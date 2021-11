Deutsche Christdemokraten nach Merkel suchen neuen Retter – POLITICO

BERLIN – Die deutschen Christdemokraten sind auf der Suche nach ihrer Seele – und einem neuen Retter.

Nach 16 aufeinanderfolgenden Regierungsjahren unter Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Niederlage bei der Bundestagswahl im September die CDU hart getroffen. Dies hat die Partei in erbitterte interne Debatten darüber gestürzt, was schief gelaufen ist und wie die CDU, die dominierende Kraft in der deutschen Nachkriegspolitik, wieder an die Macht kommen kann.

Die Partei hat am Dienstag einen kleinen Schritt auf dem Weg zur Erneuerung gemacht, als die CDU-Spitzen einem Plan zustimmten, einen neuen Vorsitzenden zu wählen, um Armin Laschet, den unglücklichen Kandidaten der Partei für die Nachfolge von Merkel bei der Wahl, zu ersetzen.

Zum ersten Mal wird der CDU-Chef durch eine Abstimmung aller Parteimitglieder und nicht von Delegierten auf einem Parteitag gewählt, was dem Rennen ein neues Element der Unberechenbarkeit verleiht.

Niemand hat die Abdeckung noch gebrochen, um zu erklären, dass sie für den Spitzenjob kandidieren. Mögliche Kandidaten sind Friedrich Merz, ein ehemaliger CDU-Abgeordneter, der vor zwei Jahrzehnten von Merkel ausgeschlossen wurde und in den letzten Jahren politisch aktiver geworden ist, sowie Gesundheitsminister Jens Spahn und der Außenpolitiker Norbert Röttgen.

Doch die Debatte innerhalb der CDU geht weit darüber hinaus, wer die Partei führen soll, da sie sich während vier Jahren Opposition versteckt, als wahlsiegerische Sozialdemokraten mit Grünen und Freien Liberaldemokraten über eine Regierungsbildung verhandeln. Im Zentrum der Frage steht, ob man Merkels zentristischen Kurs beibehält oder sich in sozialen und wirtschaftlichen Fragen nach rechts wendet.

“Unter dem Strich analysieren wir für uns den bitteren Ausgang nüchtern und ziehen die richtigen Schlüsse – sowohl personell als auch politisch”, sagte Wolfgang Bosbach, ein CDU-Urgestein der konservativeren Partei.

Die Partei müsse herausfinden, “was sie von ihren politischen Konkurrenten unterscheidet” und gleichzeitig auf die drängendsten Fragen des Landes eingehen, sagte Bosbach und nannte die Herausforderung, “die wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit bei der Transformation hin zu einer ökologischen und sozialen Marktwirtschaft zu erhalten”. und der Kampf gegen “Fliehkräfte in der EU”.

Geh nach Laschet

Viele Mitglieder der CDU und ihrer bayerischen Schwesterpartei CSU machten Laschet, der als gemeinsamer Kanzlerkandidat kandidierte, für die Wahlniederlage verantwortlich.

Durch den zweiten Platz mit 24,1 % der Stimmen verlor das Bündnis CDU/CSU fast 9 Prozentpunkte und knapp 4 Millionen Wähler gegenüber der letzten Bundestagswahl 2017.

Laschet, der das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands, Nordrhein-Westfalen, regierte, wurde wegen eines gescheiterten Wahlkampfs vielfach vor Gericht gestellt – zusammengefasst in einem Video, in dem er im Hintergrund lachte, als der deutsche Bundespräsident am Schauplatz tödlicher Überschwemmungen düstere Bemerkungen machte.

Seine Wahl zum Parteivorsitzenden im Januar wurde als Sieg für den eher zentristischen Flügel der Partei gewertet. Aber seine schwache Leistung hat einen Kampf um die breitere Ausrichtung der CDU neu entfacht.

Kritiker von Merkel argumentieren, dass ihr Ansatz zwar über ein Jahrzehnt Wahlsiege errungen habe, der CDU/CSU aber auf andere Weise geschadet habe. Vom Klimawandel über die Migrationspolitik bis hin zu China, so heißt es, habe Merkel dem deutschen Konservatismus langsam aber sicher ein klares Profil genommen – und der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) Raum für den Aufstieg auf ihrer rechten Seite gelassen.

Politische Analysten sagen, dass an diesem Argument etwas dran ist, obwohl sie auch feststellen, dass Merkel viel getan hat, um die Partei zu erneuern und gemäßigte Wähler zu gewinnen.

“Unter Merkels Führung hat sich die CDU modernisiert, aber auch einige Differenzen zu anderen Parteien verloren, weil die konservativen Aspekte geschwächt wurden”, sagte Ursula Münch, Direktorin der Akademie für Politische Bildung aus Bayern.

Junge Waffen

Mitglieder des CDU/CSU-Jugendflügels, der Jungen Union, setzen sich für eine Rechtswende und einen Führungsnachwuchs ein.

