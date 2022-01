Der seltsame Tod des Konservatismus | Phillips O’Brien

VSDer Konservatismus starb in den 1990er Jahren – Mais Die meisten Kuratoren waren zu beschäftigt, um zu erkennen, dass sie eine Leiche verehrten. Der Niedergang des Konservatismus als eine Reihe philosophischer Überzeugungen, die mit politischen Parteien, Republikanern in den USA und Konservativen in Großbritannien verbündet sind, erklärt, warum die beiden so schnell von Donald Trump und Boris Johnson verzehrt wurden. Diese beiden Politiker waren nicht die Zerstörer des Konservatismus; Es waren die großen politischen Unternehmer, die erkannten, dass der Konservatismus bereits tot war und dass die beiden Parteien etwas völlig anderes waren. Die Transformation war in der Tat so atemberaubend, dass wir aufhören sollten, das Wort „konservativ“ zu verwenden, um Republikaner und Konservative zu beschreiben.

Sie können sehen, wie zerbrechlich der Konservatismus war

Vor vierzig Jahren gab es etwas Lebendiges und Atmendes, das man als angloamerikanischen Konservatismus der Ära des Kalten Krieges bezeichnen könnte. Diese Bewegung, die während ihrer Reagan-Thatcher-Phase in den 1980er Jahren einen Höhepunkt erreichte, war ein bemerkenswert kurzlebiges Phänomen, bei dem sehr unterschiedliche, in vielerlei Hinsicht konkurrierende Strömungen von Ideologie und politischem Handeln zusammenkamen. Seine vier Stränge kamen zusammen, um sich einem Feind zu stellen – der Sowjetunion. Als dieser Feind weg war, starb der angloamerikanische Konservatismus mit ihm.

Die vier Hauptströmungen des Konservatismus im Kalten Krieg waren der Burkeianische Traditionalismus, der Kapitalismus des freien Marktes, der internationalistische Interventionismus und der nativistische Populismus. Wenn Sie sich den Konservatismus so ansehen, können Sie sehen, wie zerbrechlich er war. Burkeianische Konservative gingen aus Traditionen des 18. und 19. Jahrhunderts hervor, die dem Radikalismus misstrauten und eine Reihe zentralistischer und staatlicher Interventionspolitik predigten, um Veränderungen zu verhindern. Es war teilweise das Gegenteil des freien Marktes. In beiden Ländern unterstützten im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert eher Republikaner und Konservative staatliche Eingriffe in die Wirtschaft als oppositionelle Demokraten und Liberale. Beide hatten große Anhängerschaften, die hohe Zölle zum Schutz nationaler Industrien unterstützten, und beide schlugen unterschiedliche Wege zur Subventionierung der Landwirtschaft vor (Homesteading in den Vereinigten Staaten könnte der größte Regierungsplan gewesen sein, um Landwirte in den USA zu unterstützen). Sie plädierten auch für eine stärkere Unterstützung des Wahlrechts durch den Zentralstaat in den USA und Staatskirchen im Vereinigten Königreich.

Die Verschmelzung dieser eher interventionistischen Ideologie mit der liberalen kapitalistischen Schule Österreichs/Ayn Rand, die die Welt ganz anders betrachtete, geschah erst, als die Sowjetunion als Herausforderung für das gesamte angloamerikanische System auftauchte. Ersparnisse. Doch selbst während des Kalten Krieges blieb das Verhältnis zwischen heftigem Individualismus und Ein-Nationen-Konservatismus (oder liberalem Republikanismus) instabil – wie die Nixon-Jahre und die frühen Thatcher-Jahre zeigten.

Wenn diese beiden Komponenten nur schwer zusammenarbeiteten, waren die letzten beiden offensichtlicher gegensätzlich. Die liberalen und muskulösen Interventionisten kamen direkt aus den kosmopolitischen, urbanen und akademischen Hintergründen beider Gesellschaften. Neokonservative (oder zum Beispiel Kissinger-Anhänger in den Vereinigten Staaten) waren keine natürlichen Konservativen; Sie waren Internationalisten, die eine harte Antwort auf den Kommunismus wollten und sich schließlich auf die Seite des Konservatismus stellten, der die Aussicht bot. Mit der letzten Stufe – den nativistischen Populisten – hatten sie sicherlich nichts gemeinsam.

Die Widersprüche konnten nur wenige Jahre dauern

Nativistische Populisten, die sich vielleicht lieber als Patrioten bezeichneten, waren oft die Schlüsselgruppe, da sie einen guten Teil der Stimmen lieferten. Sie neigten auch nicht dazu, sich überwiegend auf die Seite einer Partei zu stellen (tatsächlich waren solche Wähler in den Vereinigten Staaten bis vor kurzem eher Demokraten). Zu diesem Strang gehörten Evangelikale aus Kleinstädten in den Vereinigten Staaten, insbesondere im Süden und Mittleren Westen, und Nationalisten der Arbeiterklasse rechts von der Labour Party. Ihre Zugehörigkeit in den 1980er Jahren hat den angloamerikanischen Konservatismus von einer Minderheitsbewegung (die er bis in die 1970er Jahre war) in eine vorübergehende Mehrheit verwandelt. Eine Kombination aus Reagan, der die Weißen aus dem Süden brachte, und Thatcher, der das Äquivalent des „Basildon-Mannes“ in die Herde brachte, machte plötzlich große Mehrheiten möglich.

Und dann erhob sich die UdSSR und starb. Die vier Stränge blieben ohne Liebe und ohne Feind – zusammengehalten nur durch die Aussicht, zu versuchen, eine Wahl zu gewinnen. Die Widersprüche konnten jedoch nur wenige Jahre bestehen, bevor sie anfingen, sich gegenseitig aufzufressen. Die Gruppe, die am Ende die anderen drei aß, waren die nationalistischen Populisten – die am wenigsten konservativen der vier.

