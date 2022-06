Die lebenswertesten Städte der Welt im Jahr 2022

(CNN) — Planen Sie dieses Jahr einen großen Umzug? Vielleicht möchten Sie an Kanada oder Westeuropa denken.

Das jährliche Ranking der lebenswertesten Städte der Welt wurde gerade von der Economist Intelligence Unit (EIU) veröffentlicht, und der 2022 Global Quality of Living Index zeigt deutliche Unterschiede dazu Vergangenes Jahr

Die EIU, eine Schwesterorganisation von Der Ökonom bewertete 173 Städte auf der ganzen Welt anhand einer Vielzahl von Faktoren, darunter Gesundheitsversorgung, Kriminalitätsrate, politische Stabilität, Infrastruktur und Zugang zu Grünflächen.

Die Präsenz des Roten Kreuzes und der Europäischen Union hat es Genf ermöglicht, einen prominenten Platz auf der Liste einzunehmen. Athanasios Gioumpasis/Getty Images

Große Gewinner

Insgesamt dominierte Europa die Liste mit sechs Plätzen unter den Top 11 (Platz 10 war unentschieden). Kopenhagen, was CNN Travel sagte Europäische Hauptstadt der Coolness landete im Dezember 2021 auf dem zweiten Platz im Global Liveability Index.

Die Schweiz war das einzige Land in Europa, das zwei Top-10-Einträge hatte, mit Genf auf dem sechsten und Zürich auf dem dritten Platz.

Der große Gewinner war jedoch Kanada. Der Great White North hatte drei seiner Städte vertreten – Calgary, Vancouver und Toronto.

„Städte, die unsere Rangliste vor der Pandemie anführten, erholten sich dank ihrer Stabilität, guten Infrastruktur und Dienstleistungen sowie angenehmen Freizeitaktivitäten“, schrieben die Indexautoren.

großer Tropfer

Der Vorjahressieger, der Neuseeländer Auckland, kletterte 2022 aus den Top 10 heraus und landete überraschend auf dem 34. Platz.

Das benachbarte Australien hat in diesem Jahr den bemerkenswertesten Rückgang in der Rangliste erlebt. Obwohl es in der Vergangenheit die Liste anführte, ist Melbourne im Jahr 2022 auf den 10. Platz gefallen.

2021 Australien an der Spitze des EIU-Index Brisbane, Adelaide und Perth gesellen sich zu Melbourne zu den Top 10. In diesem Jahr belegen sie den 27., 30. bzw. 32. Platz.

Osaka ist die einzige asiatische Stadt, die es dieses Jahr unter die Top 10 geschafft hat. Philippe Fong/AFP/Getty Images

Wellington, die Hauptstadt Neuseelands, lag 2021 auf dem vierten Platz, fiel aber auch in diesem Jahr aus den Top 10 heraus.

Obwohl Europa im Jahr 2022 eine sehr starke Leistung hatte, fehlen zwei bemerkenswerte Einträge – London und Paris. Steigende Lebenshaltungskosten spielten in beiden Metropolen ebenso eine Rolle wie die Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen.

Der anhaltende globale Konflikt war der Hauptfaktor dafür, welche Länder auf der Liste ganz unten rangierten. Damaskus, Lagos und Tripolis gehören zu den drei am wenigsten lebenswerten Städten der Welt.

Unterdessen wurde Kiew in diesem Jahr aufgrund des andauernden Krieges in der Ukraine nicht analysiert.

Bewohnbarkeit versus Lebenshaltungskosten

Anfang dieses Monats veröffentlichte das globale Mobilitätsunternehmen ECA International seine Liste von teuersten Städte der Welt live, mit Fokus auf Expatriates.

Hongkong hatte die zweifelhafte Ehre, den Spitzenplatz einzunehmen, während New York, Genf, London und Tokio die Top 5 abrundeten.

Die einzige Stadt, die sowohl im ECA- als auch im EIU-Index erscheint, ist Genf.

Das Ranking der teuersten Städte wurde ausschließlich von wirtschaftlichen Faktoren bestimmt – Durchschnittsmiete, Gaspreise usw. – im Gegensatz zur EIU-Liste, die die kulturellen Attraktionen einer Stadt wie Museen und Konzerte sowie die Infrastruktur wie öffentliche Verkehrsmittel betrachtet. .

Die Wiener Kunst- und Kulturszene hat ihm große Ehrungen eingebracht. Joe Klamar/AFP/Getty Images

Global Liveability Index 2022: die Top 10

1. Wien, Österreich

2. Kopenhagen, Dänemark

3. Zürich, Schweiz

4. Calgary, Kanada

5. Vancouver, Kanada

6. Genf, Schweiz

Sieben. Frankfurt, Deutschland

8. Toronto Kanada

9. Amsterdam, Niederlande

zehn. Osaka, Japan und Melbourne, Australien (Unentschieden)