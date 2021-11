9-jähriger Junge in Abu Dhabi besucht in nur 7 Besuchen 189 Pavillons und möchte Wissenschaftler werden

Mohammed Maazul Haque posiert mit dem Expo-Pass auf der Expo 2020 Dubai.

Inayat-ur-Rahman, Unternehmensredakteur

Es ist herzerwärmend zu sehen, wie junge Kinder für das Leben von Veranstaltungen wie der Expo 2020 Dubai inspiriert werden.

Mohammed Maazul Haque, 9, ist einer von Tausenden von jungen Leuten, die nach jedem Besuch voller Enthusiasmus gegangen sind, um ein einzigartiges Erlebnis zu erleben.

Die Schülerin im 3. Jahr an der Global Indian International School – ursprünglich aus Indien und in Abu Dhabi lebend – möchte nun Wissenschaftlerin werden. Und mit den Fortschritten der VAE im Weltraum ist Haques Traum so ehrgeizig wie der des Landes selbst.

Die Expo 2020 ist nichts weniger als ein Wunder für Dubai, das weltweit für die Durchführung einzigartiger Projekte bekannt ist.

Etwa 192 Länder haben bei der Veranstaltung Pavillons installiert, eine Premiere in der Geschichte der Weltausstellung.



Der Anblick und die Lage einer so beeindruckenden Aufstellung können beeindruckend sein, aber nicht für den kleinen Haque, der es zusammen mit seinem Vater Mohd Fareedul Haque geschafft hat, in nur 7 Besuchen Briefmarken aus 189 Ländern zu sammeln.

„Ich bin am 1. Oktober 2021 mit viel Enthusiasmus und Vorfreude auf die Expo 2020 gegangen. Ich habe mich über diese neue Erfahrung sehr gefreut und gesehen, wie sich Länder für eine grünere und sicherere Zukunft eingesetzt haben “, sagte er.

Am ersten Tag sammelte Haque Briefmarken aus sechs Ländern und die Terra-Flagge. Sehr zu seiner Enttäuschung fehlte einem Länderpavillon das Gütesiegel.

Bei seinem zweiten Besuch (8. Oktober) änderten sie ihre Strategie und besuchten die größeren Pavillons und erhielten neun Briefmarken.

Bei seinem dritten Besuch (9. Oktober) markierten sie die Länder der Mobilitätszone auf der Expo-Karte und erhielten 23 Briefmarken.

Vor ihrem vierten Besuch (14. Oktober) druckten sie eine Liste kleinerer Länder in den Bereichen Mobilität, Nachhaltigkeit und Chancen und konnten über 40 Briefmarken sammeln.

Bei ihrem fünften Besuch (17. Oktober) aktualisierten sie ihre Liste der verbleibenden Länder und kodierten sie nach ihren Regionen, wobei sie wiederum über 40 Briefmarken sammelten.

Nach ihrer Liste haben sie bei ihrem sechsten Besuch (23. Oktober) über 30 Länder abgedeckt und über 30 Briefmarken erhalten.

Und bei ihrem siebten und letzten Besuch (30. Oktober) gelang es Haque, die Herausforderung zu meistern, alle Länderpavillons auf der Expo 2020 zu besuchen.

„Ich konnte Briefmarken aus 189 Ländern von insgesamt 192 teilnehmenden Ländern ergattern“, freute sich Haque.

Den übrigen Ländern (Eritrea und Mikronesien) gingen trotz wiederholter Besuche von Haque die Briefmarken aus, während die libysche Flagge noch im Aufbau war.

Neben den Länderpavillons besuchten Haque und sein Vater mehrere Ausstellungen von Expo-2020-Partnern und -Organisationen und holten sich auch deren Briefmarken (21).

Zu den Highlights der Expo 2020 sagte Haque: „Wir haben das Wasserspiel und die Lichtshow im Al Wasl Plaza Dome genossen und der Vision Pavilion war eine Inspiration. Der Alif – The Mobility Pavilion hat mich dazu inspiriert, Astronaut zu werden.

Im Opportunity Pavilion hatte Haque viel Spaß beim Gemüseanbau. Dort versprach er, seine Umwelt sauber und nachhaltig zu halten.

Bei Terra – The Sustainability Pavilion sah er gerne Käfer auf einem rotierenden Lotus.

„Der Luxemburger Pavillon hatte eine Riesenrutsche und es hat wirklich Spaß gemacht. Ungarn hatte ein Bällebad, in dem ich gespielt habe und ich habe ihre Show genossen “, sagte er.

Haque hat viele Paraden, Musikdarbietungen, Konzerte, Science Carts, Flugzeug- und Drohnenshows gesehen.

„Im Österreich-Pavillon habe ich einen Roboter gebaut; der Animationsfilm im Pavillon der VAE war sehr gut; und im indischen Pavillon lernte ich neue Yoga-Bewegungen und Indiens Weltraummission “, sagte er.

„Die Freiwilligen und das Pavillonpersonal waren sehr freundlich. Wir erhielten viele Geschenke wie Kekse, Pralinen, Honiglöffel, Kekse, Medaillons usw. », schloss Haque.

Haque bedauerte nur, dass er Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident, Premierminister und Herrscher von Dubai, nicht sehen konnte.

“Es war mein Traum, Seine Hoheit Scheich Mohammad Bin Rashid Al Maktoum zu treffen, aber leider konnte ich ihn während meiner sieben Besuche auf der Expo2020 nicht treffen.”