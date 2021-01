Der nächste Falcon Heavy Booster von SpaceX kommt zum regulären Feuer in Texas an

Der vierte Falcon Heavy-Start von SpaceX wird weiterhin eingestellt, da kürzlich die Ankunft eines von drei neuen Falcon Heavy-Boostern zum Testen stationärer Brände in Texas gefeiert wurde.

Es ist möglich, dass der fragliche Booster nur eine gewöhnliche erste Stufe von Falcon 9 war, aber laut Fotos, die von Reagan aus der Region aufgenommen wurden, ist das ungewöhnliche Vorhandensein von Leerraum (der zusammengesetzte Teil der Kohlefaser, der die Maschenflossen enthält) ungewöhnlich und die Diffusoren der zweiten Stufe) zeigen das Gegenteil an.

Nach mehreren Monaten Inaktivität seit dem ersten Drei neue Falcon Heavy Side Booster – ‘Undercover’ mit abgelehntem Interstage-Falcon 9 – Bei der Ankunft in McGregor aus SpaceX, Texas, wird der jüngste Booster wahrscheinlich der zweite von zwei neuen Falcon Heavy-Side-Boostern sein, die später in diesem Jahr für einen US-Militärstart benötigt werden.

Nach dem Verlassen des SpaceX-Werks in Hawthorne, Kalifornien, wurden Ende August 2020 die Geräte NASASpaceflight wurde später bestätigt Als erster von drei neuen Falcon Heavy-Boostern wurde er etwa einen Monat später vertikal zur McGregor-Plattform in Texas verlegt, um das Dauerfeuer zu verbessern. Seltsamerweise kam dieser Kern im Gegensatz zu den anderen vier Falcon Heavy-Seitenverstärkern, die SpaceX in den letzten Jahren getestet hat, mit einem Platzhalter zwischen den Phasen anstelle einer Nase in Texas an.

Der Grund ist unklar, da zwei der vorherigen Seitenverstärker mit installierten Nasen stabil abgefeuert wurden. In beiden Fällen ist es wahrscheinlich der zweite von zwei Falcon Heavy Flight 4-Seitenverstärkern, da in der weißen Mittelphase des letzten erweiterten Teilnehmers kein spezielles Herzstück installiert zu sein scheint.

Falcon Heavy Flight 2 startet mit drei Block 5 Boostern. Zentrum B1052, B1053 und B1055. (Pauline Aqualine)

Wenn die Rakete diese Abnahmetests besteht, gibt es zwei weitere Stufen – eine dedizierte Zentralstation und eine obere Umlaufbahn – zum Laden und Testen, bevor SpaceX angibt, dass die gesamte Ausrüstung für den vierten Start zur Verfügung steht. der verbesserten Dreifachrakete. Der erste Start eines brandneuen Falcon Heavy, der vom vierten Quartal 2020 auf den Februar 2021 im September 2020 verschoben wurde, ist als AFSPC-44 oder USSF-44 bekannt und wird einen nicht spezifizierten US-Militärsatelliten und eine oder mehrere Nutzlasten liefern. für Direktflüge. im geostationären Orbit (GEO) – Zum ersten Mal in SpaceX.

Es sei denn, dieser Booster auf der zweiten Seite ist nur wenige Tage von einem schnellen und gleichmäßigen Brandtest entfernt, und das neue Zentrum und die neue oberste Stufe des Falcon Heavy befinden sich in McGregor oder einige Tage vor Hawthornes Abreise Ein Start im Februar 2021 ist nicht möglich.

Michael Ellis von SpaceX bestätigte heute Morgen, dass das Unternehmen einen Falcon Heavy-Seitenverstärker bei MacGregor testet, und Walter Lauderdale sagte, die Luftwaffe ziele auf den “späten Frühling” für die USSF-44-Mission ab, bei der drei neue eingesetzt werden. Booster. – Eric Berger (@SciGuySpace) 25. September 2020

Kurz nachdem der erste Starttermin am 28. Februar bekannt gegeben worden war, legte ein Beamter der US-Luftwaffe ein aktualisiertes Ziel vor und erklärte, dass die USSF-44-Starts nun “um” stattfinden sollten Spätfrühling “- das heißt (zumindest in den USA) im Mai oder Juni. 2021. Es ist nicht klar, was für die sechs Monate oder mehr der Verzögerungen verantwortlich ist, die die Mission im letzten Jahr erlebt hat, aber die laufenden Rückruftests sind ein gutes Zeichen dafür, dass die Dinge mehr oder weniger auf dem richtigen Weg sind.