Dies geschah am deutlichsten in den Vereinigten Staaten mit der republikanischen Machtübernahme durch weiße Wähler auf dem Land, im Süden und im Mittleren Westen, von denen viele evangelikale Christen waren. Wir können sogar einen Zeitpunkt identifizieren, an dem der Wandel nicht mehr aufzuhalten war. 1999 wurde der Kandidat George Bush während einer der Präsidentschaftsdebatten der Republikanischen Partei vor dem Caucus in Iowa gebeten, seinen bevorzugten politischen Philosophen zu nennen – und er entschied sich bemerkenswerterweise dafür und hätte sogar geglaubt, dass c ‚war Jesus Christus.

Von da an verwandelte sich die Republikanische Partei, weit davon entfernt, notorisch konservativ zu sein, in eine nationalistische, populistische, evangelikale (und jetzt wissenschaftsfeindliche) politische Bewegung mit einem Hang zur Verschwörungstheorie und ohne Bindung an Normen und Institutionen der amerikanischen Geschichte. Weit davon entfernt, ein traditioneller Republikaner zu sein, ähnelt die Partei heute am deutlichsten der Demokratischen Partei von William Jennings Bryan im Jahr 1900. Bryan, ein überwiegend linksgerichteter evangelikaler Christ und für seine Zeit radikal, baute seine Bewegung in genau den Staaten auf, die jetzt Donald Trump unterstützen . Wenn Sie sich die Wahlen von 2020 ansehen und sie mit 1900 vergleichen, als Bryan gegen William McKinley antrat, änderten die Parteien einfach ihre Basisstimmen (siehe unten).

Der Tod des Konservatismus in Großbritannien hat etwas länger gedauert, ist aber genauso endgültig. In Abwesenheit des großen evangelikalen Blocks, der den republikanischen Wandel so extrem und schnell machte, versuchte die Konservative Partei, ihren einzigartigen nationalen Flügel mit einer wachsenden populistischen antieuropäischen Bewegung aufrechtzuerhalten. Am Ende konnte nur eine Gruppe konsequent für einen Block engagierter Wähler sorgen – die antieuropäischen Populisten. Die UKIP und die Brexit-Partei zeigten die Macht dieses Blocks, und Boris Johnson war schlau genug, um herauszufinden, wohin die Macht innerhalb der Partei ging.

Diejenigen, die für die Amtsenthebung von Präsident Trump gestimmt haben, werden von der Republikanischen Partei gesäubert

Auffällig ist, wie viele dieser Wähler in der Vergangenheit keine traditionellen Tories waren, sondern nationalistische Labour-Unterstützer der Arbeiterklasse. Diese Bestandteile werden manchmal als Nordmauer bezeichnet, aber sie erstrecken sich über ganz England, von Essex bis Sunderland. Das ist bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Konservativen 2019 deutlich besser abschnitten, als soziale Gruppen ärmer und weniger gebildet wurden (siehe unten). Es überrascht nicht, dass dies mit einer Säuberung von Ein-Nationen-Konservativen und Brexit-Skeptikern innerhalb der Partei einherging. Heute ist die Partei genauso eine Verschmelzung von Wählern der UKIP/Brexit-Partei mit der Arbeiterklasse, Labour-Wählern der Vergangenheit, mit einer schwindenden Zahl älterer, internationalistischer Wähler aus den Süd- und Mittelländern.

Politisch haben wir jetzt Republikaner und Konservative, die viele der grundlegenden ideologischen Annahmen der Ära des Kalten Krieges ablehnen. Nach der Eroberung des Kapitols im Januar 2020 oder der offensichtlichen Inkompetenz der Art und Weise, wie Großbritannien mit dem Brexit umgegangen ist, gab es Hoffnungen, dass sich die alten Elemente jeder Partei wieder durchsetzen könnten. Es stellt sich heraus, dass das Gegenteil passiert ist. Diejenigen, die für die Amtsenthebung von Präsident Trump gestimmt haben, werden von der Republikanischen Partei so rücksichtslos gesäubert wie die Anti-Brexite-Anhänger von Johnsons Konservativen.

Der wahre Tod des Konservatismus zeigt sich in dem Versuch einiger, einen neuen Feind zu finden, um die politische Koalition der 1980er Jahre in Großbritannien und den USA neu zu erschaffen – oder den War on Revival, wie man es nennen könnte. Dieser ziemlich erbärmliche Versuch, Akademiker, Studenten und Stadtbewohner zu dämonisieren, ist für die nativistischen Populisten, die die rechten Parteien dominieren, äußerst attraktiv, aber er stößt viele Burkeianer und Internationalisten aktiv ab. Sie sehen in der Tat die größten Herausforderungen für die USA und Großbritannien in China und Russland – die selbst gegen die Wiederbelebung sind, eine Haltung, die Wladimir Putin neulich gerne öffentlich einnahm. Das ist kein Zufall, denn tatsächlich schätzen nationalistische Populisten das russische Modell in vielerlei Hinsicht. Die Anbetung von Führern ist heute ein Schlüsselmerkmal sowohl der republikanischen als auch der konservativen Parteien.

Obwohl sie weiterhin lange und hart suchen werden, wird es keine UdSSR geben, die den Konservatismus des Kalten Krieges retten könnte. Können wir bitte seine Beerdigung haben, hören Sie auf, das Wort zu benutzen, und versuchen Sie zu sehen, was als nächstes kommt – denn was vorher passiert ist, ist nicht mehr.