio und den Grupo Sassolungo. Das Hotel ist ein Agritourismus, was bedeutet, dass viele seiner Produkte vom eigenen Bio-Bauernhof stammen. Der Rest kommt von anderen kleinen Unternehmen in der Umgebung.

Das Frühstück besteht aus frischer Milch, Käse und Joghurt sowie hausgemachtem Brot und Kuchen, wodurch die Lebensmittelmeilen reduziert werden. Das Hotel ist nur einen Steinwurf von der Seilbahn Catinaccio Funivie entfernt, die Sie in die Region Ciampedie im Val di Fassa bringt. Auch der Lift Pozza Bauffare ist ganz in der Nähe.

Biohotel Grafenast, Kellerjoch, Österreich

Ab £102 pro Nacht

Als erstes klimaneutrales Hotel im österreichischen Tirol trägt das Biohotel Grafenast sowohl zur Stärkung der heimischen Wirtschaft als auch zum Schutz der Umwelt bei. Die ursprünglich 1907 erbauten Gebäude werden heute in vierter Generation von der gleichen Familie geführt, die sie auf Solarstrom umgerüstet hat. Beheizt wird alles durch einen Hackschnitzelkesselraum.

Bio-Lebensmittel aus den Gärten der Unterkunft werden im Restaurant serviert, wo sie stolz auf ihre veganen und vegetarischen Gerichte sind. Das Kellerjoch-Skigebiet vor der Haustür des Hotels hat nur vier Lifte, aber es gibt mehr als genug, um Familien zu beschäftigen, und wenn Sie mehr brauchen, sind die 13 Skigebiete, aus denen die Region Innsbruck besteht, nur eine kurze Autofahrt entfernt.

