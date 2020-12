JONES: Zu viele Teams nehmen an der Junioren-Weltmeisterschaft teil | Andere Sportarten Sport

Der Box Score am Boxing Day betrug 34-3.

Drei Spiele. Drei Eruptionen.

TSN wickelte sie ein und präsentierte sie als drei Diamantringe. Aber es waren drei Stücke Kohle.

An einem mit Spannung erwarteten Tag für Kanadas erstes Spiel, in dem die Goldmedaille des letzten Jahres mit einer der größten Versammlungen jugendlicher Talente verteidigt wurde, die jemals das rote Ahornblatt getragen haben, wollten Sie entführen das Aussehen der abscheulichen, abscheulichen und grotesken 16: 2-Parodie gegen COVID-19 schlug Deutschland mit 7: 1 und 11: 0.

Und es war kein Einzelfall. Es war kein verpasster Tag. Mehr davon war unterwegs. Das Gleiche gilt nicht für den IIHF World Junior wie für die Brier und Scotties von Curling Canada – zu viele Nunavuts.

Ja, die Coronavirus-Pandemie kam im Fall der abscheulichen Situation mit Kanada ins Spiel. 19 Draft-Picks der ersten Runde standen einem deutschen Team gegenüber, das aufgrund von acht Skatern nur 14 Skater hatte, die sich anziehen konnten. positive Tests in Quarantäne und ein weiterer nach der Ankunft. .

Deutschland bestritt das zweite Spiel in Folge gegen die beiden besten Mannschaften der Gruppe A, die aus ihrer erweiterten Quarantäne hervorgegangen waren. Die Nation, die Leon Draisaitl hervorbrachte, hatte keine Chance, wettbewerbsfähig zu sein.

Aber mit 10 Teams gibt es zu viele schreckliche Hockeyspiele und keine Beweise dafür, dass die Teilnahme an diesem Schaufenster das Eishockey irgendwo weiterentwickelt. Der österreichische Trainer sagte, sie seien hierher gekommen, um der Welt zu zeigen, dass sie nicht Australien sind. Durch die 0: 11-Niederlage gegen die USA haben sie nicht gezeigt, dass sie keine Neuseeländer sind.

Das Einzigartige an dieser Ausgabe des jährlichen Feiertagsturniers ist, dass das gesamte Spektakel mit 10 Teams in einer leeren NHL-Arena nächstes Jahr zurückkehrt.

Zumindest ohne Fans auf der Tribüne gab es keine Kapazitätsmassen, die Rogers Place in Edmonton und das Centrium in Red Deer verließen und das Gefühl hatten, um ihr hart verdientes Geld betrogen und betrogen worden zu sein. .

Aber der Punkt ist, dass sie dieses Turnier innerhalb weniger Stunden verkauft hatten und Edmonton sich freiwillig bereit erklärte, die Hub City-Blase zu replizieren, um die unglaublich talentierte Klasse von 2021 nicht mit ihrer Weltjuniorenerfahrung in die Irre zu führen. Diese Tickets sind gut für die Rückkehr der Veranstaltung im nächsten Jahr, wo ein ganzes erstes Ice District Festival und eine zweite Show auf dem Gelände der Westerner Fair in Red Deer stattfinden werden.

Aber denken Sie daran, was für eine ausgesprochen enttäuschende Woche es vor Silvester in Edmonton gewesen wäre, wenn es hier nächstes Jahr keine Umbildung gegeben hätte.

Die Gruppe aus Nunavut kam hier zusammen. Vor der Pandemie und allen Spielen, die in Edmonton endeten, gehörten zu Red Deers Kader Russland, Schweden, die Vereinigten Staaten und die Tschechische Republik. Die meisten Inkompatibilitäten waren für die Arena geplant, in der Connor McDavid, Draisaitl, Ryan Nugent-Hopkins und die Edmonton Oilers am 13. Januar wieder spielen.

Was ist der Vorteil dieser Art von trauriger Show?

Die Gruppen werden in der Reihenfolge ihrer Ankunft im Vorjahr festgelegt. Aufgrund der Pandemie und des Fehlens eines Qualifikationswettbewerbs auf niedrigerem Niveau wird es in diesem Jahr hier keinen Abstieg geben. Deutschland und Österreich werden zurückkehren.

1-4-5-8-9 wird also in einer Gruppe und 2-3-6-7-10 in der anderen Gruppe sein, der Team Canada-Gruppe vor Edmontons 18.347 Fans.

Hör mal zu. Ich gehöre nicht zu den scharfen Beobachtern, die zu dem Schluss kommen, dass dieses Turnier wegen COVID-19 dieses Jahr nicht hätte stattfinden dürfen.

Eher das Gegenteil.

Ich denke, es ist ein Triumph, der sich entfaltet, und ich kann es kaum erwarten, die Spiele zwischen Russland, Schweden, Kanada, Finnland und den USA und Schweden zu sehen, um das Round Robin und das übliche Drama mit den Round Robin-Spielen zu beenden. Medaillen.

Es ist erstaunlich, dass so viele Menschen, die die Freude erlebt haben, am Weihnachtstag wieder Hockey zu schauen, dieses Gefühl 24 Stunden später vergessen können. Aber so ekelhaft war es zu sehen.

Und ich freue mich auf die nächsten Ausgaben des Hlinka-Gretzky U-18 Cup hier. Eine bedeutende Anzahl von Schauspielern, die dieses Jahr anwesend waren, war während der Eröffnungsausgabe des neuen, geteilten Films anwesend. Wechselveranstaltung mit der Tschechischen Republik.

Edmonton beherbergt in einer Kombination der beiden Turniere eine Besetzung der Größen des Spiels der nächsten Generation.

Und ja, Sie brauchen eine Gelegenheit für Nationen, ihre Programme zu entwickeln und ihre Teams in die Juniorenwelt zu schicken.

Aber 10 Teams sind zwei zu viele und es ist dieses Jahr obszön geworden.

Stellen Sie sich vor, was die Hockeywelt mit einer Elite-Acht sehen würde?

