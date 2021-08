Und vor allem zum Wohle Russlands.

Für Moskau war der chaotische Rückzug der USA, während er an Russlands demütigenden Rückzug aus Afghanistan 1989 nach seiner katastrophalen zehnjährigen Intervention erinnerte, ein Propagandasieg auf globaler Ebene.

Von Lateinamerika bis Osteuropa hat Russland um Einfluss gekämpft, indem es darauf bestand, dass man den Vereinigten Staaten nicht trauen kann. Russlands Sicherheitsratssekretär Nikolai Patruschew warnte davor, dass auch Amerikas Freunde in der Ukraine bald enttäuscht sein könnten.

„Das Land steht kurz vor dem Zusammenbruch, und das Weiße Haus wird sich irgendwann nicht einmal an seine Unterstützer in Kiew erinnern“, sagte Patruschew. in einem Interview Donnerstag veröffentlicht.

Der rasche Sturz der Regierung von Präsident Ashraf Ghani ist auch eine Rechtfertigung für Russlands Aufbaustrategie seit Jahren. diplomatische Beziehungen zu den Taliban. Als westliche Diplomaten diese Woche aus Kabul fliehen, Russische Beamte blieben zurück, die Taliban, die die Sicherheit der russischen Botschaft garantieren.

„Sie haben auf uns einen guten Eindruck gemacht“, sagte der russische Botschafter in Kabul Dmitri Zhirnov. sagten neue Taliban-Wachen in seiner Botschaft diese Woche im russischen Staatsfernsehen. “Das sind anständige, gut bewaffnete Typen.”

Während der jüngsten Gesprächsrunde Russlands mit den Taliban im Juli in Moskau versprach die Gruppe, dass ihre militärischen Errungenschaften keine Bedrohung für Russland oder seine Interessen darstellen würden. Russland hat die Taliban zu mehreren Gesprächsrunden empfangen, obwohl die Gruppe offiziell als von Russland verbotene Terrororganisation eingestuft wird, was jede Verbindung mit ihr zu einem möglichen Verbrechen macht.

“Das ist Pragmatismus – und Zynismus und Doppeldenken”, beschrieb Arkady Dubnov, ein russischer Zentralasien-Experte, die Strategie der russischen Regierung, Verbindungen zu den Taliban zu knüpfen. „In Russland werden Menschen für diese Art der Zusammenarbeit mit einer Terrororganisation eingesperrt. “