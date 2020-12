EU-Länder starten Massenimpfkampagne gegen COVID-19

MOSKAU (UrduPoint News / Sputnik – 27. Dezember 2020) Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben am Sonntag mit dem von den Pharmaunternehmen Pfizer und BioNTech entwickelten Impfstoff eine blockweite Impfung gegen Coronavirus-Erkrankungen gestartet.

Die Kampagne wird am nächsten Tag gestartet, nachdem die EU-Länder nach der Freigabe durch die Europäische Kommission ihre ersten Impfstofflieferungen erhalten haben.

Italien, eines der am stärksten betroffenen europäischen Länder, startete die Kampagne, indem es zunächst drei Mitarbeiter des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten Lazzaro Spallanzani in Rom impfte, das die ersten Patienten mit COVID-19 behandelte im Januar.

Am ersten Tag der Impfkampagne wird Italien nur medizinisches und Krankenhauspersonal impfen. Eine neue Impfung der EU-Bevölkerung wird im Januar beginnen.

Domenico Arcuri, der Sonderkommissar für den COVID-19-Notfall, bezeichnete die ersten Impfungen als “symbolisch” und verglich sie mit “Lichtstrahlen nach einer langen Nacht”.

Die erste spanische Person, die den Pfizer / BioNTech-Impfstoff erhielt, war ein 96-jähriger Bewohner eines Pflegeheims.

“In Ordnung, danke”, sagte Araceli Rosario Hidalgo Sanchez nach Erhalt des Impfstoffs, der vom Fernsehsender TVE zitiert wurde, und fügte hinzu: “Mal sehen, ob wir das Virus verschwinden lassen können.”

Der Impfstoff wurde dann Monica Tapias verabreicht, der Krankenschwester, die seit 10 Jahren in der Einrichtung arbeitet. Sie gab zu, dass es ihr eine Ehre war, eine der ersten zu sein, die im Land geimpft wurden.

Eine 84-jährige Frau erhielt als erste Österreicherin den COVID-19-Impfstoff.

Die Kampagne wurde am Sonntagmorgen an der Medizinischen Universität in Wien gestartet. Fünf Personen aus Gruppen mit hohem Risiko für COVID-19 und Personen über 80 Jahren haben zugestimmt, zuerst geimpft zu werden.

In anderen Teilen Europas startete die Tschechische Republik ihr Impfprogramm, indem sie ihren Premierminister Andrej Babis im Zentralen Militärkrankenhaus in Prag und den Gesundheitsminister Jan Blatny in Brünn impfte. Babis ‘Impfung wurde live im tschechischen Fernsehen übertragen.

Nach Angaben der tschechischen Gesundheitsbehörden werden im ersten Quartal 2021 voraussichtlich 1,1 Millionen Menschen geimpft.

Laut dem litauischen Gesundheitsministerium hat Litauen wie viele andere Länder dem medizinischen Personal, das auf COVID-19-Stationen, Notaufnahmen und Intensivstationen arbeitet, Vorrang eingeräumt.

Das baltische Land wird voraussichtlich am Dienstag seine zweite Charge Coronavirus-Impfstoff und Anfang Januar die dritte Charge erhalten.

Die Impfkampagne im benachbarten Polen begann im Krankenhaus des Innenministeriums in Warschau, wo eine Krankenschwester und ein Arzt als erste die Impfstoffe erhielten.

Insgesamt werden am ersten Tag der Impfung in Polen voraussichtlich rund 300 Menschen geimpft. Die Behörden gehen davon aus, dass bis Ende Dezember rund 300.000 Dosen Pfizer-Impfstoff nach Polen geliefert werden, wodurch 150.000 Menschen geimpft werden können.

Zypern verabreichte seinen ersten Pfizer / BioNTech-Impfstoff einem Arzt, der in einem Pflegeheim in der Stadt Limassol arbeitet.

“Wir glauben an die Wissenschaft. Wir glauben an die Medizin. Deshalb wurde ich zuerst geimpft”, sagte der On-Air-Arzt von Cyprus Media und zeigte sich zuversichtlich, dass der Impfstoff sicher und dringend war andere müssen sich impfen lassen, um die Pandemie schneller zu beenden.

Später an diesem Tag erhielten mehrere andere Zyprioten den Impfstoff, wonach sie alle unter ärztlicher Überwachung blieben.