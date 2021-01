Zur Hölle, ja, gib mir das Apple Watch-Training für geführte Wanderungen

Foto :: Catie Keck / Gizmodo

Ein iOS-Beta-Hinweis scheint auf eine bevorstehende Walk-Training-Funktion von Apple hinzuweisen.

Eine Beta-Funktion von iOS 14.4, die von geteilt wird Khaos Tian | auf Twitter und bestätigt von 9to5Mac Diese Woche beschreibt eine neue Apple Watch-Option für den Außenbereich, mit der Workouts auf die Uhr heruntergeladen werden können, wenn diese an die Stromversorgung angeschlossen ist oder sich in der Nähe eines gekoppelten iPhones befindet. Gemäß der Funktionsbeschreibung in dem auf Twitter freigegebenen Screenshot werden sogenannte Time-to-Walk-Workouts später nach Abschluss gelöscht. Die Option wurde in den Trainingseinstellungen der Apple Watch-App angezeigt, ist jedoch noch nicht funktionsfähig.

Apple hat eine Anfrage nach einem Kommentar zur Beta-Funktion nicht sofort zurückgesendet.

Derzeit können Apple Watch-Benutzer ihre Laufübungen über die Workout-App auf ihrer Apple Watch verfolgen, um Statistiken beizutragen. wie das aktive Verbrennen von Kalorien und die Zeit, die für das Bewegen aufgewendet wird. Diese Trainingswerkzeuge können mit oder ohne Mobilfunkplan verwendet werden. Wie 9to5Mac feststellte, scheint diese neue Option darauf hinzudeuten, dass das auf die Uhr heruntergeladene Training möglicherweise eine Art Begleitelement enthält, und 9to5Mac konnte im Beta-Quellcode Verweise auf „WORKOUT_GUIDED_WALK“ finden.

Zu all dem sage ich: Hölle ja, gib uns die geführten Wanderübungen. An den meisten Tagen gehe ich ein paar Kilometer, wenn ich mit meinem Hund unterwegs bin oder ihn in den Park bringe, und wende mich oft an Calm’s Mindful Walking-Sitzungen, wenn ich mich gestresst oder ängstlich fühle. Diese geführten Wanderungen konzentrieren sich hauptsächlich auf Atmung und fundiertes Bewusstsein, aber ich habe festgestellt, dass sie in den letzten Monaten eine große Hilfe waren.

Es ist unklar, ob für die Workouts ein Abonnement für den neuen Fitness + -Dienst von Apple erforderlich ist oder wie die Workouts selbst strukturiert sind. Persönlich möchte ich mehr Abwechslung in meinen achtsamen Laufroutinen haben. Aber zähle trotzdem auf mich.