“Es gibt viele junge Führer in der Partei, die eine neue Führung wollen”, sagte der Vorsitzende der Young Union, Tilman Kuban. Neues Osnabrücker Tagebuch Zeitung und fügte hinzu: “Sie jetzt zu hören würde der Party sehr gut tun.”

Manche, die sich nach Veränderung sehnen, glaubten in Sebastian Kurz ein Vorbild gefunden zu haben, dem österreichischen Konservativen, der die Volkspartei seines Landes umgestaltete und mit 31 Jahren Bundeskanzler wurde. Aber der Rücktritt von Kurz wegen Korruptionsvorwürfen im vergangenen Monat und sein allgemeiner Fall von Ungnade machten dieses Beispiel zu einem viel schwierigeren Verkauf.

Der ehemalige Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Merz appelliert an gewisse Aktivisten, als Sozialkonservativer, der auch für Wirtschaftsliberalismus eintrete. Doch mit 65 würde es ihm schwer fallen, sich als Symbol der Erneuerung zu präsentieren.

Ein Vierteljahrhundert jünger und offen schwul, soll Gesundheitsminister Spahn eher ein neues Gesicht sein und potenziell beide Flügel der Partei ansprechen. Er vertrat eine konservative Haltung zur Migration, unterstützte aber Laschet im letzten Rennen um die Führung.

Spahn Erzählen Radio Deutschlandfunk, er sei bereit und eifrig, die Partei voranzubringen – “und in welcher Position, darüber diskutieren wir jetzt.”

Spahns uneinheitlicher Umgang mit der Coronavirus-Krise und ein fragwürdiges Fundraising-Dinner während des Lockdowns haben jedoch seinem Ruf geschadet. Einige Parteimitglieder schätzten auch nicht, wie er in einer Frage-und-Antwort-Runde im vorherigen Führungsrennen intervenierte, um seine Unterstützung für Laschet zum Ausdruck zu bringen.

Röttgen, ehemaliger Kabinettsminister, der sich als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages international einen Namen gemacht hat, war verteidigen für eine Erneuerung der Partei bei gleichzeitiger Beibehaltung der politischen Mitte.

Weitere Kandidaten für eine mögliche Führungsneigung sind CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus und Abgeordneter Carsten Linnemann.

Einige potenzielle Führungskandidaten sind gemeldet eine “Teamlösung” zu erwägen, bei der sie sich bereit erklären, sich die wichtigsten Positionen in der Partei zu teilen und so einen offenen – und möglicherweise erbitterten – Kampf um die höchste Position zu vermeiden.

Demokratie fordern

Unabhängig davon, wer am Ende die CDU führt, sagen einige Mitglieder, dass ein tieferer interner Wandel erforderlich ist. Sie wollen, dass die Parteiführer offener für Beiträge der Basis sind.

“Wir haben bei den letzten Wahlen gesehen, dass sich die Abgeordneten nicht eingebunden fühlten”, sagte Wiebke Winter, Mitglied der Bundesspitze der im Herbst für den Bundestag kandidierten Partei. „Grundsätzlich steigt die Attraktivität einer Party, wenn man direkt daran teilnehmen kann. “

Winter, eine der prominentesten jungen Frauen der Partei, sagte, die CDU/CSU müsse Frauen und Jugendliche besser einbeziehen – zwei Bevölkerungsgruppen, in denen sie mit Merkels Abgang schwere Verluste erlitten habe.

Exit-Umfragen ergaben, dass sich jüngere Wähler eher für die Grünen oder die FDP entschieden als für eines der beiden großen traditionellen politischen Lager – CDU/CSU und Sozialdemokraten.

“Wir haben gesehen, dass sich die Jugendlichen von der CDU nicht so verstanden gefühlt haben, wie wir es uns vorstellen konnten”, sagte Winter.

Auch die Partei von Merkel, Helmut Kohl und Konrad Adenauer steht bei ihrem Versuch, zu ihrem alten Glanz zurückzukehren, vor einem systemischen Problem – dem scheinbaren Niedergang der Volksfeste, großen Parteien wie der CDU, während das deutsche politische System zersplittert.

Heinrich Oberreuter, emeritierter Professor für Politikwissenschaft und Mitglied der CSU, bezweifelte, dass die großen Traditionsparteien zurückkehren könnten.

In einem Umfeld, in dem sich die öffentliche Meinung von Woche zu Woche dynamisch ändern kann, erklärte Oberreuter, Politiker könne es nicht jedem recht machen. Die Wähler werden die Versuche der großen Parteien, dies zu tun, letztendlich als rein opportunistisch ansehen und sich stattdessen für kleinere Parteien entscheiden, die in bestimmten Fragen ein einheitlicheres Profil haben.

“Das Problem, zu versuchen, a zu bleiben Volkspartei im ursprünglichen Sinne ist heute, dass man dann versucht, unterschiedliche und sich vielleicht sogar gegenseitig ausschließende Interessen unter einem Dach zu vereinen“, sagte er. “Und die jüngsten Wahlergebnisse haben gezeigt, dass dies nicht möglich ist.”