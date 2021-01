Hasenhuettl weint vor Freude, nachdem er die Roten geschlagen hat

Reuters, SOUTHAMPTON, England



Der Manager von Southampton, Ralph Hasenhuettl, vergoss am Montag Freudentränen und fiel beim Schlusspfiff auf die Knie, nachdem Danny Ings in der zweiten Minute einen hervorragenden Treffer erzielt hatte, der den Saints einen 1: 0-Premier-Sieg sicherte Englische Liga gegen Meister Liverpool.

Die bewegenden Feierlichkeiten des Österreichers haben vielleicht einige Fans zu der Annahme veranlasst, dass Southampton gerade den Premier League-Titel gewonnen hat, aber Siege gegen Liverpool sind ein seltenes Ereignis für die Heiligen. Mit dem letzten, der vor fast fünf Jahren in die Liga kam, war es eine Gelegenheit für Hasenhuettl, der 2018 die Leitung des Vereins übernahm.

“Ich hatte Tränen in den Augen vom Wind”, scherzte Hasenhuettl gegenüber BBC Sport. „Wenn du siehst, wie unsere Jungs mit allem kämpfen, was sie haben, macht mich das wirklich stolz. Man muss das perfekte Spiel gegen Liverpool haben, und ich denke, wir haben es geschafft.

Foto: AP

Kurz nach dem Anpfiff forderte Jordan Henderson aus Liverpool seine Spieler auf, den Mittelfeldspieler zu unterstützen. James Ward-Prowse warf einen Freistoß nach links, den Trent Alexander-Arnold nicht schaffte, und Ings sprang auf und schickte einen geschickten Linksfuß. Alisson im Netz.

Liverpool schaffte in der ersten 45 Minuten keinen einzigen Torschuss. Die beste Chance hatte Mohamed Salah in der ersten Halbzeit knapp über der Latte.

Sie dominierten die zweite Halbzeit und Hasenhuettls Mannschaft musste lange Zeit verteidigen.

Foto: Reuters

Er gab zu, dass er tief in der Ausfallzeit war, bevor er glaubte, dass seine Seite ein Ergebnis erzielen könnte.

„Wir hatten das Gefühl, unter enormem Druck zu stehen, und die Verteidigung rund um den Strafraum war heute der Schlüssel. Versuchen Sie also immer, Fußball zu spielen. Wir haben es gut gemacht “, sagte er.

Im Gegensatz dazu war sein Liverpooler Amtskollege Jürgen Klopp äußerst frustriert, nachdem sein angreifendes Trio aus Roberto Firmino, Salah und Sadio Mane trotz des dominanten Ballbesitzes in der zweiten Halbzeit das Netz nicht gefunden hatte.

„Was war enttäuschend? Wie viel Zeit haben wir? er erzählte der BBC. „Der Start ist natürlich nicht nur das Ziel, sondern der Start im Allgemeinen. Herzlichen Glückwunsch an Southampton, sie haben es verdient. “”

Der 53-jährige Deutsche sagte, seine Mannschaft wisse, was sie von Southampton erwarten könne, sei jedoch im Eröffnungsgeschäft gefangen und könne sich nicht erholen.

„Am Anfang, wie wir gespielt haben, wo wir die Bälle verloren haben – es ist keine Raketenwissenschaft. Wir hätten es viel besser machen sollen. Wir haben von Anfang an in ihren Händen gespielt “, sagte er. “Sie sind außergewöhnliche Spieler, aber sie waren von Anfang an nicht bereit.”

Der Sieg von Southampton brachte sie mit 29 Punkten auf den sechsten Tabellenplatz, hinter Tottenham Hotspur und Manchester City aufgrund der Tordifferenz. Liverpool bleibt mit 33 Punkten an der Spitze, vor Manchester United, das aufgrund der Tordifferenz ein Spiel im Gange hat.