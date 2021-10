Französischer Filmproduzent lobt Taiwans Offenheit und Inklusivität

Paris, 25. Oktober (CNA) Ein französischer Filmproduzent hat Taiwans Offenheit und Inklusion gelobt, die es ihm ermöglichten, einen seit langem produzierten Film über eine schwule Sexarbeiterin zu drehen und fertigzustellen.

“Dank Taiwan konnten wir den Film endlich drehen”, sagte Guillaume de la Boulaye, ein Produzent der Pariser Zorba Production, kürzlich in einem Interview mit CNA über die Entstehung von “Money Boys”, einem grenzüberschreitenden Produktion über eine schwule Sexarbeiterin in China.

CB Yi, ein chinesisch-österreichischer Regisseur, hatte ursprünglich vor acht Jahren geplant, in China einen Dokumentarfilm zu diesem Thema zu drehen, sagte de la Boulaye.

Nach Recherchen über die Drehorte dachte Yi jedoch, dass es sehr gefährlich sein könnte, einen solchen Dokumentarfilm in China zu drehen und aufgrund der strengen Zensur von Dokumenten zum Thema Schwulen schwer Investoren zu finden, also beschloss er, nach Taiwan zu ziehen und stattdessen einen Spielfilm zu drehen erklärt.

„Nachdem wir nach Taiwan gegangen waren, stellten wir fest, dass es all unsere Bedürfnisse erfüllt und über ein ausgezeichnetes technisches Team und Schauspieler verfügt“, sagte er.

Mit teilweise von Boulaye und einem österreichischen Partner aufgebrachten Mitteln wurde die Produktion nach Taiwan verlagert, wo sie eng mit einer lokalen Produktionsfirma zusammenarbeiteten und den Film fertigstellten.

Um einen Zuschuss der Europäischen Union zu beantragen, luden sie auch einen belgischen Investor ein, an der Produktion des Films teilzunehmen und ihn in eine österreichisch-französisch-taiwanesisch-belgische Produktion umzuwandeln.

De la Boulaye, der mit chinesischen, japanischen und südkoreanischen Filmproduktionsteams zusammengearbeitet hat, lobte Taiwans Unterhaltungsindustrie und sagte, ihre Qualität sei sogar höher als die von Frankreich, Friseuren, Maskenbildnern und Accessoires für das Taiwan-Stipendium. Maße.

Da der Film mehrere schwierige Themen aufdeckt, die in vielen Ländern noch immer als Tabu gelten, war de la Boulaye dankbar, dass Taiwan die Produktion des Films zugelassen hatte.

„Taiwan ist ein offenes und integratives Land, was es uns viel einfacher gemacht hat, den Film zu produzieren als in vielen anderen asiatischen Ländern“, sagte er.

Nach seinen unvergesslichsten Erinnerungen in Taiwan gefragt, erinnerte sich De la Boulaye an eine Szene, in der der Hauptdarsteller an einem Tainan-Tag am Set einen Streit mit seiner Familie filmte, und in dieser Nacht traf ein echter Tainan das Set von Tainan Himmel und Kinobeleuchtung.

„Die Atmosphäre war so magisch“, sagte er.

Mit Blick auf die Zukunft sagte de la Boulaye, er werde mit ARTE, dem europäischen Kultursender und einem öffentlich-rechtlichen Sender, und dem französischen Kulturministerium zusammenarbeiten, um Dokumentationen über Techno-Musik in Taiwan, China und anderen asiatischen Ländern zu drehen, um herauszufinden, wie Musiker aus beide Seiten der Taiwanstraße durchbrechen politische Barrieren und arbeiten zusammen.

Er sagte, er sei auch in Gesprächen mit Taiwan +, um nach möglichen Kooperationsmöglichkeiten zu suchen.

Taiwan + ist ein kostenloser englischsprachiger Streaming-Dienst, der Informationen, Nachrichten und Videos bereitstellen soll, die zeigen, was in der Republik China (Taiwan) passiert.

Im Juni wurde Money Boys, geschrieben und inszeniert von Yi und mit Kai Ko (柯震東), Chloe Maayan, JC Lin (林哲熹), Bai Yufan (白宇帆) und Sun Qiheng, in die engere Wahl genommen, um in der Sektion Un Certain Regard anzutreten Filmfestspiele von Cannes 2021.

Außerdem wurde er bei den diesjährigen Golden Horse Awards am 27. November als bester Regisseur und bester Hauptdarsteller nominiert.

Der Film ist zum ersten Mal am 19. November in Taiwan geplant und wird im April 2022 in Frankreich gezeigt.