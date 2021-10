Der türkische Erdogan begrüßt Erklärungen von Botschaften inmitten des Streits in Kavala

Von Tuvan Gumrukcu

ANKARA (Reuters) – Der türkische Präsident Tayyip Erdogan hat am Montag Erklärungen mehrerer westlicher Botschaften, einschließlich der Vereinigten Staaten, „begrüßt“, dass sie eine diplomatische Konvention einhalten, sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Gastlandes einzumischen, sagten staatliche Medien.

Die Erklärungen wurden fast gleichzeitig auf Twitter abgegeben, als Erdogan an einer Kabinettssitzung teilnahm, um die Ausweisung von Botschaftern aus 10 Botschaften zu diskutieren, ein Schritt, der den tiefsten diplomatischen Graben zwischen der Türkei und dem Westen in der Vergangenheit seiner 19 Jahre an der Macht öffnen würde.

“Die Vereinigten Staaten stellen fest, dass sie Artikel 41 des Wiener Übereinkommens über diplomatische Beziehungen einhalten”, teilte die US-Botschaft auf Twitter mit.

Kanada, die Niederlande und Neuseeland sendeten jeweils eine ähnliche Nachricht, während Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland die US-Nachricht retweeteten. Auf Twitter gab es keine erkennbare Stellungnahme der deutschen oder französischen Botschaft.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete unter Berufung auf Quellen des Präsidenten, Erdogan habe die Aussagen “begrüßt”. Anadolu und der staatliche Sender TRT nannten die Äußerungen einen “Pushback” der Botschaften.

Als Reaktion darauf erholte sich die türkische Lira, nachdem sie ein Allzeittief von 9,85 gegenüber dem US-Dollar erreicht hatte und lag bei 9,61 um 1343 GMT. Es hat in diesem Jahr fast ein Viertel seines Wertes verloren.

Erdogan sagte am Wochenende, er habe angeordnet, die Gesandten zur „persona non grata“ zu erklären, weil sie die Freilassung von Osman Kavala forderten, einem Philanthropen, der vier Jahre lang festgehalten wurde, weil er Proteste finanziert und an einem Putschversuch beteiligt war.

Die Anordnung sei vom Außenministerium noch nicht umgesetzt worden, könne aber bei der Kabinettssitzung am Montag formell genehmigt werden.

Die zehn Botschafter repräsentieren NATO-Verbündete, Handelspartner und Mitglieder der Europäischen Union, der die Türkei trotz wachsender Differenzen mit dem Block in den letzten Jahren beitreten möchte.

KAVALA-KOFFER

Diplomatische Spannungen verstärkten die Sorgen der Anleger über die türkische Wirtschaft, nachdem die Zentralbank unter dem Druck von Erdogan, das Wachstum zu unterstützen, letzte Woche die Zinsen unerwartet um 200 Punkte gesenkt hatte, obwohl die Inflation fast 20 % erreichte.

“Die ganze Situation ist eine ernste Angelegenheit, aber wir verstehen, dass die betroffenen Länder noch nicht über Maßnahmen informiert wurden”, sagte ein Sprecher der Europäischen Kommission, der EU-Exekutive.

Die 10 Gesandten wurden letzte Woche vom Außenministerium einbestellt, nachdem sie eine gerechte und schnelle Lösung von Kavalas Fall und seine „dringende Freilassung“ gefordert hatten.

Parlamentspräsident Mustafa Sentop sagte am Montag, dass die Verfassung der Türkei die Diskussion anhängiger Gerichtsverfahren verbietet, auch durch türkische Politiker im Parlament, und dass die Erklärung der Gesandten eine „klare und respektlose“ Einmischung darstellt.

“Wer die Position unseres Präsidenten zu diesem Thema als beispiellos einschätzt, muss (…) sehen, dass auch die Schamlosigkeit der Botschafter beispiellos ist”, sagte er in der nordwestlichen Provinz Tekirdag.

Das Auswärtige Amt teilte mit, von Erdogan keine Benachrichtigung über die Abschiebung seines Gesandten erhalten zu haben und er habe am Wochenende Kontakt zu Frankreich und den USA aufgenommen.

Kavala, ein Geschäftsmann und Mitarbeiter zivilgesellschaftlicher Gruppen, wird beschuldigt, 2013 landesweite Proteste finanziert und 2016 an einem gescheiterten Putsch teilgenommen zu haben.

Rechtegruppen sagen, sein Fall sei sinnbildlich für ein hartes Vorgehen gegen abweichende Meinungen unter Erdogan, und Kavala sagte am Freitag, er werde nicht mehr an seinem Prozess teilnehmen, da nach den jüngsten Kommentaren des Präsidenten eine faire Anhörung unmöglich sei.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte forderte vor zwei Jahren die Freilassung von Kavala mit der Begründung, es gebe keinen begründeten Verdacht, dass er eine Straftat begangen habe und seine Inhaftierung darauf abziele, ihn zum Schweigen zu bringen.

(Zusätzliche Berichterstattung von Jonathan Spicer in Istanbul und Sabine Siebold; geschrieben von Dominic Evans, herausgegeben von Timothy Heritage)