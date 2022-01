„Picabo“ von „Jurassic World“-Produzent Frank Marshall auf Peacock

PROGRAMMIERUNG

„Picabo“, bei dem der Olympiasieger Co-Regie führte Lindsey Vonn und Hollywood-Produktionslegende Frank Marschall (die Franchises von Jason Bourne, Jurassic World und Indiana Jones) ist Teil der Aufstellung, die von der enthüllt wurde Olympischer Kanal vor dem Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, die am 4. Februar beginnt.

Das Programm umfasst Geschichten von Wintersportlern aus Vergangenheit und Gegenwart. „Picabo“ schildert das Leben und die Karriere des amerikanischen alpinen Ski-Olympiasiegers Picabo Street, Idol und Mentor von Vonn. Der Film ist exklusiv auf erhältlich Pfau in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt Olympics.com. ‚A Brilliant Curling Story‘ greift die Geschichte von fünf bescheidenen, aber leidenschaftlichen Schotten auf, die alle Widrigkeiten überwunden haben, um bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City eine historische Goldmedaille für Großbritannien zu gewinnen.

„On Edge“, eine von Bunim Murray Productions produzierte Dokumentarserie („Keeping Up With The Kardashians“) zeigt sechs der ranghöchsten Eistanzpaare, die sich auf ihre größte Herausforderung vorbereiten: die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking Episoden von „From the Top“, Elton Johns Produktionsfirma Rocket Sports, zeigen die österreichische Olympia-Snowboarderin Anna Gasser und den amerikanischen Eisläufer Nathan Chen zusammen mit Zeitgenossen aus der Musikwelt – Sofia Carson und Hayley Kiyoko.

Die vierteilige Originalserie „From the Start“ erzählt die Geschichten der Shorttrack-Eisschnellläuferin Arianna Fontana (Italien), des Snowboard-Weltmeisters Mark McMorris (Kanada), des olympischen Silbermedaillengewinners im Rennrodeln Chris Mazdzer (USA) und des paralympischen Multisport-Stars Oksana Masters (US) sieht, wie jeder Athlet die Geschichte erzählt, wie er die Spitze seines Sports erreicht hat.

WETTBEWERB

Netflix Indien gefunden Nimm zehn, ein Kurzfilmworkshop und -wettbewerb, der darauf abzielt, aufstrebende Filmemacher mit unterschiedlichem Hintergrund in Indien zu entdecken und zu unterstützen. Zehn Filmemacher haben die Möglichkeit, an von Regisseuren geleiteten Workshops teilzunehmen Abhishek Chaubey, Hansal Metta und Neeraj Ghaywan, Drehbuchautor Juhi Chaturvedi und Produzent Güneet Monga dann Regie bei einem voll finanzierten Kurzfilm mit einem Stipendium von 10.000 US-Dollar. Die Filme werden auf dem YouTube-Kanal von Netflix in Indien gestreamt.

Take Ten wird gesponsert von der Netflix Creative Equity Fund, das über einen Zeitraum von fünf Jahren 100 Millionen US-Dollar pro Jahr für die Stärkung unterrepräsentierter Gemeinschaften in der Fernseh- und Filmindustrie durch Programme auf der ganzen Welt bereitgestellt hat. Die Initiative wird von Filmkritikern und Ehemaligen geleitet Vielfalt Spender Anupama Chopra.

TERMINE

Rohes Fernsehen, Produzent von HBO Max und Kanal 4 Stath Lets Flats-Serie benannt Ines Gordon und Ben Worsfield als Entwicklungsproduzenten, um bei der Entwicklung der wachsenden Produktionspalette des Unternehmens zwischen Comedy und Drama zu arbeiten. Worsfield produzierte kürzlich Staffel 2 von „The Mind of Herbert Clunkerdunk“ für BBC Two und war zuvor Senior Development Producer bei Simon Pegg und Nik FrostDie Produktionsfirma von Stolen Picture. Gordon arbeitete an „This Country“ bei BBC Three und produzierte ihn 2019 Gbemisola IkumeloDer Kurzfilm „Brain in Gear“, der den BAFTA für das beste Kurzprogramm gewann.

GASTGEBER

TV-Moderator AJ Odudu und Schauspieler Tom Allen haben sich dem Präsentationsteam der diesjährigen EE British Academy Film Awards als Co-Gastgeber von angeschlossen BAFTA13. März in der Royal Albert Hall in London. Ihre Interviews mit Nominierten und Gästen werden live auf den Social-Media-Kanälen der BAFTA übertragen. Wie bereits angekündigt, Rebell Wilson Gastgeber der diesjährigen Filmpreisverleihung.